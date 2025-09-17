Cảnh báo thói quen âm thầm “phá” thận, dẫn lỗi cho loạt bệnh tật: Nhiều người đang làm mỗi ngày

Khi bàng quang đầy nước tiểu, cơ thể sẽ gửi tín hiệu đến não bộ để thông báo rằng “mọi người cần phải đi vệ sinh”. Tuy nhiên, nhiều người lại phớt lờ những tín hiệu này và tiếp tục làm việc hoặc tham gia hoạt động mà họ cho là quan trọng hơn. Nhiều người cho rằng nhịn tiểu một lúc sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe tuy nhiên thực tế lại ngược lại. Thói quen này có thể “dẫn lối cho hàng loạt bệnh tật.

Nhịn tiểu gây tổn hại thận và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý

Chia sẻ trên CNN, phó giáo sư, tiến sĩ Jason Kim, Khoa Y học Lâm sàng về Tiết niệu tại Trường Y khoa Renaissance thuộc Đại học Stony Brook, New York, Mỹ cho biết: “Việc nhịn tiểu thường xuyên trong thời gian dài có thể gây tổn hại cho sức khỏe theo nhiều cách khác nhau”.

Theo phó giáo sư Kim, một trong những rủi ro lớn nhất khi nhịn tiểu là gia tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu và các vấn đề ở thận.

Tiến sĩ Jamin Brahmbhatt, bác sĩ tiết niệu tại hệ thống y tế Orlando Health, Mỹ, giải thích rằng việc nhịn tiểu có thể tạo ra môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, khiến vi khuẩn xâm nhập vào niệu đạo và gây nhiễm trùng.

Tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc viêm bể thận. Tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu và viêm bể thận nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy thận.

Nhịn tiểu có thể gây ảnh hưởng tới thận và hệ tiết niệu.

Bên cạnh đó, nhịn tiểu còn làm tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Medical News Today, nước tiểu thường chứa các khoáng chất như axit uric, canxi oxalat, canxi photphat,... Việc nhịn tiểu khiến các khoáng chất này không được đào thải ra bên ngoài và có thể tích tụ trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận hoặc sỏi tiết niệu.

Nếu mắc sỏi thận và không điều trị, sỏi có thể gây bít tắc đường tiết niệu dẫn đến tình trạng ứ mủ, ứ nước và nhiễm khuẩn kéo dài, dễ tái phát. Trường hợp nặng hơn có thể gây mất chức năng thận hoàn toàn hoặc suy thận cấp.

Ngoài gây ảnh hưởng tới sức khỏe thận, nhịn tiểu còn gây ra một số vấn đề ở bàng quang. Theo Medical News Today, nhịn tiểu trong thời gian dài có thể làm cơ thể mất phản xạ tiểu theo đúng chu kỳ, tổn thương cơ sàn chậu (cơ thắt niệu đạo) – nhóm cơ chịu trách nhiệm giữ cho niệu đạo đóng để ngăn nước tiểu chảy ra ngoài. Điều này có thể gây ra tình trạng tiểu són, tiểu dắt.

Nhịn tiểu thường xuyên cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc viêm bàng quang kẽ hay còn gọi là hội chứng đau bàng quang.

Theo các chuyên gia, nhịn tiểu có thể gây tổn thương thận và hệ tiết niệu, do đó mọi người nên loại bỏ thói quen này càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe.

Nhịn tiểu cũng gây ra một số vấn đề ở bàng quang.

Một số thói quen khác giúp bảo vệ thận và hệ tiết niệu

Ngoài thói quen đi vệ sinh, để bảo vệ thận và hệ tiết niệu, mọi người cần thực hiện một số thói quen lành mạnh khác bao gồm:

- Uống đủ từ 2-3 lít nước mỗi ngày.

- Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh bằng cách ăn giảm muối; hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhiều đạm; tăng cường bổ sung chất xơ từ rau củ quả,...

- Sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý để cơ thể không bị căng thẳng quá mức. Không làm việc quá sức trong thời gian dài.

- Duy trì tập luyện, vận động hàng ngày để tăng cường sức khỏe.

- Không lạm dụng các loại thuốc trị bệnh, thực phẩm chức năng, đặc biệt là khi chưa có ý kiến của bác sĩ.