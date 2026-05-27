Xương khỉ là cây gì?

Theo bài viết trên báo Sức khỏe & Đời sống, cây xương khỉ còn gọi là mảnh cộng, tại miền Đông Nam Bộ gọi là cây bìm bịp. Cây mọc hoang, là loại cây nhỏ, mọc thành bụi, có thể cao tới 3m. Lá nguyên, cuống ngắn, bề mặt lá hơi nhẵn, màu xanh thẫm.

Tác dụng của cây xương khỉ

Là loại cây vị ngọt, tính bình, xương khỉ có tác dụng mát gan, lợi đảm, khử ứ, tiêu thũng, chống đau. Loại cây này còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị viêm gan vàng da, giảm tiết mật, đau nhức do phong thấp, gãy xương.

Ngoài ra, các nghiên cứu còn cho thấy cây xương khỉ có chứa nhiều sinh tố, khoáng chất, tanin, flavon, glycosid, cùng các hoạt chất như cerebrosid và glycerol có tác dụng trị mụn rộp ở mép, miệng.

Xương khỉ có tác dụng mát gan, lợi đảm, khử ứ, tiêu thũng, chống đau (Ảnh minh họa)

Một số bài thuốc từ cây xương khỉ

Trong bài đăng trên báo Sức khỏe & Đời sống, lương y Hữu Đức chia sẻ một số bài thuốc từ cây xương khỉ:

Hỗ trợ điều trị viêm gan mạn tính

Cây xương khỉ khô 30g, râu ngô 20g, lá vọng cách 12g, trần bì 12g, sâm đại hành 16g. Tất cả rửa sạch, cho vào ấm cùng 1.000ml nước, đun sôi nhỏ lửa 30 phút; chia 3 lần uống trong ngày. 15 ngày một liệu trình.

Chữa lở miệng

Lá xương khỉ tươi 60g, rửa sạch, để ráo, thêm chút nước sạch, giã nát, lọc lấy nước, ngậm và nuốt dần trong ngày.

Hỗ trợ điều trị khớp xương sưng đau

Cây xương khỉ 30g, rễ và thân cây gối hạc 20g, toàn cây trâu cổ 20g, tầm gửi cây dâu tằm 20g; thêm 1.200ml nước, sắc lấy 300ml; chia 3 lần uống sau bữa ăn trong ngày; dùng liên tục 15 ngày.

Bài thuốc hỗ trợ thoái hóa cột sống, gai cột sống, đau nhức xương

Cây xương khỉ tươi 80g, ngải cứu tươi 50g, củ sâm đại hành tươi 50g; tất cả rửa sạch, giã nhuyễn, xào nóng với dấm, để ấm đắp vào chỗ bị bệnh, băng cố định lại; đắp buổi tối trước khi đi ngủ, sáng dậy tháo ra, liên tục 10 ngày; nếu kết hợp với thuốc sắc uống, tác dụng càng nhanh.

Lưu ý khi sử dụng cây xương khỉ

Theo thông tin trên website của Bệnh viện Quốc tế Vinmec, mặc dù cây xương khỉ có nhiều tác dụng hỗ trợ sức khỏe nhưng để đảm bảo an toàn và hiệu quả, khi dùng cần chú ý:

Dùng đúng liều lượng được khuyến cáo sử dụng. Đối với dạng khô không nên dùng quá 40g/lần, khi đem pha trà chỉ nên sử dụng 10g khô

Xương khỉ là dược liệu tự nhiên nhưng không nên dùng cho người bị huyết áp thấp, bị chứng chân tay lạnh hoặc đang có biểu hiện hàn khí xâm nhập. Cần cẩn trọng đối với phụ nữ có thai và cho con bú

Ngoài ra, nếu đang dùng thuốc Tây, người bệnh cần hỏi ý kiến của bác sĩ để biết cách sử dụng thuốc chữa bệnh có nguồn gốc từ cây xương khỉ. Thông thường, cần uống cách thời gian dùng tân dược ít nhất 1 tiếng.

Cây xương khỉ có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, bất kì loại thuốc nào cũng có chống chỉ định, tác dụng phụ nhất định. Vì vậy người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi sử dụng.