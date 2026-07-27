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Vụ 2 cô gái ngồi quầy lễ tân dọa ‘tiêm thuốc độc’ người khác: Bệnh viện Đức Giang lên tiếng

Viên Minh/VTC News
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Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt tiếp nhận thực tập đối với 2 nữ sinh xuất hiện trong clip phát ngôn phản cảm, đồng thời bàn giao về cơ sở đào tạo xử lý.

Liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh hai nữ sinh mặc đồng phục ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang doạ “tiêm thuốc độc” người bình luận trái ý, tối 26/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phát đi thông tin chính thức về vụ việc.

Theo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, đoạn video được đăng tải từ tài khoản TikTok của một trong hai sinh viên, sau đó được nhiều trang và hội nhóm trên mạng xã hội chia sẻ kèm thông tin cho rằng hai người trong clip là nhân viên của bệnh viện.

Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định thông tin này không chính xác. Hai người xuất hiện trong clip không phải cán bộ, nhân viên của bệnh viện mà là sinh viên ngành Y đang thực tập tại đơn vị. Hai sinh viên được xác định là Đ.T.M. và H., cùng lớp YK27.04.

Hai nữ sinh mặc đồng phục ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có những phát ngôn và thái độ phản cảm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngay sau khi nắm được sự việc, bệnh viện đã phối hợp làm việc với cơ sở đào tạo và quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên. Đồng thời, hai trường hợp này đã được bàn giao về nhà trường để xem xét, xử lý theo quy định.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết đơn vị luôn yêu cầu cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Theo bệnh viện, hành vi thể hiện trong đoạn clip là của cá nhân các sinh viên thực tập, không phản ánh tác phong, tinh thần phục vụ của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện.

Bệnh viện cũng đề nghị các cơ sở đào tạo tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp đối với sinh viên trong quá trình thực tập tại các cơ sở y tế, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi, thái độ thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

Trước đó, ngày 26/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai cô gái mặc đồng phục ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Trong clip, hai người có những lời lẽ chửi tục, phát ngôn phản cảm và có câu nói đe dọa “tiêm thuốc độc” người bình luận, khiến nhiều người bức xúc.

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