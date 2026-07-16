Thịt nấu càng lâu thì càng bổ, tốt cho sức khỏe? Nhắc bạn 4 sai lầm khi nấu thịt thất thoát dinh dưỡng, "nuôi" mầm bệnh

Nhiều người vẫn tin rằng ninh thịt càng kỹ thì chất bổ càng ra nhiều, nước dùng càng ngọt, nhưng thực tế đây lại là thói quen tai hại biến món ăn bổ dưỡng thành "mầm họa" cho sức khỏe.

Trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt, những món thịt hầm nhừ, ninh kỹ luôn là ưu tiên hàng đầu vì ai cũng nghĩ nấu càng lâu thì chất bổ trong thịt càng tiết ra nước, vừa dễ ăn lại vừa dễ tiêu hóa. Lối suy nghĩ này truyền từ đời này sang đời khác, biến nồi thịt hầm lâu trở thành "tiêu chuẩn" của sự bổ dưỡng. Thế nhưng, thực tế dinh dưỡng học lại chứng minh điều ngược lại: Ninh thịt quá lâu là một cách chế biến cực kỳ lãng phí, khiến món ăn bị thất thoát dinh dưỡng nghiêm trọng và tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe.

Thịt nấu càng lâu càng bổ, tốt cho sức khỏe?

Nhiều người thường lầm tưởng nước hầm thịt, hầm xương ngọt lịm sau nhiều giờ ninh nấu chính là "tinh túy" chắt lọc từ thịt. Tuy nhiên, vị ngọt đậm đà đó thực chất chỉ là các axit amin tự do và chất béo hòa tan được giải phóng ra, hoàn toàn không đại diện cho hàm lượng dinh dưỡng của món ăn.

Về mặt sinh học, việc nấu thịt lâu trên lửa nhỏ quả thực giúp sợi cơ bị thủy phân nhẹ, làm mềm các mô liên kết và chuyển hóa cấu trúc collagen cứng nhắc thành gelatin mềm mại. Quá trình này giúp thịt trở nên "mềm môi", dễ nhai và giảm bớt gánh nặng co bóp cho dạ dày, rất phù hợp với những người có hệ tiêu hóa cực kỳ kém hoặc người già răng yếu.

Tuy nhiên, với một người khỏe mạnh bình thường, thói quen này lại bắt chúng ta phải đánh đổi những giá trị dinh dưỡng cốt lõi nhất của thực phẩm:

- Hao hụt vitamin và khoáng chất: Các vitamin nhóm B (đặc biệt là B1, B2, B6) vốn rất nhạy cảm với nhiệt độ sẽ bị phân hủy gần như hoàn toàn dưới tác động của nhiệt lượng kéo dài. Các khoáng chất thiết yếu cũng bị hòa tan và biến tính, không còn giữ được giá trị sinh học ban đầu.

- Biến tính chất béo: Sự đun nấu kéo dài làm đứt gãy các liên kết của axit béo không bão hòa tốt cho sức khỏe, chuyển hóa chúng thành các gốc tự do có hại.

- Nguy cơ vi khuẩn từ thịt đông lạnh: Sai lầm phổ biến là thả trực tiếp khối thịt đông lạnh vào nồi và ninh nhỏ lửa ngay từ đầu. Nhiệt độ thấp kéo dài ở giai đoạn đầu vô tình tạo ra một "vùng nguy hiểm" (từ 5 độ C đến 60 độ C) là mức nhiệt hoàn hảo cho các vi khuẩn chịu nhiệt sinh sôi nảy nở trước khi nước kịp sôi bùng lên để tiêu diệt chúng.

- Bẫy purin cho người bệnh gout: Phần nước dùng ngọt lịm sau nhiều giờ ninh nấu chính là nơi tích tụ lượng purin khổng lồ từ thịt giải phóng ra. Đối với người có axit uric cao, việc uống bát nước hầm này tương đương với một "gáo dầu" đổ vào lửa, kích hoạt các tinh thể muối urat lắng đọng tại khớp và gây ra những cơn đau gout cấp tính dữ dội.

4 sai lầm khi chế biến thịt vô tình biến món ăn thành "mầm bệnh"

Bên cạnh thói quen ninh nấu quá lâu, quá trình chuẩn bị và nấu nướng thịt hằng ngày tại các gia đình vẫn tồn tại 4 lỗi sai nghiêm trọng, trực tiếp phá hủy giá trị món ăn:

1. Nấu thịt ở nhiệt độ quá cao

Trái ngược với hầm lâu, việc ép thịt chín siêu tốc bằng lửa cực lớn lại gây ra một thảm họa dinh dưỡng khác. Nhiệt độ quá cao khiến các sợi protein bị co rút đột ngột và đông vón lại một cách thô bạo, vắt kiệt phần nước ngọt tự nhiên khiến thịt bị khô xác. Nguy hiểm hơn, protein khi bị quá nhiệt sẽ bị phân hủy và tương tác với các axit amin để tạo ra amin dị vòng (HAs) cùng chất độc acrylamide. Đây đều là những tác nhân hóa học đã được khoa học chứng minh là có khả năng gây đột biến gen và làm tăng nguy cơ ung thư nếu tích tụ lâu ngày trong cơ thể.

2. Nêm nếm quá nhiều muối và gia vị mạnh

Thói quen kho thịt thật mặn để "đưa cơm" là con đường ngắn nhất tàn phá hệ tim mạch. Lượng natri vượt ngưỡng cho phép từ muối sẽ phá vỡ sự cân bằng áp suất thẩm thấu của tế bào, gây tích nước, làm tăng thể tích máu và trực tiếp đẩy huyết áp tăng vọt. Về lâu dài, thói quen này sẽ dẫn đến suy tim, đột quỵ và hủy hoại chức năng lọc của thận. Ngoài ra, việc lạm dụng các gia vị cay nóng như ớt, tiêu nhằm át đi vị tanh của thịt sẽ bào mòn lớp màng nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, mở đường cho axit dịch vị tấn công gây viêm loét dạ dày tá tràng.

3. Nấu chung thịt với thực phẩm có tính axit cao

Sự kết hợp giữa thịt với các nguyên liệu giàu tính axit như cà chua, giấm, mẻ trên lửa lớn là công thức quen thuộc trong bếp Việt. Tuy nhiên, tính axit mạnh sẽ làm giảm độ pH của môi trường nấu, kích hoạt quá trình biến tính protein của thịt ngay khi chưa kịp đi vào dạ dày. Sự biến đổi cấu trúc này khiến các enzym tiêu hóa trong cơ thể gặp khó khăn trong việc phân rã thịt, dẫn đến hiện tượng đầy bụng, khó tiêu và làm giảm đáng kể khả năng hấp thụ axit amin của cơ thể.

4. Ăn thịt chưa chín kỹ hoặc bị cháy khét

Sở thích ăn thịt bò tái, thịt chần dở vì cho rằng như vậy thịt mới mềm ngọt là một canh bạc liều lĩnh với sức khỏe. Thịt chưa chín kỹ là ổ chứa lý tưởng của các ký sinh trùng (sán dây, sán lá gan) và các vi khuẩn độc lực cao như Salmonella, E. coli hay Listeria, dễ dẫn đến ngộ độc cấp tính và nhiễm trùng đường ruột nghiêm trọng. Ở chiều ngược lại, phần thịt bị cháy khét đen do nướng hoặc rán quá tay lại chứa một lượng lớn hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) là chất kịch độc trực tiếp tàn phá tế bào khỏe mạnh và kích hoạt mầm mống ung thư ác tính phát triển.

Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy nấu nướng: Chỉ nên nấu thịt vừa chín tới để giữ trọn vẹn dinh dưỡng, từ bỏ thói quen ninh kỹ quá mức và kiên quyết loại bỏ những phần thịt đã bị cháy khét hay chớm mốc hỏng.

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