Đột quỵ rất "sợ" loại cá này: Tuần ăn 2 lần hiệu quả bất ngờ

Theo tạp chí Eating Well, nhóm cá béo giàu omega-3 đang được xem như “lá chắn” tự nhiên giúp bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ đột quỵ. Một số loại cá béo có thể kể tới là cá hồi, cá thu, cá cơm, cá mòi và cá trích,...

Vì sao ăn cá béo lại phòng ngừa được đột quỵ?

Ăn các loại cá béo thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ (Ảnh minh họa).

Các axit béo omega-3 chuỗi dài (DHA và EPA) trong cá béo đã được khoa học chứng minh có nhiều lợi ích cho hệ tim mạch, trong đó nổi bật nhất là khả năng giảm nguy cơ đột quỵ. Tạp chí Eating Well đã trích dẫn kết quả của một phân tích từ 29 nghiên cứu cho thấy, những người tiêu thụ nhiều EPA nhất có quy cơ bị đột quỵ thấp hơn 17% so với những người tiêu thụ ít EPA nhất; những người tiêu thụ DHA nhiều nhất có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 12% so với người tiêu thụ ít nhất.

Các nhà khoa học lý giải, omega-3 giúp duy trì tính đàn hồi của thành mạch, hạn chế tình trạng viêm và ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Tất cả những điều này đều có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Tạp chí BMJ cũng đăng tải kết quả của một nghiên cứu lớn khẳng định ăn cá béo thường xuyên có thể giảm nguy cơ đột quỵ. Nghiên cứu này được thực hiện trên gần 800.000 người tại 15 quốc gia khác nhau. Nghiên cứu phát hiện, những người ăn từ 2 - 4 bữa cá béo mỗi tuần có nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu não, trong đó có đột quỵ, thấp hơn 6% so với những người chỉ ăn 1 bữa hoặc ít hơn 1 bữa cá béo mỗi tuần. Những người ăn từ 5 bữa cá béo trở lên mỗi tuần có nguy cơ đột quỵ thấp hơn tới 12% so với nhóm chỉ ăn 1 bữa hoặc ít hơn 1 bữa. Đặc biệt, cứ tăng thêm 2 bữa cá béo mỗi tuần, nguy cơ đột quỵ sẽ giảm thêm khoảng 4%.

Như vậy, chỉ cần duy trì 2 bữa cá béo mỗi tuần đã có thể mang lại lợi ích rõ rệt trong việc phòng ngừa đột quỵ và các bệnh về mạch máu não khác.

Ăn cá tươi tốt hơn uống dầu cá

Cá thu tươi và dầu cá (Ảnh minh họa).

Điều đáng chú ý là việc uống dầu cá lại không cho thấy tác dụng tương tự trong việc ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ như ăn cá tươi. Các nhà nghiên cứu nhận định rằng, hiệu quả phòng ngừa đột quỵ đến từ tổng hòa dưỡng chất trong cá béo, không chỉ riêng omega-3.

Ngoài DHA và EPA, cá béo còn giàu vitamin D, vitamin nhóm B, selen và protein nạc. Tất cả đều góp phần cải thiện sức khỏe mạch máu, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Hiệu quả bảo vệ tim mạch còn phụ thuộc vào cách nấu nướng. Cá được hấp, nướng hoặc kho sẽ giữ được nhiều lợi ích hơn so với chiên ngập dầu - một cách chế biến có thể tạo ra chất béo chuyển hóa gây hại cho mạch máu.

Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

Đột quỵ là biến cố sức khỏe nguy hiểm song bạn hoàn toàn có thể giảm rủi ro nhờ chế độ ăn uống hợp lý. Ăn cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích hay cá cơm ít nhất 2 lần mỗi tuần chính là bí quyết đơn giản mà tạp chí EatingWell gợi ý để bảo vệ tim, não và hệ mạch máu.

Bổ sung cá béo vào thực đơn không hề phức tạp. Một bữa tối với cá hồi nướng, món cá mòi ăn kèm salad hay cá trích kho tiêu đều dễ thực hiện và phù hợp với khẩu vị nhiều gia đình.

Nguồn: Eating Well, BMJ