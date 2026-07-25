HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nghiên cứu gần 1 triệu người đã kết hôn hé lộ mối liên hệ bất ngờ giữa vợ chồng và chứng mất trí nhớ

Minh Khang (Theo The Health Site)
|

Công trình nghiên cứu đã đưa ra con số khá bất ngờ liên quan tới chứng sa sút trí tuệ.

Kết quả được công bố trên JAMA Network Open tháng 7/2026 trong nghiên cứu Exposure to Spousal Dementia and Risk of Dementia. Nhóm nghiên cứu tại Đài Loan đã phân tích dữ liệu sức khỏe của 955.105 người đã kết hôn trong Cơ sở dữ liệu Nghiên cứu Bảo hiểm Y tế Quốc gia.

Kết quả cho thấy:

- Phụ nữ có chồng mắc sa sút trí tuệ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 74%.

- Nam giới có vợ mắc sa sút trí tuệ có nguy cơ cao hơn 69%.

Mối liên hệ này vẫn được ghi nhận ngay cả sau khi đã điều chỉnh các yếu tố như bệnh nền, thu nhập, mức sử dụng dịch vụ y tế và quy mô gia đình.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh, kết quả không có nghĩa là sa sút trí tuệ là bệnh truyền nhiễm. Thay vào đó, những cặp vợ chồng thường chia sẻ nhiều yếu tố nguy cơ trong suốt cuộc sống.

Vợ/chồng của người mắc chứng mất trí nhớ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn tới 74% (Hình ảnh được tạo bằng AI).

Vì sao nguy cơ lại tăng cao?

Theo các nhà khoa học, sau nhiều năm chung sống, vợ chồng thường có chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt và môi trường sống tương đồng. Họ có thể cùng hút thuốc, uống rượu, ít vận động hoặc mắc các bệnh mạn tính giống nhau.

Những yếu tố này đều đã được chứng minh có ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ và làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ.

Ngoài ra, khi một người mắc sa sút trí tuệ, người còn lại thường trở thành người chăm sóc chính. Việc chăm sóc kéo dài có thể dẫn đến căng thẳng mạn tính, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, giảm giao tiếp xã hội và kiệt sức.

Các nhà nghiên cứu cho rằng chính gánh nặng chăm sóc lâu dài có thể góp phần làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức ở người bạn đời.

Sa sút trí tuệ không phải bệnh lây nhiễm

Các chuyên gia khẳng định, sa sút trí tuệ không thể lây từ người này sang người khác như cảm lạnh hay cúm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nguyên nhân phổ biến nhất gây sa sút trí tuệ là bệnh Alzheimer. Ngoài tuổi tác, nhiều yếu tố khác cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh, bao gồm:

- Tăng huyết áp;

- Đái tháo đường;

- Béo phì;

- Hút thuốc;

- Ít vận động;

- Trầm cảm;

- Suy giảm thính lực;

- Cô lập xã hội.

Đây cũng là những yếu tố mà hai vợ chồng thường cùng chia sẻ trong nhiều năm chung sống, vì vậy có thể giải thích vì sao nguy cơ mắc bệnh tăng ở cả hai người.

Theo khuyến cáo của WHO, Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) và Mayo Clinic, mỗi người có thể giảm nguy cơ bằng cách: Duy trì hoạt động thể chất thường xuyên; Kiểm soát tốt huyết áp, cholesterol và đường huyết; Không hút thuốc, hạn chế rượu bia; Duy trì giao tiếp xã hội và thường xuyên rèn luyện trí não; Ngủ đủ giấc và điều trị suy giảm thính lực nếu có.

Các chuyên gia lưu ý, những biện pháp này không thể ngăn ngừa hoàn toàn sa sút trí tuệ nhưng có thể giúp bảo vệ sức khỏe não bộ, làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và giảm nguy cơ mắc bệnh về lâu dài.

Bác sĩ chỉ 3 cách giúp cơ thể đào thải vi nhựa mỗi ngày: Điều đầu tiên nhiều người đang làm sai
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại