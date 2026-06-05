Việt Nam có loại "rau trường thọ": Vài nghìn cả mớ nhưng cực giàu protein, sắt, canxi, chất chống ung thư

Dù là loại rau bình dân, dễ trồng cũng dễ mua với giá rẻ nhưng lại cực giàu dinh dưỡng, lợi ích sức khỏe. Đó là lý do nó được nhiều người gọi là "rau trường thọ".

Đó chính là rau dền, đặc biệt là rau dền đỏ.

Chỉ với vài nghìn đồng, bạn có thể mua được cả mớ rau dền với cả "kho" dinh dưỡng. Nổi bật như vitamin A, C, K, axit folic, kali, magie, mangan, sắt, canxi, đạm… cùng chất xơ và các chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid, anthocyanin, carotene… Nhờ vậy mà nó mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe từ tim mạch tới tiêu hóa, xương khớp, góp phần phòng ung thư.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, nếu bạn đang muốn bổ sung sắt, canxi hay đạm (protein) thực vật thì loại rau này là lựa chọn tuyệt vời. Bởi trong 100g rau dền cung cấp khoảng 215mg canxi, tức là vượt xa sữa bò (100-120mg/100g) mà còn dễ hấp thụ hơn nhờ vitamin K hỗ trợ. Về sắt, rau dền có 4,6 đến 8,5mg/100g tùy loại, cao hơn rau muống (1,8mg) và xà lách (0,9mg. Protein của rau dền đạt 1,9-2,6g/100g và giàu axit amin lysine là chất hiếm trong rau.

Vì những lợi ích này mà rau dền được gọi là "rau trường thọ"!

Rau dền được gọi là “rau trường thọ” nhờ tác động mạnh mẽ đến sức khỏe trong khi giá bình dân, chế biến cũng rất dễ dàng và đa dạng. Dưới đây là một số lợi ích nổi bật bạn nhận được khi ăn rau dền đúng cách:

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Rau dền giàu kali và chất xơ, giúp cân bằng huyết áp, loại bỏ natri dư thừa, hỗ trợ hệ mạch máu khỏe mạnh. Ngoài ra, phytosterol trong rau còn có khả năng giảm cholesterol xấu, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bệnh tim.

Bổ máu và làm đẹp da

Ảnh minh họa

Hàm lượng sắt và vitamin C cao trong rau dền giúp phòng chống thiếu máu, đặc biệt ở phụ nữ. Ngoài ra, vitamin E và axit folic giúp nuôi dưỡng làn da, làm chậm quá trình lão hóa, duy trì vẻ căng sáng, mịn màng.

Kiểm soát đường huyết

Chất xơ trong rau dền giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, ổn định lượng đường trong máu sau ăn. Đồng thời, các hoạt chất sinh học trong rau có thể cải thiện độ nhạy insulin, đặc biệt hữu ích cho người tiền tiểu đường hoặc mắc tiểu đường type 2.

Tốt cho xương khớp

Không chỉ giàu canxi, rau dền còn có vitamin K, một thành phần giúp tăng khả năng hấp thụ canxi vào xương và hỗ trợ hình thành các protein cần thiết cho cấu trúc xương chắc khỏe. Đây là thực phẩm nên có mặt thường xuyên trong thực đơn của người già, phụ nữ tiền mãn kinh và trẻ em.

Kháng viêm, chống ung thư

Rau dền, đặc biệt là loại rau dền đỏ, chứa nhiều anthocyanin. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh giúp trung hòa gốc tự do, ngăn chặn đột biến tế bào và hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Các flavonoid và polyphenol cũng có tác dụng chống viêm hiệu quả.

Cải thiện tiêu hóa

Ảnh minh họa

Với lượng chất xơ cao, rau dền hỗ trợ nhu động ruột, giúp phòng ngừa táo bón, đầy bụng và cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Tính mát và dễ tiêu cũng khiến rau dền là món ăn lý tưởng trong những ngày oi bức, cơ thể mệt mỏi.

Tốt cho răng miệng

Canxi cùng vitamin C trong rau dền không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn tăng cường nướu răng, hỗ trợ phòng tránh tình trạng chảy máu chân răng, viêm lợi và răng lung lay do thiếu vi chất.

Một số lưu ý khi ăn rau dền

Dù tốt là thế nhưng rau dền cũng có một số lưu ý nhỏ khi ăn. Nếu muốn hấp thụ tối đa dưỡng chất, lợi ích sức khỏe từ nó, bạn cần nhớ:

- Không ăn quá nhiều để tránh tích tụ oxalat gây sỏi thận, nên chần rau trước khi nấu để giảm oxalat.

- Người tiêu chảy, đầy bụng hoặc tỳ vị yếu nên hạn chế do tính mát.

- Bảo quản rau luộc trong ngày, tránh để lâu dễ nhiễm khuẩn.

Ảnh minh họa

- Nấu nhanh, ít dầu để giữ vitamin C. Tận dụng nước luộc vì chứa nhiều dưỡng chất.

- Tránh kết hợp với thực phẩm giàu canxi khác (như sữa) trong cùng bữa để giảm nguy cơ kết tủa oxalat.

- Không dùng rau dền sống để tránh vi khuẩn, rửa kỹ trước khi chế biến.

- Người có tiền sử sỏi thận hoặc gout nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

Tổng hợp