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Tin vui cho hàng triệu gia đình Việt

Trà My
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Mới đây, một bệnh viện ở Hà Nội thông báo cơ sở 2 của họ đã chính thức được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động.

Ngày 19/7/2026, đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm thành lập Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Bộ Y tế đã chính thức cấp Giấy phép hoạt động cho Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội.

“Từ hôm nay, hành trình hơn 7 thập kỷ của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương sẽ được mở rộng tại một không gian hiện đại, đồng bộ và sẵn sàng phục vụ người bệnh.” Bệnh viện Phụ Sản Trung ương thông báo trên fanpage chính thức.

Tin vui cho hàng triệu gia đình Việt - Ảnh 1.

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Cơ sở 2 chính thức được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động. (Ảnh: Bệnh viện Phụ Sản Trung ương)

Bên dưới bài đăng của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, nhiều người dùng mạng đã gửi lời chúc mừng.

Một người viết: “Niềm vui nhân đôi. Chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, dấu mốc quan trọng, mang nhiều ý nghĩa!”

Người khác cho biết: “Những dấu mốc không thể nào quên của bệnh viện, chúc mừng và tự hào Bệnh viện Phụ sản Trung ương!”

Người thứ ba bình luận: “Thật tuyệt vời! Điều mong ước của toàn thể nhân viên. Tuy 2 là 1.”

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Cơ sở 2 nằm tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội, được cấp phép hoạt động với quy mô 300 giường bệnh, đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các bộ phận chức năng.

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Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Cơ sở 2 nằm tại xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Bệnh viện Phụ Sản Trung ương)

Đồng thời, Cơ sở 2 được phê duyệt thực hiện 2.222 danh mục kỹ thuật chuyên môn, tạo nền tảng để triển khai đồng bộ các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh và hỗ trợ sinh sản.

Tin vui cho hàng triệu gia đình Việt - Ảnh 3.

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Cơ sở 2 được phê duyệt thực hiện 2.222 danh mục kỹ thuật chuyên môn. (Ảnh: Bệnh viện Phụ Sản Trung ương)

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cho biết thêm: “Việc Cơ sở 2 chính thức được cấp phép hoạt động là thành quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản và sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện.”

Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của bệnh viện, mà còn mở mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu cho hàng triệu gia đình Việt.

Bệnh viện chia sẻ: “Từ hành trình 71 năm gieo mầm sự sống, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã trở thành nơi hội tụ của trí tuệ, y đức và khát vọng cống hiến. Hôm nay, Cơ sở 2 chính thức được cấp phép hoạt động không chỉ là niềm tự hào của bệnh viện mà còn là lời hứa tiếp tục mang những giá trị tốt đẹp ấy đến gần hơn với người dân, để mỗi em bé chào đời, mỗi người mẹ được chăm sóc đều là khởi đầu của một tương lai hạnh phúc.”

Clip 500.000 lượt xem của Bệnh viện Bạch Mai


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