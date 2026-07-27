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Xem xét kỷ luật hai sinh viên y khoa livestream phản cảm tại bệnh viện

Hoa Trà/VTC News
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Hai nữ sinh trong vụ livestream phản cảm tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang sẽ bị Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xem xét kỷ luật.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xác nhận hai cô gái livestream phát ngôn không đúng chuẩn mực tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là sinh viên đang học tại trường.

Nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật đối với hai sinh viên này. Ngoài ra đơn vị này cũng sẽ làm việc trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xử lý sự việc.

Hai nữ sinh mặc đồng phục ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có những phát ngôn không đúng chuẩn mực trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại khu vực quầy tiếp đón của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và phát trực tiếp trên nền tảng TikTok.Trong quá trình phát trực tiếp, hai cô gái có lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí nói sẽ “tiêm thuốc độc” cho một người đang tương tác trên mạng.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, không ít người bày tỏ lo ngại khi cho rằng hai cô gái là nhân viên y tế nhưng lại có những phát ngôn, hành vi thiếu chuẩn mực ngay trong bệnh viện.

Liên quan sự việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp làm việc với cơ sở đào tạo và quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định đơn vị luôn yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Bệnh viện nhấn mạnh những lời nói, hành vi xuất hiện trong đoạn clip là hành động mang tính cá nhân của hai sinh viên thực tập, không đại diện cho tác phong, tinh thần làm việc của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang công tác tại đây.

Đồng thời, bệnh viện đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong thời gian thực tập tại các cơ sở y tế. Đơn vị cũng khẳng định sẽ kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của bệnh viện.

Vụ 2 cô gái ngồi quầy lễ tân dọa ‘tiêm thuốc độc’ người khác: Bệnh viện Đức Giang lên tiếng
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