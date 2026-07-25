Thứ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam đối mặt "bài toán kép" về dân số, mức sinh giảm kỷ lục

Mức sinh của Việt Nam đã giảm xuống còn 1,93 con/phụ nữ trong năm 2025, thấp hơn mức sinh thay thế.

Mức sinh giảm xuống dưới ngưỡng thay thế

Phát biểu tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2026-2031), Hội thao khoa học 2026 của Hội Y học Giới tính Việt Nam chiều 25/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức mới về công tác dân số, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và lâu dài để bảo đảm phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng, thách thức đầu tiên là mức sinh của Việt Nam đang tiếp tục giảm sâu. Tổng tỷ suất sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,91 con/phụ nữ vào năm 2024 và chỉ nhích nhẹ lên 1,93 con trong năm 2025, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng cần thiết để bảo đảm quy mô dân số ổn định trong dài hạn.

Với mức sinh thấp, đây là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay, cùng với già hóa dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh và yêu cầu nâng cao chất lượng dân số trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam đang phải đối mặt với mức sinh thấp kỷ lục (Ảnh: PV).

Ông Tuyên cho biết, bên cạnh mức sinh thấp, Việt Nam còn phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề khác như giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh và nâng cao chất lượng dân số.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, những thách thức này không chỉ tác động đến lĩnh vực y tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế và sự phát triển bền vững của đất nước trong nhiều thập kỷ tới.

Nâng cao chất lượng dân số là nhiệm vụ trọng tâm

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, mục tiêu của công tác dân số không chỉ là duy trì quy mô dân số hợp lý mà còn phải tập trung nâng cao chất lượng dân số trên nhiều phương diện.

Theo đó, chất lượng dân số cần được cải thiện từ thể lực, tầm vóc, dinh dưỡng, sức khỏe, đến khả năng học tập, lao động và chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho rằng cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, y học giới tính ngày càng có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Không chỉ giúp điều trị các bệnh lý liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe giới tính, chuyên ngành này còn góp phần nâng cao chất lượng dân số, cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Lần đầu Việt Nam đăng cai hội nghị y học giới tính khu vực

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV của Hội Y học Giới tính Việt Nam diễn ra trong hai ngày 25-26/7 tại Hà Nội.

Hội Y học Giới tính Việt Nam (Ảnh: PV).

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là việc Đại hội được tổ chức đồng thời với Hội nghị Khoa học thường niên Hội Y học Giới tính Việt Nam lần thứ 15, Hội nghị Hội Y học Giới tính châu Á - Thái Bình Dương (APSSM) lần thứ 21 và Khóa đào tạo chuyên sâu quốc tế về Nam khoa và Y học Giới tính năm 2026.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị Hội Y học Giới tính châu Á - Thái Bình Dương, đánh dấu bước phát triển mới của chuyên ngành trong nước và sự ghi nhận của cộng đồng học thuật quốc tế.

Chia sẻ tại Đại hội, PGS.TS. Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, cho biết Đại hội nhiệm kỳ IV không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển trong 5 năm qua mà còn là thời điểm xác định tầm nhìn cho giai đoạn tiếp theo của Hội.

Theo ông, Hội hướng tới xây dựng một tổ chức học thuật năng động, đổi mới sáng tạo, có năng lực hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển của chuyên ngành y học giới tính trong khu vực.