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Thêm ca ghép gan thành công từ nguồn tạng người chết não tại Huế

Long Văn
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Từ nguồn tạng hiến của người chết não, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục ghép gan thành công thêm một trường hợp, mở thêm cơ hội sống cho người bệnh.

Chiều 13/7, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân ghép gan thứ 11 sau ca phẫu thuật thành công từ nguồn tạng hiến của người chết não, tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu của đơn vị.

Bệnh nhân được ghép gan là ông N.Q.V. (SN 1963, trú tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị). Đây là trường hợp ghép gan thứ 11 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế trong chương trình lấy, ghép đa mô , tạng từ người hiến chết não.

Ông N.Q.V. (thứ ba từ phải sang) trở thành bệnh nhân thứ 11 được ghép gan thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ca ghép nằm trong đợt thực hiện đồng thời 2 ca ghép tạng từ một người hiến chết não, qua đó mang lại cơ hội sống cho 6 bệnh nhân. Đây cũng là lần thứ hai Bệnh viện Trung ương Huế hoàn toàn tự chủ quy trình lấy và ghép đa tạng tại chỗ, bao gồm tim, gan, hai thận và hai giác mạc.

Theo bệnh viện, quá trình phẫu thuật và điều trị sau ghép xuất hiện một số biến chứng. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm tích lũy cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, các ê-kíp đã kịp thời xử trí, giúp người bệnh phục hồi tốt.

Đến nay, sức khỏe ông N.Q.V. ổn định, chức năng gan hoạt động tốt và đủ điều kiện xuất viện. Kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ toàn diện quy trình ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế, từ đánh giá người hiến , lấy và bảo quản tạng đến phẫu thuật, hồi sức, chăm sóc sau ghép.

Trong chương trình ghép đa tạng vừa qua, bệnh viện đã huy động đồng thời 7 phòng mổ để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Theo lãnh đạo bệnh viện, mỗi ca ghép tạng thành công không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hoạt động hiến mô, tạng, tạo nền tảng để đơn vị tiếp tục phát triển chuyên sâu lĩnh vực ghép đa tạng trong thời gian tới.

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