Vừa thoát cơn nguy kịch, người đàn ông đã quay clip "review" Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2: Hơn 129.000 người vào xem

Ngày 16/7 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ clip “review” của một bệnh nhân cấp cứu tại đây. Clip lập tức gây sốt với 129.000 lượt xem.

Đăng tải clip này trên fanpage chính thức, Bệnh viện Bạch Mai viết chú thích: “Lời cảm ơn chân thành từ người bệnh - động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến”.

“Sau quá trình điều trị tại Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, người bệnh đã gửi những lời tri ân chân thành tới đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế.”

“Sự tin tưởng và nụ cười của người bệnh là động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực, mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, tận tâm và nhân văn. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ đầy xúc động trong clip dưới đây!”

Chi tiết “review” của bệnh nhân

Trong clip, một nam bệnh nhân cho biết ông đã đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cấp cứu tại Khoa Nội tiết - Đái tháo đường.

Ông chia sẻ: “Nhìn chung, tôi xin cảm ơn vô cùng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, đặc biệt là Khoa Nội tiết và toàn bộ các y bác sĩ ở khoa rất tận tình chăm sóc, bắt mạch đúng bệnh. Chỉ trong vòng ba ngày, tôi đã khỏe bình thường”.

“Tôi thay mặt những người bệnh nhân ở đây vô cùng cảm ơn Khoa Nội tiết cùng toàn thể các y bác sĩ. Nhìn chung, cơ sở vật chất ở đây rất sạch sẽ, chu đáo, đàng hoàng, rộng rãi. Thái độ của y bác sĩ vui vẻ, hòa nhã, tư vấn tận tình cho bệnh nhân.”

“Đến chiều nay tôi ra viện, tôi cảm ơn vô cùng bệnh viện đã cứu sống tôi. Lúc đưa đến đây tưởng chừng không qua khỏi cơn hiểm nghèo. Tôi đã mê man sáu tiếng đồng hồ. Sau ba ngày, tôi đã ngồi đây nói với các quý vị là quý vị biết rồi. Rất khỏe mạnh, rất tốt, được ra viện chiều nay!

“Cảm ơn Bệnh viện Bạch Mai! Cảm ơn Khoa Nội tiết! Cảm ơn các y bác sĩ trong khoa. Xin cảm ơn”.

Clip "review" Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 của một nam bệnh nhân Khoa Nội tiết - Đái tháo đường.

Clip “review” của nam bệnh nhân đã gây sốt trên mạng xã hội với 129.000 lượt xem và 1.700 lượt thích.

Dưới phần bình luận, nhiều người dùng mạng cũng để lại lời khen cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Một người viết: “Những lời khen của bác là nguồn động viên lớn lao nhất đối với nhân viên y tế. Chúc bác thật nhiều sức khoẻ!”

Người thứ hai nhận xét: “Mình thấy các chị nhà mình khám ở đây về thấy bảo ok lắm cả nhà ạ. Mong sao cứ duy trì được thế này cho dân mình đỡ phải chen chúc lên tận Hà Nội vạ vật chờ khám”.

Người thứ ba bình luận: “Bớt được 70km là đã cứu được không biết bao nhiêu tính mạng, một bước tiến mới, sự vào việc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để đưa cơ sở 2 vào vận hành đúng tiến độ đã đề ra.”

Người thứ 4 cũng tranh thủ gửi lời cảm ơn tới y bác sĩ: “Xin chân thành cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã cứu giúp bố tôi trong cơn nguy kịch, xin chúc các y bác sĩ luôn mạnh khỏe, thành công, tiếp tục cứu giúp cho toàn thể người bệnh, xin chân thành cảm ơn”.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/06, với diện tích hơn 120.000m² và quy mô 1.000 giường bệnh. Theo kỳ vọng, đến năm 2030, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành trung tâm y học chuyên sâu của khu vực Đồng bằng sông Hồng, từng bước hình thành quần thể y tế kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô quốc gia.



