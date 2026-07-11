1 bệnh viện 5.000 tỷ đồng, thiết kế theo chuẩn của châu Âu tổ chức khám sức khỏe miễn phí: Ai thuộc diện này?

Người dân được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn theo dõi, điều trị các bệnh lý nếu phát hiện bất thường.

Nhân dịp khai trương cơ sở 2 tại Ninh Bình, ngày 9/7 vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Ninh Bình đã tổ chức chương trình khám sức khoẻ miễn phí và trao tặng quà cho gần 300 cán bộ, cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn phường Phủ Lý và Liêm Tuyền.

Đội ngũ bệnh gia chuyên, bác sĩ đầu ngành của viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám cho dân dân

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định tinh thần vì sức khỏe nhân dân mà Bệnh viện Hữu nghị Việt luôn Đức giữ và phát huy.

Chương trình được tổ chức với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ. Người dân được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn theo dõi, điều trị các bệnh lý nếu phát hiện bất thường.

Có tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tọa lạc trên khoảng đất 21ha với thiết kế theo chuẩn của châu Âu. Máy móc, trang thiết bị y tế đều mới và hiện đại, thậm chí có thiết bị đã số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu khai trương với quy mô 300 giường bệnh, hơn 400 y, bác sĩ được điều động về làm việc.

Hệ thống trang bệnh viện thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ

Ở giai đoạn này, bệnh viện tập trung triển khai 4 nhóm chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội gồm chấn thương, chấn thương cột sống, sọ não kết hợp phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa.

TS.BS Quách Văn Kiên, phụ trách Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa tại cơ sở Ninh Bình, cho biết trung tâm có 4 phòng mổ cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng sẵn sàng tiếp nhận các ca cấp cứu và phẫu thuật tiêu hóa, chấn thương. Hệ thống nội soi, chẩn đoán hình ảnh đã được trang bị đầy đủ để phục vụ người bệnh.

Theo thiết kế ban đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ có tổng 44 phòng mổ được trang bị đồng bộ và hiện đại. Giai đoạn đầu, Bệnh viện dự kiến triển khai khoảng 12 phòng mổ. Nếu nhu cầu tăng lên, Bệnh viện sẽ triển khai thêm phòng mổ. Việc này nhằm tránh lãng phí cũng như điều động nhân lực quá nhiều mà chưa sử dụng hết công suất. Bệnh viện đã xây dựng nhiều tình huống, kịch bản chi tiết.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho rằng, với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống thiết bị hiện đại, chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình sẽ đáp ứng tốt kỳ vọng của người dân, đồng thời góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội.

Trước đó, ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cũng đã chính thức đi vào hoạt động. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng nghìn lượt người dân địa phương và khu vực lân cận đến khám, chữa bệnh.

Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ về nâng cao năng lực hệ thống y tế, giảm tải cho tuyến Trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân địa phương và các khu vực lân cận được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay gần nơi sinh sống.