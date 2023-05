Những loại cá chị em nên ăn nhiều để tăng collagen, có làn da đẹp

Theo các bác sĩ dinh dưỡng, cơ thể hấp thụ nhiều dinh dưỡng từ cá dễ hơn thịt. Chính vì vậy, cá được coi là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có lợi hơn cho sức khỏe, nhất là với người già. Trong cá, ngoài nguồn dinh dưỡng giàu đạm tương tự thịt còn chứa nhiều khoáng chất quan trọng cho cơ thể.

Vào thời tiết mùa hè nóng nực, ăn cá luôn dễ chịu hơn nhiều loại thịt đỏ, đồng thời giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Lựa chọn đúng loại cá để ăn, bạn không chỉ được hưởng lợi sức khỏe mà còn giúp tăng collagen. Hội chị em muốn ăn ngon lại có làn da trẻ đẹp chắc chắn không nên bỏ qua.

Những loại cá được giới chuyên gia khuyên dùng nhiều rất tốt để tăng collagen chính là:

1. Cá chép

Theo ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (nguyên Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), từ rất lâu, cá chép đã trở thành thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm của người Việt. Người ta đặc biệt trân quý loại cá này bởi khả năng an thai, cực tốt cho chị em bầu bí.

Không những thế, cá chép còn chứa nguồn collagen dồi dào, rất tốt cho da, tóc và xương. Nó cũng được Đông y sử dụng để làm thuốc chữa nhiều bệnh.

Cụ thể, trong y học cổ truyền, cá chép có vị ngọt, tính bình, chứa nhiều protein và nhiều vitamin.

Ăn cá chép đem lại nhiều lợi ích sức khỏe như tiêu thũng, hạ khí thông nhũ, khai vị kiện tỳ (lợi tiểu tiêu phù, thông sữa, tạo cảm giác thèm ăn và bồi dưỡng hệ tiêu hóa). Chính vì vậy, dùng cá chép chữa bệnh, bổ sung collagen cho cơ thể đều rất tốt.

Người Trung Quốc cổ đại thậm chí liệt đuôi cá chép vào một trong "bát trân" (8 cái quý) ngang với chân gấu. Nhà y học thời Hậu Lương - Ðào Hoàng Cảnh (Trung Quốc) đã gọi cá chép là "Chư ngư chi trưởng, vi thực phẩm thưởng vị" (cá chép đứng đầu các loại cá, là loại thực phẩm đứng đầu vị).

Nghiên cứu của y học hiện đại cũng cho thấy, việc ăn cá chép cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Trong mỗi 100g thịt cá chép tươi có chứa 17,6g protid; 4,1g lipid; 25mg vitamin A; 0,09mg vitamin B2; 2,7mg vitamin PP; 1,27mg vitamin E; 33mg Mg; 2,08mg Zn; 15,38mg Se.

Trong đó, thành phần protein amino axit trong cá chép tương đương với thành phần protein amino axit mà cơ thể cần. Nó rất dễ dàng hấp thụ để bổ sung collagen. Đây cũng là dạng chất đạm chất lượng cao, chất xơ tốt, hàm lượng nước nhiều hơn. Do đó, thịt rất mềm và tinh mịn. Chị em ăn thường xuyên sẽ có làn da trắng mịn, ngày càng căng bóng.

2. Cá bống

Lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam) nhận định, cá bống có thể làm thuốc chữa bệnh. Nó có thể trị ho, vừa bồi bổ cơ thể vừa tăng cường collagen cho chị em phụ nữ.

Trong Đông y, cá bống có vị ngọt mặn, tính bình, vào tỳ vị, can thận, có tác dụng kiện tỳ ích khí, hòa vị, bổ can thận, cường kiện cân cốt, hành huyết mạch, tiêu tích trệ, lợi thủy, an thai.

Cá bống rất tốt cho người bị chứng tỳ hư bụng đầy, đàm thấp ho thở, đau tức ngực sườn, nhức mỏi, người bị hư nhược liên quan tỳ phế hư đàm thấp trệ…

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, cá bống giàu protein, ít chất béo, chứa vitamin B2, D, E, PP và chất khoáng Ca, P, Fe, S, Fe, P, Ca. Đây là thực phẩm rất tốt cho người bị suy nhược cơ thể, chân tay yếu mỏi, ho suyễn, tiêu hóa kém.

Nghiên cứu cũng nhận định, trong cá bống có chứa lượng collagen rất phong phú nên có tác dụng tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Điều này giúp làn da của chị em phụ nữ được tăng sinh collagen. Ăn cá bống thường xuyên cũng sẽ làm giảm các vấn đề như tóc khô rụng, da khô, đầu có gàu…

3. Những loại cá giàu omega-3

Những loại cá giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi... cũng giúp kích thích sản xuất collagen.

Cụ thể, theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), omega-3 có thể dưỡng ẩm cho da, chống lại tình trạng da đỏ, khô hoặc ngứa do rối loạn da như viêm da dị ứng, bệnh vẩy nến... Nguyên nhân bởi chất này cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da. Nó cũng giữ ẩm và ngăn chặn các chất gây kích ứng.

Theo Healthline, những loại cá này không chỉ giàu omega-3 mà còn chứa nhiều collagen trong đó. Ví dụ cá hồi chứa nhiều collagen trong da, đầu, nhãn cầu... Điều đáng lưu ý là collagen từ cá biển được chứng minh dễ hấp thụ hơn so với các loại collagen khác. Do đó, chuyên gia khuyến khích chị em nên ăn nhiều hơn so với các loại thịt đỏ.