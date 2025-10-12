Túi mật chi chít sỏi chỉ vì ăn trứng kiểu này

Báo Tuổi Trẻ đưa tin về một bệnh nhân 23 tuổi, đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM) thì bất ngờ phát hiện túi mật của mình chi chít sỏi. Kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhân này có nhiều viên sỏi với kích thước khác nhau, viên lớn nhất gần bằng quả trứng cút nhỏ.

Sỏi túi mật (Ảnh minh họa).

Điều đáng nói là bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng thường thấy như đau hạ sườn phải, vàng da hay buồn nôn. Khi được hỏi về chế độ ăn, bệnh nhân cho biết anh có thói quen ăn trứng mỗi ngày, “nghiện” món này đến mức coi đó là cách bổ sung năng lượng chính để giữ dáng và giảm cân.

Ăn quá nhiều trứng để giảm cân - con dao hai lưỡi

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng, dễ hấp thu, chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, lòng đỏ trứng lại giàu cholesterol – chất có thể kết hợp với muối mật trong dịch mật để tạo thành sỏi khi tích tụ lâu ngày.

Các chuyên gia cho rằng, nếu ăn quá nhiều trứng, đặc biệt là lòng đỏ, lượng cholesterol tăng cao sẽ khiến nguy cơ hình thành sỏi túi mật lớn hơn, nhất là ở người có chế độ ăn ít chất xơ và ít vận động.

Trên thực tế, không ít người chọn trứng làm “vũ khí” giảm cân mà quên rằng việc ăn quá nhiều trong thời gian ngắn có thể gây hại nghiêm trọng. Theo VnExpress, nhiều trường hợp đã phải nhập viện do áp dụng chế độ giảm cân cấp tốc bằng cách ăn trứng.

Ăn trứng là cách nhiều người áp dụng để giảm cân (Ảnh minh họa).

Ví như trường hợp của một nhân viên phòng gym ở Hà Nội. Cô ăn tới 10 quả trứng mỗi ngày với mục đích giảm 6kg trong một tháng. Sau hai tuần, cô ngất xỉu vì kiệt sức, phải nhập viện cấp cứu.

Một trường hợp khác ăn 9 quả trứng/ngày và chỉ nạp dưới 900 kcal/ngày. Dù giảm được 6 kg nhưng chị thường xuyên choáng váng, da xanh xao, cơ thể mất sức. Cả trường hợp này đều được bác sĩ chẩn đoán rối loạn chuyển hóa do chế độ ăn thiếu cân bằng.

Trứng rất tốt, nhưng khi lạm dụng, nó lại trở thành gánh nặng cho gan mật và hệ tim mạch. Các chuyên gia khuyến cáo, người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn trung bình 2–3 quả trứng mỗi ngày và không nên ăn liên tục quá 3 ngày/tuần.

Các bác sĩ khẳng định muốn giảm cân hiệu quả, không nên chạy theo trào lưu hay những công thức lan truyền trên mạng. Thay vào đó, cần có sự tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng để xây dựng kế hoạch ăn uống phù hợp, đảm bảo năng lượng và tránh rối loạn chuyển hóa. Với những người béo phì hoặc có bệnh nền, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp can thiệp y khoa như phẫu thuật giảm cân hoặc điều trị nội khoa theo dõi chặt chẽ.

Tổng hợp