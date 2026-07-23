Triệt phá phòng khám 'vẽ bệnh' dọa vô sinh, ung thư để ép bệnh nhân chi hàng chục triệu đồng

Núp bóng phòng khám đa khoa, nhóm đối tượng dùng chiêu 'vẽ bệnh', dọa vô sinh, ung thư để ép bệnh nhân điều trị với chi phí cao, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây hoạt động dưới vỏ bọc khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, sử dụng thủ đoạn “vẽ bệnh”, thổi phồng tình trạng sức khỏe để buộc bệnh nhân chi trả các gói điều trị với giá cao gấp nhiều lần thực tế. Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can về tội Lừa dối khách hàng.

Theo điều tra của cơ quan công an, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Các đối tượng bị bắt giữ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 9/2024, nhóm đối tượng ngoại tỉnh do Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) cầm đầu đã thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An). Sau khi đi vào hoạt động, nhóm này tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để trực tiếp tham gia khám, tư vấn cho bệnh nhân.

Dưới danh nghĩa khám và điều trị các bệnh nam khoa, sản phụ khoa, các đối tượng đã tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn được sử dụng là cố tình “vẽ bệnh”, bố trí từ 3 - 4 nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau để thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Nhóm này đưa ra nhiều thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, từ đó tạo tâm lý hoang mang, buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng cho hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng các gói khám ban đầu với mức giá rất thấp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn làm rõ nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tạo dựng bệnh lý giả. Các đối tượng bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng. Với bệnh nhân nữ, nhóm này bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi tạo hình ảnh giống mưng mủ để kết luận mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Thậm chí, có trường hợp dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn nhằm khiến bệnh nhân hoang mang.

Máy móc trang thiết bị y tế được các đối tượng sử dụng

Theo cơ quan điều tra, việc tư vấn, “vẽ bệnh” thường diễn ra ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn, mất bình tĩnh. Lợi dụng tâm lý lo sợ, các đối tượng ép người bệnh quyết định điều trị ngay với mức chi phí rất cao.

Sau khi bệnh nhân đồng ý, phòng khám chỉ thực hiện các thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... nhưng thu tiền theo nhiều “gói điều trị” khác nhau, dù phương pháp thực hiện không có sự khác biệt. Nhiều bệnh nhân đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng chỉ trong một lần khám, điều trị.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, ngày 31/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và các đơn vị liên quan xác lập chuyên án, đồng loạt kiểm tra, khám xét Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ, phương tiện, dụng cụ liên quan đến hành vi phạm tội, đồng thời đưa 35 người có mặt tại phòng khám về làm việc để phục vụ điều tra.

Địa chỉ cơ sở y tế vừa bị Công an phát hiện sai phạm. (Ảnh CANA)

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 10 bị can về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú Hà Nội); Lê Thị Dung (SN 1983, Hà Nội); Phạm Thị Lộc Thịnh (SN 1983, Hải Phòng); Nguyễn Tất Tín (SN 1979, Phú Thọ); Hà Thị Bình (SN 1956, Thanh Hóa); Đặng Hoàng Hiếu (SN 1983, Nghệ An); Bùi Thị Khai (SN 1991, Hà Tĩnh); Nguyễn Thanh Mai (SN 1957, Nghệ An); Bùi Thị Sinh (SN 1993, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Trinh (SN 1995, Nghệ An).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc với 50 bị hại, bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Hiện nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi của phòng khám.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh cần tìm hiểu kỹ thông tin, cảnh giác với các chiêu trò lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh để lừa đảo, trục lợi.

Những người từng khám, điều trị tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại có thể liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An (số 95 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) hoặc Trung tá Phạm Đức Hoài, cán bộ điều tra (SĐT: 0945.183.777) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.