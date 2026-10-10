Phát hiện 3 loại cá giàu canxi hơn cả sữa, chứa cả "vựa" omega 3: Cực tốt cho sức khỏe

Nếu đang muốn bổ sung canxi và omega-3, bạn nhất định không được bỏ qua 3 loại cá quen thuộc này!

Nhiều người thường tìm đến sữa tươi hay các loại thực phẩm bổ sung đắt đỏ mỗi khi muốn tăng cường canxi hay bổ sung omega-3 cho cơ thể. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngay trong các bữa ăn hàng ngày, một số loại cá phổ biến tại chợ và siêu thị lại sở hữu lượng những chất này cao gấp 2 đến 4 lần sữa tươi. Ngoài nguồn dưỡng chất dồi dào chúng còn cực tốt cho sức khỏe. Nổi bật như 3 cái tên chăng hề xa lạ với người Việt dưới đây:

1. Cá mòi

Cá mòi luôn nằm trong nhóm những loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao hàng đầu so với giá thành. Theo Dữ liệu Dinh dưỡng Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, trung bình 100g sữa tươi cung cấp khoảng 110mg đến 120mg canxi, trong khi 100g cá mòi khi ăn cả phần xương mềm cung cấp tới 382mg canxi, tức cao gấp hơn 3 lần so với sữa. Lượng canxi này khi kết hợp cùng vitamin D tự nhiên trong mỡ cá sẽ giúp cơ thể tối ưu hóa khả năng hấp thụ, ngăn ngừa tình trạng loãng xương ở người lớn tuổi.

Cá mòi giàu dinh dưỡng và đa dạng cách chế biến (Ảnh minh họa)

Bên cạnh lượng canxi dồi dào, cá mòi còn là vựa chứa omega-3 ấn tượng. Báo cáo từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ AHA ghi nhận mỗi 100g cá mòi cung cấp khoảng 1.000mg đến 1.500mg omega-3 dạng EPA và DHA. Sự kết hợp giữa omega-3, protein, magiê và vitamin B12 trong cá mòi giúp làm giảm lượng mỡ máu xấu, bảo vệ thành mạch và duy trì sự ổn định cho nhịp tim.

2. Cá cơm

Cá cơm, đặc biệt là dòng cá cơm trắng Shirasu hay cá cơm phơi khô, được đánh giá là một trong những thực phẩm củng cố khung xương tốt nhất. Điểm đặc biệt của loại cá này nằm ở sự gia tăng hàm lượng dinh dưỡng sau khi chế biến. Trong 100g cá cơm tươi chứa khoảng 36,3mg canxi, nhưng khi sấy khô, 100g cá cơm khô có thể chứa từ 378 - 500mg canxi, cao gấp 4 lần so với một ly sữa tươi thông thường.

Cá cơm dân dã là thế nhưng cực tốt cho sức khỏe nếu ăn đúng cách (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, số liệu từ USDA cũng chỉ ra rằng 100g cá cơm cung cấp khoảng 1.100mg đến 1.400mg axit béo omega-3. Việc tiêu thụ cá cơm thường xuyên không chỉ giúp trẻ nhỏ phát triển chiều cao vượt trội, ngăn ngừa giòn xương ở người già mà còn củng cố sức khỏe răng miệng nhờ sự hỗ trợ của vitamin D tự nhiên.

3. Cá hồi

Theo phân tích từ Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, mỗi 100g cá hồi có thể cung cấp từ 1.500mg đến 2.200mg omega 3, vượt xa nhu cầu tối thiểu 250mg đến 500mg omega-3 mỗi ngày của một người trưởng thành. Lượng omega 3 dồi dào này giúp kháng viêm mạnh mẽ, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bảo vệ tế bào brain.

Giáo sư JoAnn Manson (Đại học Harvard, Mỹ) nhấn mạnh rằng omega-3 tự nhiên từ các loại cá béo như cá hồi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ biến cố mạch máu. Khi chế biến nguyên xương hoặc sử dụng cá hồi đóng hộp nguyên xương, hàm lượng canxi trong 100g cá hồi cũng vọt lên mức 220 - 277mg, cao gấp 2 lần sữa tươi. Kết hợp cùng khoáng chất magiê và vitamin D, cá hồi tạo thành bộ ba hoàn hảo giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Nhắc đến cá giàu canxi và omega-3 thì không thể bỏ qua cá hồi (Ảnh minh họa)

Việc chủ động bổ sung 3 loại cá này vào thực đơn mỗi tuần là giải pháp đơn giản và tiết kiệm giúp củng cố hệ xương khớp chắc khỏe và bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên cũng nên đa dạng rau củ và thực phẩm nhiều màu sắc khác trong bữa ăn. Nên ưu tiên các cách chế biến cá ít dầu mỡ, kiểm soát muối và đường nếu không muốn phản tác dụng nhé!