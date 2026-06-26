Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" có diễn biến mới

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ phương án đầu tư Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Theo kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương đề xuất được giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án theo hình thức PPP, hợp đồng BOT; đồng thời kiến nghị bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để tham gia dự án và điều chỉnh tiến trình đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương (CT.25), ưu tiên triển khai đoạn Nha Trang - Đà Lạt trước năm 2030.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng, hướng tuyến được nghiên cứu bám sát Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ đã được phê duyệt.

Toàn tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương có chiều dài khoảng 99 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), điểm cuối tại chân đèo Prenn (Lâm Đồng). Tuyến được chia thành hai đoạn gồm Nha Trang - Đà Lạt dài khoảng 80,8 km và Đà Lạt - Liên Khương dài khoảng 18,2 km.

Trong giai đoạn trước năm 2030, Khánh Hòa đề xuất ưu tiên đầu tư đoạn Nha Trang - Đà Lạt nhằm tăng cường kết nối hai trung tâm du lịch lớn của cả nước, giảm tải cho Quốc lộ 27C, đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo phương án đề xuất, tuyến cao tốc dài 80,8 km sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng từ 22-24,75 m, tốc độ thiết kế 80-100 km/h.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.058 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 1.171 tỷ đồng, xây dựng và thiết bị 18.889 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác 1.511 tỷ đồng, lãi vay 427 tỷ đồng và dự phòng 3.060 tỷ đồng.

Theo phương án tài chính sơ bộ, tổng vốn đầu tư 25.058 tỷ đồng sẽ được huy động từ hai nguồn, gồm 8.772 tỷ đồng vốn nhà đầu tư (chiếm 35%) và 16.286 tỷ đồng vốn Nhà nước (chiếm 65%). Trong đó, ngân sách tỉnh Khánh Hòa dự kiến bố trí 1.500 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 768 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 14.018 tỷ đồng được kiến nghị sử dụng từ ngân sách trung ương.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỷ lệ vốn nhà nước ở mức 65% được tính toán trên cơ sở đặc thù của tuyến đường đi qua địa hình đồi núi, có nhiều cầu và hầm, tổng mức đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và lưu lượng phương tiện giai đoạn đầu chưa cao.

Lãnh đạo tỉnh nhận định, nếu giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia, phương án tài chính sẽ kém khả thi, ảnh hưởng đến khả năng thu hút nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng.

UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá dự án có khả năng tạo nguồn thu từ hoạt động thu phí, phù hợp để triển khai theo hình thức BOT. Mô hình PPP cũng giúp chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời phát huy hiệu quả huy động nguồn lực xã hội, nâng cao tính chủ động trong quản lý tiến độ, kiểm soát chi phí và vận hành khai thác công trình.

Hiện việc di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt chủ yếu qua Quốc lộ 27C, mất khoảng 3,5-4 giờ. Khi tuyến cao tốc hoàn thành, thời gian hành trình dự kiến rút xuống còn khoảng 1,5-2 giờ.

Không chỉ giảm tải cho Quốc lộ 27C, cao tốc Nha Trang - Đà Lạt còn được kỳ vọng kết nối đồng bộ với cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tuyến Dầu Giây - Liên Khương, mở rộng không gian phát triển cho du lịch, logistics, vận tải hàng hóa và tăng cường liên kết kinh tế giữa Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Trước đó, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào tháng 9/2024, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Hải bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư dự án, với mục tiêu xây dựng đây trở thành "tuyến cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam".