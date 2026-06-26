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Giá vàng hôm nay (26/6) bất ngờ đồng loạt quay đầu tăng

Minh Hằng
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Giá vàng miếng và vàng nhẫn hôm nay (26/6) vừa quay đầu tăng trở lại.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đều bật tăng trở lại. Ảnh: Báo Nhân Dân

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đều bật tăng trở lại. Ảnh: Báo Nhân Dân

Vào lúc hơn 10h sáng nay (26/6), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương ứng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên giao dịch chiều qua.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng. Cụ thể, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 146,8 triệu đồng/lượng. Riêng Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu lại niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 146,2 triệu đồng/lượng. Với mức giá trên của vàng miếng cho thấy xu hướng phục hồi đang diễn ra trên toàn thị trường ở Việt Nam.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng bật tăng trở lại. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý được giao dịch ở mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang ở mức từ 142,7 – 146,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 142,6 – 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; vàng nhẫn DOJI niêm yết 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC hiện có giá từ 143,7 - 146,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

- Ảnh 1.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc 10h sáng nay.

Sở dĩ giá vàng trong nước tăng trở lại là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay sáng nay được niêm yết ở mức 4.016 USD/ounce, tức là tăng khoảng 25 USD/ounce so với sáng hôm qua. Trước đó, mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 3.976 USD/ounce.

Tối qua (25/6), sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, vàng thế giới bật tăng trở lại, vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện nay, giá vàng thế giới sáng nay khoảng 128 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là gần 19 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng bật tăng trở lại?

- Ảnh 2.

Giá vàng thế giới đã lấy lại mốc 4.000 USD/ounce. Ảnh minh họa

Việc lấy lại được mốc 4.000 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của giá vàng thế giới. Các chuyên gia nhận định, nếu giữ được ngưỡng này thì giá vàng có cơ hội hồi phục. Ở chiều ngược lại, giá vàng thế giới có thể giảm sâu hơn. Trên thực tế, trong hai ngày gần đây, giá vàng liên tục dao động mạnh quanh mức này.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới quay đầu tăng trở lại chủ yếu là do lãi suất trái phiếu giảm và đồng USD Mỹ suy yếu. Đồng thời, sau 3 phiên giao dịch giảm mạnh vì rủi ro thị trường, dữ liệu kinh tế Mỹ đã mang lại sự ổn định cần thiết.

Theo đó, chỉ số lạm phát PCE tháng 5 tăng 0,4% so với tháng trước và 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, PCE lõi tăng 0,3% so với tháng trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm về khu vực 4,4%. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 năm giao dịch gần 4,1%.

Ngoài ra, giá vàng tăng trở lại còn đến từ hoạt động mua vào.

TIN LIÊN QUAN

Một yếu tố hỗ trợ cho giá vàng còn đến từ tình hình căng thẳng Mỹ - Iran tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, vụ tấn công tàu chở hàng treo cờ Singapore đã đẩy giá dầu tăng trở lại khoảng 2%, qua đó khơi dậy một đợt mua vàng vì lo ngại rủi ro địa chính trị.

Trong thời gian tới, các chuyên gia dự báo rằng, thị trường vàng sẽ tiếp tục chịu tác động từ sức mạnh của đồng USD, cũng như triển vọng chính sách tiền tệ của Fed và sự suy giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Thị trường vàng nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy với biên độ dao động rộng, nhất là khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi dữ liệu lạm phát của Mỹ và các tín hiệu mới từ Fed.

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