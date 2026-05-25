Lợi ích khi trồng cây trầu bà

Trầu bà là một trong những loại cây cảnh quen thuộc nhất trong nhiều gia đình Việt Nam.

Loài cây này dễ sống, xanh tốt quanh năm và có thể trồng ở nhiều không gian khác nhau như phòng khách, bàn làm việc hay ban công nhỏ. Tuy nhiên, điều khiến trầu bà được yêu thích không chỉ nằm ở vẻ ngoài xanh mát mà còn bởi hàng loạt lợi ích đối với sức khỏe và môi trường sống.

Nhiều tạp chí và chuyên trang quốc tế thậm chí còn xem đây là một trong những loại cây trong nhà đáng trồng nhất.

Giúp thanh lọc không khí trong nhà

Một trong những lợi ích nổi tiếng nhất của cây trầu bà là khả năng cải thiện chất lượng không khí.

Theo NASA Clean Air Study, trầu bà (pothos) nằm trong nhóm thực vật có khả năng hỗ trợ loại bỏ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như formaldehyde, benzene và xylene trong môi trường kín. Đây là các chất thường xuất hiện trong sơn tường, đồ nội thất hoặc chất tẩy rửa gia dụng.

Dù cây xanh không thể thay thế hoàn toàn hệ thống lọc không khí chuyên dụng, nhiều chuyên gia cho rằng việc bổ sung cây cảnh trong nhà vẫn góp phần tạo môi trường sống dễ chịu và trong lành hơn.

Theo Better Homes & Gardens, trầu bà được đánh giá là loại cây phù hợp với người mới bắt đầu vì vừa dễ chăm sóc vừa mang lại cảm giác tươi mát cho không gian sống.

Giúp giảm căng thẳng và cải thiện tinh thần

Không chỉ làm đẹp nhà cửa, cây xanh còn có tác động tích cực đến tâm trạng.

Theo Healthline, nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với cây xanh trong nhà có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện sự tập trung và tạo cảm giác thư giãn hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều người đặt trầu bà ở góc làm việc hoặc trong phòng ngủ.

Màu xanh tự nhiên của lá cây giúp không gian bớt ngột ngạt, đặc biệt với những người thường xuyên làm việc trước màn hình máy tính hoặc sống trong căn hộ nhỏ giữa thành phố.

Theo The Spruce, trầu bà là loại cây có tốc độ phát triển nhanh, tạo hiệu ứng xanh mát rõ rệt chỉ sau thời gian ngắn chăm sóc.

Dễ chăm sóc, phù hợp với người bận rộn

Một trong những lý do khiến trầu bà phổ biến trên toàn thế giới là vì loài cây này cực kỳ dễ sống.

Theo HGTV, trầu bà có thể thích nghi với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau và không cần tưới nước quá thường xuyên. Đây là lựa chọn phù hợp với những người mới bắt đầu trồng cây hoặc không có nhiều thời gian chăm sóc.

Nhiều người thậm chí chỉ cần cắm một nhánh trầu bà vào lọ nước là cây vẫn có thể phát triển xanh tốt trong thời gian dài.

Khả năng sinh trưởng mạnh cũng giúp loại cây này trở thành lựa chọn phổ biến tại văn phòng, quán cà phê hay các không gian kín.

Tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống

Ngoài lợi ích về sức khỏe, trầu bà còn được yêu thích nhờ vẻ ngoài mềm mại và hiện đại.

Các dây lá rủ xuống tự nhiên giúp không gian trông sinh động hơn mà không cần quá nhiều diện tích. Nhiều tạp chí nội thất nước ngoài thường sử dụng trầu bà trong các phong cách decor tối giản hoặc Scandinavian.

Theo Architectural Digest, cây xanh trong nhà đang trở thành xu hướng phổ biến vì giúp tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên và làm không gian sống “ấm” hơn về mặt thị giác.

Đặc biệt, trầu bà có nhiều biến thể lá đẹp như trầu bà vàng, trầu bà cẩm thạch hay trầu bà neon, phù hợp với nhiều phong cách nhà khác nhau.

Một lưu ý quan trọng khi trồng trầu bà

Dù có nhiều lợi ích, các chuyên gia cũng lưu ý rằng trầu bà chứa calcium oxalate — chất có thể gây kích ứng nếu ăn phải.

Theo ASPCA, loại cây này có thể gây khó chịu cho chó mèo nếu nhai phải lá. Vì vậy, gia đình có thú cưng hoặc trẻ nhỏ nên đặt cây ở vị trí phù hợp để tránh tiếp xúc trực tiếp.

Dẫu vậy, với vẻ đẹp xanh mát, dễ chăm sóc và nhiều lợi ích cho không gian sống, trầu bà vẫn là một trong những loại cây cảnh được yêu thích nhất hiện nay.

Đôi khi, chỉ một chậu cây nhỏ đặt ở góc phòng cũng đủ khiến căn nhà trở nên dễ chịu và thư thái hơn rất nhiều.