Xem phim "Sex Education", tôi thôi trách bản thân vì điều này: Ai cũng có giai đoạn lạc hướng

Có thời điểm tôi luôn tự trách mình vì chưa thành công, chưa tìm được hướng đi rõ ràng trong cuộc sống. Nhưng xem Sex Education giúp tôi nhận ra một điều quan trọng: lạc hướng không phải là thất bại, mà là trải nghiệm hầu như ai cũng phải đi qua.

Tôi từng nghĩ chỉ mình là người "đi chậm"

Mỗi lần mở mạng xã hội, tôi lại thấy một người bạn vừa thăng chức, một người khác bắt đầu kinh doanh, còn có người đã mua được nhà, lập gia đình.

Nhìn lại bản thân, tôi chỉ thấy một chuỗi những lần đổi hướng, hoài nghi và tự hỏi liệu mình có đang đi sai đường.

Có lúc tôi còn nghĩ, nếu mình giỏi hơn hoặc quyết đoán hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Cho đến khi xem Sex Education, tôi nhận ra hầu như nhân vật nào cũng từng có lúc mất phương hướng.

Otis loay hoay với cảm xúc và các mối quan hệ. Maeve nhiều lần đứng trước lựa chọn giữa gia đình, học tập và tương lai. Eric phải tìm cách dung hòa giữa bản sắc cá nhân, đức tin và kỳ vọng của những người xung quanh. Không ai trong số họ biết chính xác cuộc đời mình sẽ đi về đâu.

Các nhân vật tuổi teen trong Sex Education cũng loay hoay với cuộc sống của mình. (Ảnh: Netflix)

Điều đó khiến tôi nhận ra sự lạc hướng không phải ngoại lệ, mà là một phần của quá trình trưởng thành.

Không phải ai cũng tìm thấy câu trả lời từ sớm

Theo American Psychological Association (APA), giai đoạn chuyển tiếp từ cuối tuổi vị thành niên đến đầu tuổi trưởng thành thường đi kèm với sự bất định về nghề nghiệp, các mối quan hệ và bản sắc cá nhân. Đây là thời điểm con người phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong khi bản thân vẫn đang tiếp tục phát triển.

Nhà tâm lý học Jeffrey Jensen Arnett, người đề xuất khái niệm "emerging adulthood" (giai đoạn trưởng thành mới nổi), cho rằng khoảng từ 18 đến gần 30 tuổi là quãng thời gian nhiều người khám phá bản thân, thay đổi mục tiêu và thử nghiệm những hướng đi khác nhau trước khi ổn định.

Đọc những nghiên cứu đó, tôi mới hiểu rằng việc chưa biết mình thực sự muốn gì không có nghĩa là mình kém cỏi.

Điều khiến tôi thay đổi cách nhìn

Có một chi tiết trong Sex Education khiến tôi nhớ mãi: các nhân vật không ngừng thay đổi.

Người từng rất tự tin cũng có lúc nghi ngờ bản thân. Người từng nghĩ mình đã có câu trả lời lại phải bắt đầu từ đầu.

Bộ phim không xây dựng những con người luôn đưa ra lựa chọn đúng. Ngược lại, họ mắc sai lầm, sửa sai rồi tiếp tục bước đi.

Theo Verywell Mind, con người có xu hướng xem những giai đoạn thiếu chắc chắn là dấu hiệu của thất bại, trong khi trên thực tế đó có thể là cơ hội để khám phá giá trị, sở thích và mục tiêu sống của chính mình.

Các nhân vật trong Sex Education liên tục học hỏi, thử - sai. (Ảnh: Netflix)

Tôi nhận ra mình đã quá khắt khe với bản thân. Tôi luôn muốn có đáp án ngay lập tức, trong khi cuộc sống hiếm khi vận hành theo cách đó.

Thôi trách mình vì chưa đến đích

Tôi từng nghĩ mình phải đạt được một cột mốc nào đó trước 30 tuổi thì mới được coi là thành công.

Nhưng càng lớn, tôi càng thấy mỗi người có một nhịp sống khác nhau.

Theo BBC Worklife, việc liên tục so sánh tiến độ cuộc sống của mình với người khác có thể làm gia tăng căng thẳng và khiến con người đánh giá thấp những gì mình đã đạt được.

Thay vì tự hỏi: "Vì sao mình vẫn chưa thành công?", tôi bắt đầu hỏi một câu khác: "Mình đã học được gì từ quãng thời gian này?"

Chỉ thay đổi cách đặt câu hỏi, tôi đã thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Ai cũng có giai đoạn lạc hướng

Sau khi xem Sex Education, tôi không còn xem sự lạc hướng là điều đáng xấu hổ.

Đó có thể là khoảng thời gian chúng ta đổi công việc, thay đổi mục tiêu, học thêm một kỹ năng mới hay đơn giản là dành thời gian để hiểu mình hơn.

Nếu không có những ngày bối rối ấy, có lẽ tôi sẽ không biết điều gì thực sự quan trọng với mình.

Sex Education không cho tôi một đáp án về tương lai. Nhưng bộ phim giúp tôi hiểu rằng trưởng thành không phải là lúc mọi thứ đều rõ ràng.

Trưởng thành là vẫn tiếp tục bước đi, ngay cả khi mình chưa nhìn thấy toàn bộ con đường phía trước.