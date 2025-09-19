Theo chia sẻ từ Bệnh viện trực thuộc Đại học Phúc Châu (Trung Quốc), Tiểu Vương (20 tuổi) bắt đầu đi tập gym vài tháng trước với mục tiêu nhanh chóng siết cân và có vóc dáng săn chắc. Cậu gần như cắt bỏ hoàn toàn tinh bột , ngày nào cũng chỉ ăn thịt bò, ức gà , rồi ép bản thân đi bộ hơn 30.000 bước mỗi ngày - mức vận động vượt xa khả năng chịu đựng. Chế độ này được duy trì suốt 2 tháng.

Thế nhưng, khi còn chưa kịp vui mừng với kết quả tập luyện, Tiểu Vương bỗng thấy trong nước tiểu xuất hiện rất nhiều bọt li ti khó tan. Lo lắng, cậu đi khám thì choáng váng nhận kết quả xuất hiện protein trong nước tiểu, chỉ số creatinine tăng cao, thận đã bị tổn thương chức năng .

Bác sĩ Lưu Vệ Hoa , Phó trưởng khoa Thận, giải thích: “Những trường hợp như Tiểu Vương, chúng tôi gặp không ít, chủ yếu rơi vào giới trẻ thích giảm cân, tập gym. Ăn quá nhiều đạm trong thời gian dài khiến thận phải làm việc quá tải để đào thải. Về lâu dài, thận cầu và ống thận đều bị tổn thương, thậm chí có thể dẫn đến suy thận. Thêm vào đó, vận động cường độ cao mà không bù nước kịp thời chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa”.

4 “cái bẫy” khiến thận suy yếu nhanh chóng

- Biến thịt thành “thuốc giảm cân” : Người bình thường chỉ nên nạp khoảng 1g đạm/kg cân nặng/ngày. Ví dụ, người nặng 60kg thì ăn tương đương 1 quả trứng + 150g ức gà + 200ml sữa là đủ.

- Tập luyện bất chấp : Đi bộ 30.000 bước hay đột ngột nâng tạ nặng dễ gây tiêu cơ vân, dẫn tới tổn thương thận cấp tính. Cần tập vừa sức, nghỉ ngơi và bổ sung nước đầy đủ.

- Tùy tiện dùng thuốc, thực phẩm chức năng : Một số thuốc giảm đau, cảm cúm, hay thực phẩm chức năng trôi nổi chứa độc tính gây hại thận.

- Mỹ phẩm “3 không” : Đặc biệt là mặt nạ làm trắng chứa thủy ngân, có thể ngấm qua da, gây tổn hại thận âm thầm.

Thận vốn là “cơ quan im lặng”, tổn thương ban đầu thường không có biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, bác sĩ khuyên nên tầm soát định kỳ : kiểm tra nước tiểu để phát hiện sớm protein hay máu trong nước tiểu; xét nghiệm máu đo creatinine, ure để đánh giá chức năng lọc của thận. Người khỏe mạnh nên kiểm tra mỗi năm một lần, nhóm có nguy cơ cao (thường xuyên tập luyện cường độ lớn, giảm cân, uống thuốc dài ngày) cần kiểm tra 3-6 tháng/lần.

Giảm cân và tập luyện là tốt, nhưng nếu sai cách, cái giá phải trả có thể chính là sức khỏe của bạn.

Nguồn và ảnh: QQ