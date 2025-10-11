Tin vui cho những người thích ăn kim chi

Kim chi là một món ăn quen thuộc trong ẩm thực Hàn Quốc. Món ăn này đang được các nhà khoa học gọi là “siêu thực phẩm” mới bởi nó không chỉ có giá phải chăng, dễ tìm mua hoặc dễ làm, mà còn có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và ung thư.

Kim chi được xếp vào nhóm “siêu thực phẩm”

Kim chi (Ảnh minh họa).

Theo nhóm nghiên cứu thuộc Trường Nông nghiệp, Y tế và Tài nguyên Thiên nhiên của Đại học Connecticut (Mỹ), thói quen ăn kim chi – món rau củ lên men phổ biến của người Hàn – có tác dụng cải thiện rõ rệt các chỉ số sức khỏe gồm đường huyết, triglyceride (chất béo trong máu) và huyết áp.

Kim chi được làm từ cải thảo và củ cải lên men, kết hợp với tỏi, ớt, gừng và nhiều loại gia vị khác. Món ăn này đã có mặt trong văn hóa ẩm thực châu Á hàng nghìn năm và hiện đang ngày càng phổ biến tại phương Tây. Kim chi có thể kết hợp đa dạng với nhiều loại thực phẩm, từ trứng, cơm, thịt, thậm chí cả bánh mì, mì,...

Tờ Daily Mail thông tin, kim chi có thể mua dễ dàng ở siêu thị với giá rẻ hơn nhiều so với các loại men vi sinh hay thực phẩm chức năng. Trong khi đó, bản thân kim chi cũng chứa rất nhiều lợi khuẩn. Bởi trong quá trình lên men, kim chi hình thành lượng lớn lợi khuẩn probiotic, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Một hệ vi sinh cân bằng không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư đại tràng.

Chính vì các lý do trên, kim chi được xếp vào nhóm “siêu thực phẩm” mới.

Cải thiện đồng thời 3 chỉ số sức khỏe quan trọng

Một số món ăn với kim chi (Ảnh minh họa).

Nghiên cứu trên đã phân tích 9 nghiên cứu với gần 43.000 người tham gia. Kết quả cho thấy nhóm thường xuyên ăn kim chi có đường huyết lúc đói thấp hơn trung bình 1,93 mg/dL so với nhóm không ăn. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ tiểu đường.

Ngoài ra, nồng độ triglyceride của những người thường xuyên ăn kim chi giảm gần 29 mg/dL. Đây là một kết quả đáng chú ý vì mức triglyceride cao liên quan đến nguy cơ đau tim, đột quỵ và viêm tụy. Các nhà khoa học cho biết, mức giảm này tương đương hiệu quả của nhiều biện pháp thay đổi lối sống tích cực.

Đáng chú ý, huyết áp của người thường xuyên ăn kim chi cũng được cải thiện rõ rệt – giảm trung bình 3,48 mmHg ở huyết áp tâm thu và 2,68 mmHg ở huyết áp tâm trương.

Theo tiến sĩ Kavin Mistry, bác sĩ chuyên khoa thần kinh hình ảnh và chuyên gia nghiên cứu về tuổi thọ, dữ liệu ban đầu cho thấy kim chi “có tiềm năng trở thành một phần giá trị trong chế độ ăn hỗ trợ tim mạch và giảm nguy cơ ung thư”.

Ông lý giải sức khỏe đường ruột có liên quan mật thiết tới viêm hệ thống, điều hòa miễn dịch và chuyển hóa năng lượng. Đây là những yếu tố nền tảng ảnh hưởng đến bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Một nghiên cứu năm 2020 của các nhà khoa học Hàn Quốc cũng từng ghi nhận việc ăn kim chi thường xuyên làm thay đổi tích cực hệ vi sinh đường ruột và giảm hình thành các tổn thương tiền ung thư đại tràng.

Thói quen nhỏ, lợi ích lớn

Tiến sĩ Daniel Atkinson, chuyên gia y học lâm sàng tại Anh, nhận định: “Lợi ích của kim chi đối với hệ tiêu hóa là tin vui cho những ai muốn cải thiện sức khỏe tổng thể. Bên cạnh việc tăng cường vận động, thay đổi chế độ ăn là chìa khóa quan trọng và bắt đầu bằng việc cải thiện hệ vi sinh đường ruột là hướng đi hợp lý. Ăn kim chi chính là một phần trong lối sống đó”.

Các chuyên gia cho rằng, thực phẩm lên men như kim chi có thể mang lại hiệu quả tương tự các sản phẩm men vi sinh đắt tiền, vừa hỗ trợ tiêu hóa, vừa góp phần giảm viêm và ổn định các chỉ số chuyển hóa.

Theo Daily Mail