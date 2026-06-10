TPHCM tăng tốc khám sức khỏe toàn dân

Hơn 150.000 lượt người dân TPHCM đã được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc chỉ sau hơn một tháng triển khai đề án chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Chiều 9-6, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã có buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM về tình hình triển khai Đề án tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 và Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn TP năm 2026.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tỉ lệ người dân khám bệnh còn thấp

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, tính đến ngày 7-6, toàn thành phố đã thực hiện 162.371 lượt khám sức khỏe cho người dân trong khuôn khổ Đề án tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030.

Trong đó có 105.531 lượt khám sức khỏe định kỳ và 56.846 lượt khám sàng lọc. Các nhóm đối tượng được khám gồm 49.361 người cao tuổi, 39.008 trẻ em dưới 6 tuổi, 12.633 người từ 18 tuổi trở lên và 4.499 trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP, nhiều địa phương cho biết đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia triển khai chương trình nhưng tỉ lệ người dân đến khám vẫn còn thấp.

Đại diện xã Bắc Tân Uyên cho biết địa phương đã xây dựng kế hoạch ngay sau khi TP ban hành chủ trương, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như xe lưu động, phát thư mời đến từng hộ dân, huy động cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, trưởng ấp và các đoàn thể tham gia vận động.

Trạm Y tế xã Bắc Tân Uyên đã phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên tổ chức khám sức khỏe cho trẻ dưới 24 tháng tuổi trên địa bàn

Tuy nhiên, trong hơn 16.200 người thuộc diện khám sức khỏe theo kế hoạch, đến nay địa phương mới thực hiện được khoảng 1.400 trường hợp, đạt gần 9% chỉ tiêu. Nguyên nhân chủ yếu do địa bàn có nhiều lao động nông nghiệp, công nhân làm việc trong giờ hành chính nên khó sắp xếp thời gian tham gia; một bộ phận người dân đã khám tại các cơ sở y tế tư nhân hoặc chưa thực sự quan tâm đến chương trình.

Đo nhiệt độ cho trẻ

Để nâng tỉ lệ tham gia, địa phương đang phối hợp tổ chức khám vào ngày nghỉ, kể cả chủ nhật, đồng thời nghiên cứu triển khai các điểm khám lưu động tại khu dân cư nhằm tạo thuận lợi cho người cao tuổi và người dân ở xa trung tâm.

Khó tra cứu kết quả

Tương tự, xã Đất Đỏ cho biết khoảng 30.000 người thuộc diện khám sức khỏe định kỳ đã được lập danh sách và cập nhật lên phần mềm quản lý. Dù vậy, tỉ lệ tham gia hiện vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra. Địa phương cũng phản ánh việc trả kết quả khám chưa kịp thời khiến người dân chưa nắm được tình trạng sức khỏe của bản thân, ảnh hưởng đến hiệu quả vận động tham gia chương trình.

Ngoài ra, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và dữ liệu khám sức khỏe vẫn chưa được đồng bộ hoàn chỉnh, khiến người dân gặp khó khăn khi tra cứu kết quả.

Tại xã Bà Điểm, địa phương này đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, công an và các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu dân cư, phân loại các nhóm đối tượng để triển khai khám sức khỏe. Đến nay, tỉ lệ trẻ dưới 6 tuổi tham gia khám đạt trên 30%.

Xã Bà Điểm duy trì các điểm khám tại Bệnh viện Hóc Môn và các trạm y tế, đồng thời tổ chức các tổ khám lưu động phục vụ trẻ nhỏ và người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, tình trạng người dân chưa quan tâm đầy đủ đến chương trình và việc thiếu cơ chế chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe giữa các đơn vị vẫn là những trở ngại lớn, dẫn đến tình trạng gửi giấy mời trùng lặp cho người đã được khám ở nơi khác.

Các địa phương cũng kiến nghị TP sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về định mức chi, kinh phí thực hiện, cơ chế thanh quyết toán và hoàn thiện hệ thống chia sẻ dữ liệu để nâng cao hiệu quả triển khai.

Phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá cao sự chủ động của Sở Y tế, các sở ngành và địa phương trong việc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân. Lãnh đạo TP nhấn mạnh khám sức khỏe định kỳ cho người dân là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng rất khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành và chính quyền địa phương. Thành phố sẽ duy trì giao ban định kỳ hằng tháng để rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo chỉ đạo của Trung ương và T HCM. Ông Cường nhấn mạnh đây là chủ trương lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh và từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ có quy mô rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Lãnh đạo TP yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn về đối tượng thụ hưởng, kinh phí, định mức chi và hạ tầng dữ liệu. Đồng thời phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ theo kế hoạch đã đề ra.



