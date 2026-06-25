Việt Nam sắp có thêm 1 thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh sắp thành TP trực thuộc Trung ương của nước ta chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km.

Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Đó là Bắc Ninh.

Theo kết luận ngày 20/6, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Cụ thể, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 52 – KL/TW ngày 20/6/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Kết luận nêu rõ, trước tiên tập trung phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Đồng thời, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Ngoài ra, tại Bắc Ninh, phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực. Cùng với đó, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics, đa phương thức; phát triển hài hòa, cân đối giữa các địa phương trong thành phố.

Bộ Chính trị nhấn mạnh, xây dựng chính quyền đô thị tại Bắc Ninh tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hơn nữa, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Tỉnh ủy Bắc Ninh được giao tiến hành phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, và hoàn thiện đề án để trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét. Bắc Ninh cũng cần sớm hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại I theo quy định.

Theo Sở Nội vụ Bắc Ninh, địa phương hiện đáp ứng 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với diện tích khoảng 4.700 km2, dân số gần 4 triệu người, và tỷ lệ đô thị hóa trên 55%, tỷ lệ phường đạt 33%.

Về tiêu chuẩn đô thị loại I, Bắc Ninh đã hoàn thành 13/15 tiêu chí. Trong khi đó, hai tiêu chí còn lại là tỷ lệ phường đạt chuẩn đô thị loại II và xây dựng nông thôn mới đang được tiếp tục hoàn thiện. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến thành lập thêm 13 phường từ các xã hiện có, qua đó nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 99.

Theo kế hoạch, dự kiến đến ngày 12/7/2026, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đồng thời lấy ý kiến đối với Đề án thành lập phường tại các đơn vị hành chính dự kiến chuyển đổi từ xã lên phường.

Bắc Ninh đứng thứ 5 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP

Một góc của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VGP

Kể từ giữa năm 2025, sau khi sáp nhập với Bắc Giang (cũ), trung tâm hành chính của tỉnh Bắc Ninh được đặt tại phường Bắc Giang. Bắc Ninh sau sáp nhập nằm trong vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời trên các hành lang kinh tế kết nối với Trung Quốc cũng như các cảng biển lớn phía Bắc.

Bắc Ninh đươc coi là một trong những trung tâm công nghiệp lớn ở Việt Nam, với hệ thống khu, cụm công nghiệp hiện đại, thu hút được không ít tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử và sản xuất linh kiện.

Đáng chú ý, trong năm 2025, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của tỉnh Bắc Ninh tăng 10,27%, đứng thứ 5 trong cả nước. Ngoài ra, tỉnh đã thu hút khoảng 5,73 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đứng thứ hai cả nước, chỉ sau TP HCM. Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh có hơn 7.600 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 50.000.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; đến năm 2045 trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu duy trì tăng trưởng GRDP 11-12% mỗi năm và GRDP bình quân đầu người đạt 8.700-9.200 USD.

Hiện nay, Việt Nam có 7 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP HCM và Cần Thơ.

Cùng với Bắc Ninh, tháng 4/2026, Bộ Chính trị cũng có kết luận đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.