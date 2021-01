Thành phố Hồ Chí Minh triển khai sàng lọc Covid -19 tại khoa cấp cứu

Ông Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Ngành y tế thành phố quyết tâm chống dịch Covid-19, đặc biệt không để lây lan dịch trong môi trường bệnh viện, phòng khám.

Do đó, nhằm tăng cường "phòng thủ", Sở Y tế đã triển khai cho các phòng khám tự đánh giá mức an toàn theo Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống Covid-19, đồng thời yêu cầu các phòng cấp cứu của các bệnh viện trên địa bàn thành phố phải có phòng cấp cứu sàng lọc Covid-19".



Ông Tăng Chí Thượng nêu rõ hiện nay, người dân đến khám bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố đều bắt buộc sàng lọc tại khoa khám bệnh của các bệnh viện. Trường hợp nặng, bệnh nhân được đưa thẳng vào phòng cấp cứu rồi chuyển lên khoa. Bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ sẽ được cách ly ngay.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai "Buồng cấp cứu sàng lọc Covid-19" ngay tại khoa Cấp cứu, nhưng phải tách biệt hẳn không gian và nhân viên trực tại vị trí này.

"Buồng Cấp cứu sàng lọc Covid-19" sẽ giúp phát hiện và cách ly sớm bệnh nhân nghi mắc Covid-19 khi vào khoa Cấp cứu, hạn chế thấp nhất rủi lo lây nhiễm tại khoa Cấp cứu.

Trước đó, vào tháng 7-2020, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai Buồng cấp cứu sàng lọc Covid-19. Tiếp đến, Buồng cấp cứu sàng lọc của Bệnh viện Nhân Dân 115 có trang bị phòng áp lực âm cũng được đưa vào hoạt động.

Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ngoài các bệnh viện công lập, tính đến ngày 31-1, thành phố đã có 4.956 phòng khám tư nhân trên tổng số 5.616 phòng khám (88,25%) tự đánh giá mức an toàn theo Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống Covid-19. Công việc tự đánh giá đang được tiếp tục triển khai, dưới sự kiểm tra của cơ quan Y tế.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play .

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.