Tập thể dục đều đặn nhưng có thói quen này, đột quỵ vẫn "gõ cửa" lúc nào không hay

Đột quỵ từ lâu đã được xem là một trong những "sát thủ" nguy hiểm nhất bởi nó có thể xảy ra bất ngờ và để lại di chứng nặng nề, thậm chí cướp đi mạng sống chỉ trong tích tắc. Điều đáng lo ngại là ngay cả những người duy trì thói quen tập luyện đều đặn vẫn không nằm ngoài vòng nguy hiểm. Theo tạp chí Parade, những người tập thể dục thường xuyên nhưng có thói quen ngồi lâu hàng giờ liền vẫn có nguy cơ bị đột quỵ.

Vì sao ngồi quá lâu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Ngồi quá lâu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ (Ảnh minh họa).

Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Parade, bác sĩ Jayne Morgan, chuyên gia tim mạch người Mỹ, cho biết: "Khi chúng ta ngồi trong thời gian dài, tuần hoàn máu chậm lại, máu dễ ứ đọng ở chân, từ đó dễ hình thành cục máu đông. Về lâu dài, thói quen này còn làm tăng huyết áp, cholesterol và cân nặng. Đây là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ".

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa lối sống ít vận động với nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ. Ngay cả khi duy trì thói quen tập luyện hằng ngày, việc ngồi hàng giờ liên tục tại bàn làm việc hoặc trước màn hình máy tính cũng vẫn gây hại cho sức khỏe mạch máu và làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Theo bác sĩ Morgan, việc thêm những "khoảng di chuyển nhỏ" vào lịch trình hằng ngày là điều cần thiết. Bạn có thể:

Đứng dậy vươn vai hoặc đi lại ngắn trong giờ làm việc.

Đi lại trong khi đang nghe điện thoại.

Đặt hẹn giờ nhắc nhở di chuyển sau mỗi 30 - 60 phút ngồi làm việc.

Đi thang bộ thay vì thang máy, hoặc ưu tiên đi bộ đoạn ngắn từ bãi gửi xe tới văn phòng.

Những hành động nhỏ này khi duy trì thường xuyên có thể tạo khác biệt lớn cho sức khỏe tim mạch.

3 thói quen khác làm tăng nguy cơ đột quỵ

Huyết áp cao cũng là một yếu tố nguy cơ của đột quỵ (Ảnh minh họa).

Ngoài việc ngồi lâu, bác sĩ Morgan chỉ ra thêm 3 thói quen phổ biến khác có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, đó là:

Không kiểm soát huyết áp: Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ lớn nhất nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được. Người trưởng thành nên duy trì huyết áp dưới 120/80 mmHg, uống thuốc đều đặn nếu được kê đơn và theo dõi huyết áp thường xuyên.

Ăn quá nhiều muối: Tiêu thụ muối vượt quá mức khuyến nghị (1.500mg/ngày theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ) làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. Nên hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, đồng thời ưu tiên nấu ăn tại nhà với nguyên liệu tươi.

Ngủ không đủ giấc hoặc ngủ quá nhiều: Người lớn cần ngủ 7–9 tiếng mỗi đêm. Ngủ quá ít hoặc quá nhiều đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, gây tăng cân, rối loạn trí nhớ và đặc biệt là làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nếu gặp tình trạng mất ngủ kéo dài, ngáy to hoặc khó thở khi ngủ, nên đến bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ để kiểm tra.

Thói quen ngồi lâu tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể âm thầm "mở cửa" cho đột quỵ. Vì vậy, bên cạnh việc tập thể dục đều đặn, mỗi người cần duy trì lối sống năng động suốt cả ngày, kiểm soát chế độ ăn uống và giấc ngủ để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Đột quỵ là tình trạng cấp cứu, cần can thiệp sớm trong "thời gian vàng". Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm: yếu hoặc tê nửa người, khó nói, méo miệng, thay đổi thị lực hoặc chóng mặt đột ngột. Khi gặp các triệu chứng này, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức. Ngoài ra, những người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc có tiền sử gia đình cần đi khám định kỳ để được theo dõi và kiểm soát nguy cơ.

Nguồn: Parade