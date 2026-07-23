Trào lưu "Sống Wellness" chuẩn Nhật - Hàn chính thức có mặt tại Đà Nẵng

Cham Riverside, tổ hợp Onsen, Jjimjilbang chuẩn Nhật - Hàn mang đến trải nghiệm chăm sóc thân - tâm - trí toàn diện, góp phần lan tỏa phong cách sống Wellness tại Đà Nẵng.

Wellness trở thành phong cách sống mới

Giữa nhịp sống hiện đại với guồng quay công việc không ngừng, thế hệ trẻ đang định nghĩa lại hai chữ "thành công". Một cuộc sống trọn vẹn không chỉ được đo bằng thành tựu, mà còn là sức khỏe thể chất và sự cân bằng tinh thần. Chính vì vậy, Wellness (sống khỏe toàn diện) ngày càng được nhiều người lựa chọn như một phần của lối sống. Khác với quan niệm chỉ chăm sóc bản thân khi cơ thể mệt mỏi, Wellness hướng đến việc chủ động nuôi dưỡng thân - tâm - trí thông qua nghỉ ngơi, dinh dưỡng, vận động và thư giãn.

Bí quyết sống khỏe của người Nhật và người Hàn

Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia tiêu biểu cho văn hóa Wellness tại châu Á. Người Nhật từ lâu đã xem Onsen là một phần trong nhịp sống, nơi dòng khoáng nóng giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc.

Trải nghiệm tắm khoáng nóng Onsen giúp chăm sóc sức khỏe và phục hồi năng lượng (Nguồn: Pinterest)

Trong khi đó, người Hàn phát triển Jjimjilbang thành không gian chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây không chỉ là nơi xông hơi mà còn là địa điểm nghỉ ngơi, kết nối gia đình và bạn bè. Dù khác nhau về hình thức, cả Onsen và Jjimjilbang đều chung triết lý: sức khỏe cần được chăm sóc mỗi ngày để con người tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Jjimjilbang mô hình xông hơi trị liệu đặc trưng của Hàn Quốc(Nguồn: Pinterest)

Cham Riverside: Chuẩn sống Wellness mới tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang chuyển dịch từ thư giãn ngắn hạn sang phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần lâu dài. Kế thừa gần 15 năm kinh nghiệm từ Cham Spa & Massage, Cham Riverside được kiến tạo như một tổ hợp Wellness, kết hợp tinh hoa chăm sóc cổ truyền với văn hóa chăm sóc sức khỏe đặc trưng của Nhật Bản và Hàn Quốc, mang đến trải nghiệm phục hồi toàn diện.

Onsen chuẩn Nhật: Chữa lành từ dòng nước

Khu Onsen tại Cham Riverside được xây dựng như bước khởi đầu giúp cơ thể chuyển dần từ trạng thái căng thẳng sang thư giãn. Thay vì chỉ tập trung vào một hồ ngâm nóng, không gian được phát triển với nhiều trải nghiệm khác nhau, cho phép khách hàng cảm nhận sự thay đổi của nhiệt độ và trạng thái cơ thể trong từng giai đoạn.

Hồ tắm lụa mang đến cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng trên da, giúp cơ thể được thả lỏng trong làn nước ấm. Khu Jacuzzi tạo ra tác động massage từ dòng nước, hỗ trợ thư giãn các vùng cơ thường xuyên chịu áp lực sau quá trình làm việc hoặc vận động. Bên cạnh đó, hồ ngâm lạnh đóng vai trò cân bằng cảm giác sau khi cơ thể đã được làm ấm, mang lại sự tỉnh táo và sảng khoái.

Khu Onsen chuẩn Nhật tại Cham Riverside

Jjimjilbang chuẩn Hàn: Thải độc bằng nhiệt

Tiếp nối trải nghiệm Onsen, Jjimjilbang tại Cham Riverside đưa khách hàng bước vào hành trình chăm sóc cơ thể bằng nhiệt với 11 phòng xông chuyên biệt. Mỗi không gian sử dụng chất liệu và mức nhiệt khác nhau như đá muối, đá núi lửa, hoàng thổ, Ganbanyoku, sauna, phòng xông hơi ướt và hồng ngoại, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với thể trạng và nhu cầu thư giãn của từng khách hàng.

Bên cạnh các phòng nhiệt cao, khu Jjimjilbang còn có phòng xông tuyết tạo sự chuyển đổi nóng - lạnh, mang lại cảm giác sảng khoái sau khi làm ấm cơ thể. Không gian sắc màu, phòng ngủ oxy Hinoki cùng các khu vực nghỉ ngơi giúp khách hàng thư giãn và phục hồi theo nhịp độ riêng. Nhờ đó, Jjimjilbang tại Cham Riverside không chỉ là nơi xông hơi, mà còn là không gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng những phút giây kết nối cùng gia đình, bạn bè.

Jjimjilbang Cham Riverside - Điểm đến wellness chuẩn Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Hệ sinh thái Wellness toàn diện

Vượt ra ngoài ranh giới của một khu spa hay xông hơi thông thường, Cham Riverside định hình một phong cách sống Wellness toàn diện. Sau khi phục hồi năng lượng với Onsen và Jjimjilbang, hành trình chăm sóc Thân - Tâm - Trí sẽ được nối dài tại hệ thống Riverside Restaurant với thực đơn dinh dưỡng cân bằng, hay những khoảng lặng tĩnh tại bên không gian trà đạo, thư viện và các buổi workshop nghệ thuật đầy cảm hứng. Cham Riverside đã chính thức mở cửa vào ngày 17/07/2027 để phục vụ những vị khách đến trải nghiệm ngay trong mùa hè này. Đây chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm một cuộc sống trọn vẹn và biết yêu bản thân đúng cách ngay tại thành phố đáng sống.

Thông tin liên hệ

Cham Riverside - Onsen, Jjimjilbang, Spa

Hotline: 0987773777/ 0888770775

Địa chỉ: 05 Lê Quang Hòa, Hòa Xuân, Đà Nẵng

Website: chamriverside.com