Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần với quy trình kiểm tra toàn diện, sàng lọc tự kỷ và lập sổ sức khỏe điện tử.

Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế. Hoạt động này nhằm theo dõi sự phát triển của trẻ, phát hiện sớm bệnh tật, nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử ngay từ những năm đầu đời.

Hướng dẫn vừa được PGS.TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế ký ban hành, quy định cụ thể nội dung chuyên môn, nhân lực, trang thiết bị và quy trình tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi.

Mỗi lần khám, trẻ sẽ được kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn như chiều cao, cân nặng, thân nhiệt, nhịp tim; đánh giá tình trạng dinh dưỡng, theo dõi sự phát triển thể chất, tinh thần và vận động, đồng thời rà soát lịch sử tiêm chủng.

Bác sĩ cũng khám toàn diện các cơ quan như da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng, cơ quan sinh dục, cơ xương khớp và thần kinh để phát hiện sớm những bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Trẻ khám sức khoẻ tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. (Ảnh: Như Loan)

Một điểm mới đáng chú ý là trẻ sẽ được sàng lọc nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ ngay trong đợt khám định kỳ. Với nhóm trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi, cha mẹ hoặc người chăm sóc sẽ trả lời bộ câu hỏi về các hành vi thường gặp của trẻ để hỗ trợ bác sĩ đánh giá nguy cơ. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, trẻ sẽ được tư vấn khám chuyên sâu hoặc chuyển đến cơ sở y tế phù hợp.

Không chỉ khám cho trẻ, bác sĩ còn khai thác tiền sử bệnh tật từ khi sinh và tình trạng sức khỏe của người mẹ trong thời kỳ mang thai nhằm có thêm căn cứ đánh giá các yếu tố nguy cơ.

Nếu phát hiện trẻ mắc bệnh hoặc có dấu hiệu bất thường, cơ sở khám có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn hoặc chuyển trẻ đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp để điều trị kịp thời.

Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử theo mẫu thống nhất của Bộ Y tế. Dữ liệu được kết nối với hệ thống quản lý khám chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hệ thống giám định bảo hiểm y tế và tích hợp trên ứng dụng VNeID, giúp theo dõi sức khỏe của trẻ liên tục trong những năm đầu đời.

Theo hướng dẫn, mỗi dây chuyền khám cần có ít nhất một bác sĩ trực tiếp khám; một y sĩ, điều dưỡng hoặc hộ sinh thực hiện cân, đo và ghi nhận các chỉ số; cùng một nhân viên y tế hỗ trợ. Tất cả đều phải được tập huấn về nội dung khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi.

Về cơ sở vật chất, điểm khám phải có đầy đủ giường khám, cân, thước đo chiều cao, nhiệt kế, ống nghe, bộ khám ngũ quan, búa phản xạ, đồ chơi phục vụ đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động cùng các thiết bị phục vụ quản lý sổ sức khỏe điện tử.

Bộ Y tế ưu tiên tổ chức khám tại trạm y tế xã, phường nếu đáp ứng đủ điều kiện về nhân lực và trang thiết bị. Ngoài ra, hoạt động khám có thể được triển khai tại các điểm khám lưu động hoặc các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện chuyên môn.

Thông qua chương trình khám sức khỏe miễn phí định kỳ, ngành y tế kỳ vọng phát hiện sớm các rối loạn phát triển, bệnh bẩm sinh và các vấn đề sức khỏe ở trẻ nhỏ, từ đó can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ để lại di chứng và nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em ngay từ những năm đầu đời.