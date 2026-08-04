Tận dụng loại quả bán đầy ngoài chợ, phụ nữ Hàn có chiêu riêng để thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da căng mịn, tươi trẻ

Từ phụ nữ tuổi 70 đến những cô nàng beauty blogger mới ngoài 30, rất nhiều người áp dụng cách này để chăm sóc da mỗi ngày.

Dưa chuột từ lâu đã được xem là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc nhờ chứa hàm lượng nước cao cùng nhiều vitamin C, vitamin K và các chất chống oxy hóa giúp cấp ẩm, làm dịu làn da sau khi tiếp xúc với nắng nóng, đồng thời hỗ trợ giảm tình trạng khô ráp, xỉn màu.

Lợi ích của dưa chuột đối với làn da:

* Dưỡng ẩm: Dưa chuột chứa đến 96% là nước, giúp cấp ẩm cho da, làm da mềm mại và căng bóng.

* Làm dịu và giảm sưng: Tác dụng làm mát tự nhiên giúp làm dịu da cháy nắng, giảm sưng và bọng mắt.

* Ngăn ngừa mụn: Các thành phần làm sạch da và kháng viêm giúp làm sạch lỗ chân lông, kiểm soát dầu nhờn và giảm mụn viêm.

* Chống lão hóa: Chứa các chất chống oxy hóa, vitamin C và axit folic, giúp bảo vệ da khỏi tác nhân gây lão hóa, làm sáng da và kích thích tái tạo tế bào mới.

* Làm sáng da: Giúp làm mờ vết thâm, tàn nhang và làm đều màu da.

Thông thường, nhiều người có thói quen cắt dưa chuột thành từng lát mỏng rồi đắp trực tiếp lên mặt để làm dịu da. Tuy nhiên, phụ nữ Hàn Quốc lại có chiêu riêng với dưa chuột để cải thiện độ săn chắc cho làn da. Từ phụ nữ tuổi 70 đến những cô nàng beauty blogger mới ngoài 30, rất nhiều người áp dụng cách này để chăm sóc da mỗi ngày.

Ví dụ như "bà ngoại xứ Hàn" Lee Sun Sook (70 tuổi) vẫn di dưa chuột lạnh lên da mỗi ngày để cải thiện độ đàn hồi, giúp se khít lỗ chân lông. Bà thực hiện 3 lần/tuần vào buổi sáng, sau đó có rửa mặt và bôi kem chống nắng để bào vệ làn da của mình.

(Nguồn: @koreangrandma)

Không chỉ di dưa chuột lên mặt, bà Lee Sun Sook còn di cả vào vùng da cổ để cải thiện các nếp nhăn tuổi tác phản ánh rõ ở cổ. Dưỡng chất của dưa chuột sẽ thấm vào da, nhiệt độ lạnh sẽ thức tỉnh làn da, nhờ vậy mà độ đàn hồi của da được cải thiện làn da trở nên mịn màng, tươi trẻ hơn.

(Nguồn: @koreangrandma)

Cô nàng beauty blogger "Hope" (kênh Tiktok @hope.in_kor) cũng cho dưa chuột vào ngăn đông trong một khoảng thời gian, sau đó lấy ra và nhẹ nhàng di trên da theo hướng từ dưới lên trên.

(Nguồn: @hope.in_kor)

Với vùng da hai bên gò má - nơi dễ bị khô và tàn nhang, cô xoa đều dưa chuột lên hai bên má. Với vùng da trên trán dễ xuất hiện nếp nhăn, cô di dưa chuột theo chiều từ lông mày lên sát chân tóc và chỉ di một chiều hướng lên trên.

Sảng khoái nhất là sáng khi vừa thức dậy, rửa sạch mặt và di dưa chuột đông lạnh lên mặt. Nhiệt độ lạnh của dưa sẽ kích thích tế bào da, giúp se khít lỗ chân lông và giúp bạn tỉnh táo, sảng khoái hơn vào sáng sớm.

Chiêu lăn mặt với dưa chuột giúp se khít lỗ chân lông của phái đẹp Hàn. (Nguồn: Yuna 유나Cosmetic Science grad).

Khi thực hiện, hãy di nhẹ phần dưa chuột đã được cấp đông trên từng vùng da. Với vùng trán, hai bên gò má, cằm, vùng da quanh mắt và cả phần cổ... mỗi vùng da di khoảng 20-30 giây, di chuyển theo hướng từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài để tránh kéo căng da. Riêng vùng mắt cần thao tác nhẹ nhàng hơn vì đây là khu vực có làn da mỏng và nhạy cảm.

(Nguồn: Yuna 유나Cosmetic Science grad).

Đối với những người thường xuyên bị bọng mắt hoặc mắt sưng sau khi thức dậy, mẹo lăn dưa chuột lạnh vào buổi sáng có thể giúp vùng da quanh mắt mát hơn, hỗ trợ co mạch tạm thời, từ đó giảm cảm giác sưng và giúp đôi mắt trông tỉnh táo hơn.

(Nguồn: @_hongena)

Hôm nào quên chưa kịp cấp đông dưa chuột, bạn có thể làm theo cách của cô nàng Hongena (kênh TikTok @_hongena). Cắt quả dưa chuột làm đôi, ngâm qua cốc nước đá để làm lạnh. Sau đó di đều lên toàn bộ khuôn mặt.



Khi kết hợp với quy trình chăm sóc da phù hợp, sử dụng kem chống nắng hàng ngày và massage nhẹ nhàng đúng cách, mẹo cấp đông dưa chuột rồi lăn trên mặt của phụ nữ Hàn có thể trở thành một bước thư giãn đơn giản, giúp làn da trông mịn màng, tươi tắn và khỏe khoắn hơn.