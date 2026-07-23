Vụ điều dưỡng trưởng bị đánh ngay trong bệnh viện và tại nhà: Chỉ đạo khẩn làm rõ

Sáng ngày 23/7, Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ điều dưỡng trưởng bị hành hung trong bệnh viện và tại nhà riêng.

Liên quan vụ Điều dưỡng trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị một nhóm người hành hung ngay trong bệnh viện và tại nhà riêng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn đề nghị Sở Y tế Hải Phòng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, vụ việc được báo chí phản ánh ngày 22/7/2026 có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự trong bệnh viện, ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh cũng như hoạt động khám, chữa bệnh.

Nữ điều dưỡng nằm viện (Ảnh: MXH).

Trước diễn biến trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần tiếp tục tập trung điều trị kịp thời, bảo đảm sức khỏe cho điều dưỡng bị hành hung.

Bên cạnh đó, Sở Y tế chủ động xác minh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu tăng cường hơn nữa các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, cần tập trung triển khai các giải pháp ngăn chặn, hạn chế tối đa các vụ việc gây mất an ninh trong bệnh viện; thiết lập và duy trì hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an ninh, trật tự; đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế nhằm bảo đảm môi trường khám chữa bệnh an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên và kịp thời báo cáo kết quả về Bộ Y tế cũng như các cơ quan có thẩm quyền.