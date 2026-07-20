Thứ không thể thiếu trong các bữa ăn giúp "Nữ hoàng World Cup" Shakira trẻ mãi không già

Mẹo chống già của Shakira bắt đầu từ việc ăn thứ này mỗi ngày.

Khi trận chung kết World Cup khép lại vào tối qua, một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất không chỉ là màn tranh tài trên sân cỏ mà còn là sự xuất hiện đầy năng lượng của Shakira. Từng được mệnh danh là "Nữ hoàng World Cup" sau những bản hit bất hủ như Waka Waka hay La La La, nữ ca sĩ tiếp tục khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, săn chắc và tràn đầy sức sống ở tuổi 49.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau nhiều năm, Shakira gần như vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da khỏe khoắn cùng nguồn năng lượng bền bỉ trên sân khấu. Đằng sau ngoại hình "thách thức thời gian" ấy không chỉ là việc tập luyện đều đặn mà còn là chế độ ăn uống được xây dựng rất khoa học. Trong đó, có một thành phần gần như không bao giờ vắng mặt trong các bữa ăn hàng ngày của cô: Protein.

Protein được ví là thành phần không thể thiếu trong thực đơn giúp Shakira duy trì vẻ ngoài trẻ lâu

Theo chia sẻ của huấn luyện viên cá nhân Anna Kaiser, Shakira luôn ưu tiên bổ sung protein trong hầu hết các bữa ăn. Bữa sáng có thể là sinh tố protein hoặc bánh pancake giàu đạm. Các bữa chính thường có ức gà, cá hoặc các nguồn protein chất lượng cao khác.

Không phải ngẫu nhiên protein lại được ưu tiên đến vậy. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá đây là một trong những dưỡng chất quan trọng nhất đối với quá trình duy trì sức khỏe và làm chậm lão hóa.

1. Protein giúp làn da duy trì độ săn chắc, hỗ trợ sản sinh collagen

Collagen - loại protein chiếm khoảng 75% cấu trúc da - chính là "khung nâng đỡ" giúp da căng mịn, đàn hồi. Tuy nhiên, theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), từ sau tuổi 25, khả năng tổng hợp collagen của cơ thể bắt đầu suy giảm.

Muốn tạo ra collagen, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các axit amin - "nguyên liệu" chủ yếu đến từ protein trong thực phẩm. Protein cung cấp các axit amin cần thiết để xây dựng và sửa chữa mô, bao gồm cả da, cơ và các mô liên kết. Khi chế độ ăn thiếu protein kéo dài, quá trình tái tạo mô có thể bị ảnh hưởng, khiến làn da dễ khô, kém đàn hồi và chậm phục hồi hơn.

Bên cạnh đó, protein còn góp phần duy trì cấu trúc của tóc và móng - những bộ phận cũng chịu tác động rõ rệt của quá trình lão hóa.

2. Protein giúp giữ vóc dáng săn chắc chứ không chỉ giảm cân

Nhiều người nghĩ muốn trẻ lâu chỉ cần giảm cân, nhưng các chuyên gia cho rằng điều quan trọng hơn là duy trì khối cơ.

Từ sau tuổi 30, cơ thể bắt đầu mất dần khối lượng cơ nếu không được tập luyện và bổ sung đủ protein. Điều này khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, cơ thể dễ tích mỡ hơn dù cân nặng không thay đổi nhiều.

Theo Healthline, chế độ ăn giàu protein có thể tăng cảm giác no, giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân. Nó cũng thúc đẩy quá trình trao đổi chất vì cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa protein so với chất béo và carbohydrate, giúp cơ thể săn chắc thay vì chỉ giảm số cân trên bàn cân.

Đây cũng là lý do các chuyên gia thể hình thường khuyến khích bổ sung protein sau khi tập luyện để hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp.

3. Protein giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong

Vai trò của protein không chỉ dừng lại ở ngoại hình. Theo Healthline, protein tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của cơ thể:

Xây dựng và sửa chữa tế bào.

Tạo enzyme và hormone.

Hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả.

Tham gia vận chuyển oxy và các dưỡng chất đi khắp cơ thể.

Góp phần duy trì sức khỏe xương khi kết hợp với chế độ ăn cân đối và vận động phù hợp.

Đặc biệt, khi bước vào tuổi trung niên, nhu cầu duy trì khối cơ và chức năng vận động càng trở nên quan trọng. Ăn đủ protein kết hợp tập luyện sức mạnh có thể giúp hạn chế tình trạng mất cơ do tuổi tác (sarcopenia), từ đó duy trì khả năng vận động và chất lượng cuộc sống lâu dài.

Ăn protein thế nào để trẻ khỏe, tránh phản tác dụng?

Protein rất cần thiết nhưng không phải cứ ăn càng nhiều càng tốt. Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên nguồn protein chất lượng cao, bao gồm:

Cá, đặc biệt là cá béo như cá hồi, cá thu.

Thịt gia cầm bỏ da.

Trứng.

Sữa và sữa chua ít đường.

Các loại đậu, đậu nành.

Hạt và các sản phẩm từ đậu.

Đồng thời cần hạn chế lạm dụng các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội vì nhóm thực phẩm này thường chứa nhiều muối, chất béo bão hòa và chất bảo quản. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra việc tiêu thụ quá nhiều thịt chế biến có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 và một số loại ung thư.

Về lượng ăn, khuyến nghị dinh dưỡng (RDA) đối với người trưởng thành khỏe mạnh là khoảng 0,8g protein/kg cân nặng/ngày. Tuy nhiên, người thường xuyên tập luyện, người cao tuổi hoặc phụ nữ trong một số giai đoạn đặc biệt có thể cần lượng protein cao hơn theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Ngoài ra, để phát huy tối đa lợi ích của protein, các chuyên gia khuyến khích phân bổ lượng đạm đều trong các bữa ăn, thay vì dồn quá nhiều vào bữa tối. Kết hợp cùng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, chất béo tốt và vận động thường xuyên mới là công thức giúp duy trì vóc dáng, làn da và sức khỏe bền vững theo thời gian.

Có thể thấy, bí quyết trẻ lâu của Shakira không nằm ở một "siêu thực phẩm" đắt đỏ hay phương pháp làm đẹp thần kỳ. Đó là sự kết hợp giữa luyện tập đều đặn và một chế độ ăn cân bằng, trong đó protein đóng vai trò nền tảng để nuôi dưỡng cơ bắp, làn da và sức khỏe từ bên trong. Đây cũng là nguyên tắc được nhiều tổ chức dinh dưỡng uy tín trên thế giới khuyến nghị cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ bước vào tuổi trung niên.

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