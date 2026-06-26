DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ làm mô hình "điện sạch nổi" ở “quốc gia nghìn đảo”, doanh thu tỷ USD

Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp giảm phát thải carbon và phát triển kinh tế địa phương cho quốc gia láng giềng của Việt Nam.

VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có bước tiến mới tại Philippines. Ảnh: VIC

Hôm nay (26/6), tại Hà Nội, VinEnergo, thành viên của Tập đoàn Vingroup, và SunAsia Energy Inc., doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực điện mặt trời Philippines, công bố quan hệ đối tác chiến lược nhằm phát triển chuỗi dự án năng lượng tái tạo ứng dụng mô hình điện mặt trời nổi trên cọc.

Chuỗi dự án này có doanh thu dự kiến hơn 1,5 tỷ USD trong suốt vòng đời hoạt động, không chỉ kiến tạo việc làm, thúc đẩy đầu tư hạ tầng mà còn góp phần củng cố an ninh năng lượng của Philippines.

Theo thỏa thuận hợp tác, trong giai đoạn từ năm 2027 - 2028, VinEnergo và SunAsia Energy sẽ đưa vào vận hành ba dự án chủ lực, với tổng công suất lắp đặt 420 MWp, bao gồm 181 MWp tại Macabebe (tỉnh Pampanga), 126 MWp tại thành phố Sagay và 115 MWp tại TP Silay (cùng thuộc tỉnh Negros Occidental).

Hợp tác giữa doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và đối tác Philippines nhằm hướng tới cung cấp nguồn năng lượng tái tạo ổn định cho lưới điện quốc gia, cũng như đóng góp tích cực vào mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải carbon và phát triển kinh tế địa phương của quốc gia này.

Khi đi vào vận hành thương mại, dự kiến các dự án sẽ cấp điện cho khoảng 278.000 hộ gia đình, đồng thời giảm thiểu hơn 460 nghìn tấn khí thải carbon mỗi năm, tương đương với việc trồng khoảng 21 triệu cây xanh.

Đại diện lãnh đạo hai bên doanh nghiệp tại lễ ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: VIC

Đáng chú ý, trong 18 tháng tới, VinEnergo sẽ hợp tác chặt chẽ cùng SunAsia Energy trong công tác thiết kế kỹ thuật và triển khai dự án. Quá trình này sẽ bao gồm việc tuyển chọn kỹ sư hàng hải và lựa chọn nhà cung cấp công nghệ, nhà thầu để lắp đặt gần 700.000 tấm pin năng lượng mặt trời trên cọc và khoảng 62 km đường dây truyền tải điện mới ở Negros và Pampanga.

Tại lễ công bố hợp tác, ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo, chia sẻ, việc hợp tác cùng SunAsia Energy trong danh mục dự án trọng điểm này là minh chứng rõ nét cho chiến lược vươn tầm khu vực của VinEnergo.

“Chúng tôi tự hào khi mang đến những giải pháp kết hợp phát triển năng lượng bền vững và sử dụng tài nguyên có trách nhiệm. Điện mặt trời nổi không chỉ góp phần giải quyết bài toán an ninh năng lượng, mà còn là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Việt Nam - bảo vệ sinh kế của cộng đồng địa phương và thúc đẩy sự phát triển song hành của ngành năng lượng và nông nghiệp”, Tổng Giám đốc VinEnergo cho biết.

Trong khi đó, bà Tetchi Capellan, Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch SunAsia Energy Inc. cho biết, hợp tác này bắt nguồn từ quyết tâm chung của SunAsia Energy và VinEnergo trong việc thúc đẩy an ninh năng lượng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống người dân và giúp bảo vệ hành tinh.

“Thông qua mô hình Điện mặt trời nổi, chúng tôi không chỉ phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo mà còn tạo ra mô hình để sản xuất lương thực và năng lượng sạch cùng phát triển”, Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch SunAsia Energy Inc. chia sẻ.

Việc công bố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh Philippines đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEAN. Qua đó, khẳng định vai trò của VinEnergo trong việc thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới nhằm ứng phó các thách thức về năng lượng và biến đổi khí hậu. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quốc tế của VinEnergo, cũng như khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển các mô hình năng lượng tái tạo tiên phong, đóng góp cho mục tiêu chuyển dịch năng lượng bền vững của ASEAN và thế giới.

Mô hình công nghệ điện mặt trời nổi trên cọc có gì đặc biệt?

Theo thông tin từ VinEnergo, chuỗi dự án ứng dụng công nghệ điện mặt trời nổi trên cọc (Solar on Stilts), trong đó các tấm pin được lắp đặt trên hệ kết cấu cọc phía trên mặt nước, sẽ cho phép kết hợp sản xuất điện sạch với nuôi trồng thủy sản.

Mô hình này khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo gắn với nông nghiệp và thủy sản tại Philippines. Đồng thời, đây có thể trở thành hình mẫu cho các dự án năng lượng bền vững trong tương lai.

Mô hình cũng là định hướng phù hợp với chiến lược thúc đẩy mối liên kết Lương thực – Năng lượng – Nước của VinEnergo để tối ưu hóa tài nguyên và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Trong hợp tác trên, ING và SGV & Co. lần lượt là đơn vị tư vấn M&A độc quyền cho VinEnergo và SunAsia.

Trước đó, ngày 23/6, VinEnergo hợp tác Meralco và MGEN để phát triển điện nền từ nguồn năng lượng tái tạo với giá ưu đãi cho người dân Philippines.

Theo biên bản ghi nhớ giữa ba bên, VinEnergo hợp tác Manila Electric Company (Meralco) và Meralco PowerGen Corporation (MGEN) để phát triển 5 GW điện nền từ năng lượng tái tạo và phân phối ra thị trường. Đáng chú ý, mức giá bán lẻ mục tiêu khoảng 0,17 USD/kWh.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện sạch với chi phí cạnh tranh cho thị trường Philippines, đồng thời hứa hẹn khả năng nhân rộng mô hình sang các nước trong khu vực Đông Nam Á.