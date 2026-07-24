Triệt phá đường dây thuốc lá điện tử Podchill chứa ma túy Etomidate, giữ khẩn cấp 49 đối tượng

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá nhiều đường dây mua bán thuốc lá điện tử Podchill chứa Etomidate, giữ khẩn cấp 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài.

Từ thông tin về một đối tượng nam tên thường gọi là "Ba Giá" có dấu hiệu mua bán thuốc lá điện tử Podchill chứa Etomidate tại đường An Dương Vương, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh. Được sự chỉ đạo của Giám đốc công an thành phố, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành xác lập Chuyên án đấu tranh, bắt toàn bộ các đối tượng trong đường dây của đối tượng "Ba Giá", xác định Ba Giá là Nguyễn Hữu Huân (sinh năm 1998, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp) và vợ là Ngô Thị Kim Chi (sinh năm 1996, thường trú tại TP Hồ Chí Minh).

Áp dụng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định thời cơ chín muồi, ngày 25/6/2026, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành phá án. Kết quả: Tổ công tác bắt giữ Nguyễn Hữu Huân và Ngô Thị Kim Chi có hành vi mua bán trái phép chất ma túy (Podchill) cho đối tượng Trần Phúc, (sinh năm 1995, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh).

Qua đấu tranh với Huân, cơ quan công an làm rõ thêm 2 đường dây cung cấp Podchill cho Huân gồm: Huỳnh Ngọc Thúy Như (sinh năm 2000) là đối tượng cầm đầu cùng với Hứa Tường Vy (sinh năm 2006) là đối tượng giúp sức. Cả 2 đều thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Một đường dây khác do Lê Quốc Duy (sinh năm 1986, thường trú tỉnh An Giang) cầm đầu. Riêng đối tượng Duy là đối tượng nhận Podchill trực tiếp từ Campuchia, cửa khẩu An Giang để giao cho Nguyễn Hữu Huân. Quá trình bắt giữ Duy đã thu giữ tổng cộng 37 đầu Podchill chứa Etomidate; gần 200 gam Ketamine và gần 200 gam Methamphetamine.

Tiếp tục truy xét, phát hiện đường dây cung cấp Podchill khác do Han Kiat, quốc tịch Campuchia cầm đầu. Đây là nhóm đối tượng cung cấp Podchill chứa Etomidate cho nhóm đối tượng người nước ngoài khác tổ chức sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hồ Chí Minh đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 49 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng người nước ngoài gồm 2 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc, 1 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 1 đối tượng quốc tịch Campuchia. Các đối tuợng nước ngoài này đều đủ căn cứ khởi tố về các hành vi mua bán và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Etomidate là hoạt chất gây mê đã được Chính phủ đưa vào danh mục chất ma túy từ đầu năm nay. Chất này gây buồn ngủ sâu, mất ý thức, chóng mặt, lú lẫn, co giật cơ, ức chế hô hấp, đặc biệt nguy hiểm khi sử dụng cùng rượu bia hoặc thuốc an thần. Việc sử dụng lặp lại còn có thể làm suy giảm chức năng tuyến thượng thận, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe và tính mạng.



