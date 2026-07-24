Nữ điều dưỡng ở Hải Phòng cãi lộn với nhóm người lạ trong bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Hải Dương (TP Hải Phòng) đang xác minh vụ việc nữ điều dưỡng cãi lộn, xô xát với nhóm người tại nơi làm việc và nơi ở dẫn đến bị thương, phải nhập viện.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lê Minh Quang - Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, Sở đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Dương rà soát, xác minh vụ việc nữ điều dưỡng xảy ra xô xát với nhóm người lạ tại nơi làm việc và nhà riêng dẫn đến bị thương phải nhập viện.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, clip ghi lại hình ảnh nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương và một nhóm người xảy ra cãi lộn dẫn đến xô xát.

Sau đó, tại nhà riêng nữ điều dưỡng, hai bên tiếp tục xảy ra lời qua tiếng lại. Mâu thuẫn không được giải quyết dẫn đến xô xát, nữ điều dưỡng bị thương vùng trán, phải nhập viện điều trị.

Hình ảnh nữ điều dưỡng và nhóm người cãi lộn tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Ông Vũ Minh Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cho biết, vụ việc xảy ra cuối giờ làm việc ngày 21/7 tại Khoa Thần kinh và nhà riêng của một nữ điều dưỡng.

Sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn rà soát, xác minh và báo cáo vụ việc.

Tuy nhiên đến sáng 23/7, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Dương thông tin, đơn vị chưa làm xong báo cáo vụ việc để đề xuất cơ quan có thẩm quyền vào cuộc giải quyết.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hải Dương, sức khỏe của nữ điều dưỡng trong vụ việc đã ổn định. Đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng 23/7, Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã gửi công văn tới Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo nhận định của Cục Quản lý khám, chữa bệnh, sự việc có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự trong bệnh viện và ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh và công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế Hải Phòng tập trung điều trị kịp thời cho điều dưỡng bị thương.

Hình ảnh nhóm người tại nhà riêng nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự.

Trong đó có thiết lập và duy trì hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.