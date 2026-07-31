Uống sữa tươi thay cơm, bé trai 4 tuổi ở Đồng Nai suy đa tạng, nhập viện nguy kịch: Điều bác sĩ lo ngại nhiều phụ huynh đang làm mỗi ngày

Theo như chia sẻ của người nhà bệnh nhi, từ khi được 1 tháng tuổi đến nay, bé chỉ uống sữa tươi, mỗi ngày uống hơn 1 lít sữa và không chịu ăn các thực phẩm thô hay bữa ăn chính.

Chia sẻ với Znews, ThS.BS Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận 1 bé trai 4 tuổi, trú tại phường Long Hưng (thành phố Đồng Nai) trong tình trạng nguy kịch. Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng, phải đặt ống thở. Tại khoa Cấp cứu, bé đã hôn mê, gan lách to và tim giãn lớn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số huyết sắc tố (Hb) của trẻ dưới 2 g/dL, trong khi mức bình thường ở trẻ cùng độ tuổi trên 10-12 g/dL. Các bác sĩ đánh giá lượng máu của bệnh nhi chỉ còn khoảng 1/6 so với trẻ khỏe mạnh, đồng thời chỉ số sắt trong máu giảm nghiêm trọng.

Tình trạng thiếu máu kéo dài khiến tim phải hoạt động quá sức để bù đắp lượng oxy thiếu hụt, dẫn đến suy tim nặng, tim giãn và khả năng co bóp giảm còn chưa tới một nửa so với bình thường. Khi mắc thêm nhiễm trùng máu, cơ thể trẻ nhanh chóng rơi vào trạng thái mất bù, kéo theo hàng loạt biến chứng nguy hiểm như toan chuyển hóa nặng, suy gan và suy thận cấp. Trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

Đến ngày 30/7 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thông tin thêm, bé trai đã qua cơn nguy kịch sau khi bị suy đa cơ quan do nhiều năm chỉ uống hơn 1 lít sữa tươi mỗi ngày và không ăn cơm. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhi được chỉ định lọc máu liên tục, thở máy, truyền máu khẩn cấp, đồng thời điều trị tích cực bằng kháng sinh và thuốc hỗ trợ tim mạch.

Khai thác tiền sử dinh dưỡng, các bác sĩ ghi nhận trẻ có thói quen uống hơn một lít sữa tươi mỗi ngày nhưng ăn rất ít, gần như không sử dụng thực phẩm thô hoặc các bữa ăn chính. Tình trạng đã diễn ra từ khi trẻ mới được hơn 1 tháng tuổi.

Theo TTXVN, đến ngày 30/7 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thông tin thêm, bé trai đã qua cơn nguy kịch. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, ăn uống khá, đã cai máy thở và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Hiện bệnh nhi vẫn cần dùng thuốc hỗ trợ tim, bổ sung sắt, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tái khám định kỳ trong thời gian tới.

Lời khuyên cho những gia đình đang cho trẻ uống sữa tươi

Các bác sỹ khuyến cáo, nhiều phụ huynh vẫn lầm tưởng sữa tươi là bổ dưỡng, uống càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, việc cho trẻ dưới 5 tuổi uống quá nhiều sữa tươi (trên 500 ml/ngày) thay cho bữa ăn chính sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu do thiếu sắt nghiêm trọng.

Phụ huynh cần theo dõi sát chế độ ăn của trẻ, khi phát hiện trẻ có các biểu hiện như biếng ăn, da xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt, chậm phát triển... cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được khám, xét nghiệm và tư vấn dinh dưỡng kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Tuyệt đối không nên cho trẻ dưới 1 tuổi uống sữa tươi. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia), sữa tươi là loại sữa được vắt trực tiếp từ động vật (bò, dê, cừu…), sau đó được xử lý tiệt trùng (UHT, thanh trùng) để giữ tối đa dưỡng chất tự nhiên.

Theo chuyên gia, tuyệt đối không nên cho trẻ dưới 1 tuổi uống sữa tươi. Chuyên gia nhận định, sữa mẹ vẫn là nguồn thức ăn tốt và an toàn nhất với trẻ được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. Nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và kéo dài tới 24 tháng hoặc lâu hơn. Để đảm bảo trẻ lên cân ngoài đảm bảo ăn đủ số lượng, chất lượng thì cần ăn thêm bột, cháo, hoa quả.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chỉ nên cho trẻ dùng sữa tươi khi trẻ đã hơn 1 tuổi. Trẻ dưới 1 tuổi nên cho bú mẹ thay vì cho uống sữa tươi. Sữa tươi có hàm lượng đạm, canxi và photpho cao, nếu cho trẻ dưới 1 tuổi uống sẽ dễ có nguy cơ bị quá tải thận. Về lâu dài có thể khiến trẻ có nguy cơ bị cao huyết áp, béo phì khi trưởng thành. Ngoài ra, lượng đạm cao còn gây chướng bụng, khó tiêu, làm trẻ chán ăn. Sữa tươi có ít sắt, nghèo vi lượng nên trẻ dưới 1 tuổi sử dụng sữa tươi như thực phẩm chính sẽ có nguy cơ thiếu máu thiếu sắt, thiếu vi lượng.