Gần 10 năm “khát con”, cặp vợ chồng người Mông bật khóc khi được bệnh viện miễn phí làm IVF

Trường hợp gia đình chị Say (người dân tộc Mông) là 1 trong 10 cặp đôi nhận món quà miễn phí trị giá 100 triệu đồng từ bệnh viện.

Gần 10 năm chờ tiếng gọi "bố", "mẹ"

Năm 2017, chị Vàng Thị Say (SN 1997) và anh Sùng Seo Sài (SN 1994), người dân tộc Mông, quê ở xã Giáp Trung (Tuyên Quang), về chung một nhà. Thế nhưng, gần 10 năm trôi qua, tổ ấm nhỏ của họ vẫn vắng tiếng trẻ thơ.

Sinh sống ở vùng núi cao, điều kiện tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sinh sản còn nhiều hạn chế. Những năm đầu, hai vợ chồng chỉ biết tìm đến các bài thuốc dân gian với hy vọng sẽ có phép màu.

Đến năm 2020, khi xuống Hà Nội thăm khám, chị Say được chẩn đoán mắc u tuyến yên - một trong những nguyên nhân khiến việc mang thai tự nhiên gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ tư vấn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để tăng cơ hội có con.

Thế nhưng, lúc ấy cả hai đều là công nhân với mức thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng trở thành rào cản quá lớn.

Anh Sùng Seo Sài không kìm được nước mắt trên sân khấu (ảnh: PV).

Không muốn từ bỏ giấc mơ làm cha mẹ, năm 2021, anh chị chuyển sang thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) vì ít tốn kém hơn. Nhưng sau nhiều tháng chờ đợi, kết quả vẫn không như mong muốn. Tiền tích góp dần cạn, còn ước mơ có con tiếp tục phải gác lại.

Đầu năm 2026, khi biết đến chương trình "Tuần lễ Vàng - Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ" do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức, hai vợ chồng quyết định nộp hồ sơ với hy vọng được hỗ trợ một phần chi phí.

Điều họ không ngờ là mình được lựa chọn trong số hàng trăm hồ sơ trên cả nước để nhận gói hỗ trợ 100% chi phí IVF, trị giá khoảng 100 triệu đồng.

"Với gia đình em, đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là cơ hội để tiếp tục nuôi hy vọng sau nhiều năm phải gác lại ước mơ làm cha mẹ", chị Say xúc động chia sẻ.

Nữ giáo viên vùng cao nhiều lần bật khóc vì chưa thể làm mẹ

Cùng nhận gói hỗ trợ còn có chị Vi Thị Tuyết (SN 1995), giáo viên cắm bản tại Nghệ An.

Mỗi ngày đứng trên bục giảng, chị quen với tiếng học sinh gọi mình là "cô giáo". Nhưng sau mỗi giờ lên lớp, điều chị khao khát nhất vẫn là được chính con mình gọi hai tiếng "mẹ ơi".

Sau 6 năm kết hôn, kết quả thăm khám cho thấy chị bị suy giảm dự trữ buồng trứng, trong khi chất lượng tinh trùng của chồng cũng giảm. Các bác sĩ chỉ định thực hiện IVF.

Tuy nhiên, đồng lương giáo viên vùng cao cùng thu nhập bấp bênh của chồng khiến kế hoạch điều trị nhiều lần phải gác lại.

Suốt nhiều năm, chị âm thầm theo dõi fanpage của bệnh viện. Mỗi lần thấy những gia đình được hỗ trợ từ chương trình Tuần lễ Vàng, chị lại tự nhủ biết đâu một ngày phép màu cũng sẽ đến với mình.

Chị Vi Thị Tuyết chia sẻ khao khát có con (ảnh: PV).

Điều mong mỏi ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực khi gia đình chị được lựa chọn nhận gói hỗ trợ IVF miễn phí.

"Là giáo viên, mỗi ngày em được ở bên rất nhiều em nhỏ. Nhìn các con lớn lên, em càng khao khát gia đình mình cũng có tiếng trẻ thơ. Khi biết được hỗ trợ toàn bộ chi phí IVF, em đã bật khóc", chị Tuyết chia sẻ.

Áp lực tài chính vẫn là rào cản lớn nhất trên hành trình tìm con

Theo ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, những năm gần đây, tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn có xu hướng gia tăng.

Nguyên nhân không chỉ đến từ áp lực cuộc sống, chế độ ăn uống, ô nhiễm môi trường, thực phẩm chế biến sẵn mà còn do xu hướng kết hôn và sinh con muộn.

Bên cạnh đó, những thay đổi trong chính sách dân số cũng khiến nhu cầu khám và điều trị hiếm muộn tăng lên. Sau khi các quy định mới được ban hành, chỉ định thực hiện IVF được mở rộng hơn, trong đó có phụ nữ độc thân theo quy định hiện hành. Đồng thời, nhiều gia đình cũng có nhu cầu sinh thêm con, khiến số lượng người đến khám và điều trị ngày càng nhiều.

Theo bác sĩ Hiền, nguyên nhân vô sinh có thể xuất phát từ cả nam và nữ.

Ở nữ giới, các nguyên nhân thường gặp gồm tắc vòi tử cung, lạc nội mạc tử cung, suy giảm dự trữ buồng trứng hoặc tuổi sinh sản cao.

Trong khi đó, ở nam giới, tình trạng giảm số lượng và chất lượng tinh trùng có thể liên quan đến giãn tĩnh mạch thừng tinh, lối sống thiếu lành mạnh, sử dụng rượu bia, thuốc lá hoặc các bệnh lý như quai bị, bất thường di truyền khiến tinh hoàn phát triển kém, thậm chí không có tinh trùng.

Bác sĩ Hiền (áo đen) xúc động với chia sẻ của các cặp đôi (ảnh: PV).

Đáng chú ý, ngoài việc hỗ trợ 10 cặp vợ chồng thực hiện IVF miễn phí, bệnh viện còn triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí phẫu thuật Micro-TESE dành cho nam giới vô tinh.

Đây là kỹ thuật giúp tìm tinh trùng ngay trong tinh hoàn để thực hiện IVF, mở ra cơ hội trở thành cha bằng chính nguồn gen của mình. Hiện chi phí trọn gói cho kỹ thuật này tại bệnh viện khoảng 14 triệu đồng, bao gồm phẫu thuật, thuốc điều trị sau mổ cùng các chi phí liên quan.

Phát hiện sớm giúp tăng cơ hội làm cha mẹ

Trước tình trạng vô sinh hiếm muộn gia tăng, bác sĩ Hiền khuyên điều quan trọng nhất là các cặp đôi cần quan tâm đến sức khỏe sinh sản ngay từ trước khi kết hôn thông qua khám tiền hôn nhân để phát hiện sớm những vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Sau khi kết hôn, các cặp vợ chồng cũng nên được tư vấn, chuẩn bị đầy đủ về sức khỏe và tâm lý trước khi mang thai.

Đặc biệt, nếu sau 12 tháng quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai mà chưa có thai, hai vợ chồng nên đi khám sớm. Với phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, thời gian này cần rút ngắn vì dự trữ buồng trứng suy giảm nhanh, đồng thời nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể của noãn cũng tăng theo tuổi.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn các cơ sở hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế cấp phép để được chẩn đoán và điều trị đúng chuyên môn, tránh tin vào những quảng cáo thiếu cơ sở khoa học khiến mất thời gian và làm giảm cơ hội điều trị thành công.