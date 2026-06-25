Ngày mai, “thủ phủ cà phê” Việt Nam là nơi bàn kế hoạch hơn 1 triệu tỷ đồng, Vingroup, FLC… sẽ góp mặt

Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong lĩnh vực thép, bất động sản, du lịch và năng lượng sẽ tham gia sự kiện quan trọng này.

Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết cũng sẽ góp mặt tại Hội nghị quan trọng này ở Đắk Lắk. Ảnh: NLĐ

Trong hai ngày 26 - 27/6, tỉnh Đắk Lắk (được mệnh danh là “thủ phủ cà phê” của Việt Nam) sẽ tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Hội nghị vinh dự đón nhận sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo Bộ Tài chính; cùng với đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế cùng hơn 1.000 đại biểu đại diện cho các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp lớn bao gồm Vingroup, Hòa Phát, Sun Group, Becamex, Samsung SHI, Trung Nam Group, Trung Nguyên Legend, FLC Group, T&T Group, Mường Thanh…

Hàng loạt dự án quy mô lớn hơn 1 triệu tỷ đồng sẽ được công bố

Lễ khởi động Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3 có công suất 304 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.661 tỷ đồng tại tỉnh Đắk Lắk là một trong những hoạt động tiêu biểu diễn ra trước thềm Hội nghị. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Tại Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ giới thiệu danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư, tập trung chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên thô sang ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Trong đó, 4 lĩnh vực trọng tâm bao gồm nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu; công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo; logistics và dịch vụ hạ tầng.

Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu, tỉnh Đắk Lắk hướng tới xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, dược liệu gắn với hệ thống kho lạnh và logistics.

Với công nghiệp chế biến, chế tạo, tỉnh Đắk Lắk định hướng phát triển hệ sinh thái sản xuất đa ngành tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp trọng điểm.

Ngoài ra, Đắk Lắk sẽ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, hạ tầng logistics để tăng cường kết nối Đông - Tây từ cao nguyên ra biển, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Trong khuôn khổ sự kiện này, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trao Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 259 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 1), với tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng.

Hiện nay, có 16 dự án đủ điều kiện được tỉnh trao quyết định đầu tư với tổng vốn hơn 21.500 tỷ đồng. Ngoài ra, 16 dự án khác với tổng vốn khoảng 30.000 tỷ đồng đang hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk dự kiến trao chủ trương khảo sát cho 3 dự án năng lượng với quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng, cũng như ký kết nhiều biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn hơn 356.000 tỷ đồng. Trong khuôn khổ diễn ra sự kiện, tỉnh cũng sẽ khởi công 4 dự án và khánh thành 4 dự án khác.

Trước đó, chiều 19/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đã chuẩn bị danh mục các dự án để trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cũng như giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp, chủ trương khảo sát và các biên bản ghi nhớ đầu tư.

Ban tổ chức cũng đang rà soát lần cuối các điều kiện về kỹ thuật, hậu cần, lễ tân, an ninh và công tác phối hợp giữa các đơn vị để bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, thành công.

Đắk Lắk hiện đang đón nhận đề xuất đầu tư từ nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực thép, bất động sản, du lịch và năng lượng. Ảnh: VGP

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên rộng lớn trên 18.000 km² và quy mô dân số hơn 3,3 triệu người, sở hữu vị trí chiến lược kết nối toàn diện giữa Cao nguyên Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ và hệ thống cảng biển quốc tế.

Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng công phu, khoa học để xác lập mô hình phát triển đột phá theo cấu trúc là 3 vùng phát triển, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực. Đáng chú ý, Buôn Ma Thuột tiếp tục được xác định là hạt nhân phát triển của Tây Nguyên. Trong khi đó, khu vực phía Đông của tỉnh sẽ được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới, phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển, logistics và kinh tế biển.

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, đưa GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 153 triệu đồng.