Nhìn Calvin Klein U90 sánh đôi bên "bạn trai tin đồn" kém 46 tuổi, nhiều nam giới giật mình nhận ra 2 điều...

Những hình ảnh gần đây nhất của "ông trùm thời trang" Calvin Klein 83 tuổi sánh đôi cùng "bạn trai tin đồn" kém 46 tuổi khiến nhiều người giật mình. Không chỉ bởi gu thời trang và sự ăn ý của cặp đôi, mà còn là câu hỏi: Calvin Klein làm gì để trẻ, khỏe lâu thế?

Mỗi lần lọt vào ống kính của giới săn tin khi dạo phố hay rời phòng tập, Calvin Klein và bạn trai kém 46 tuổi Kevin Baker lại khiến công chúng đổ dồn sự chú ý. Trong những bức ảnh đời thường mới nhất, cặp đôi trung thành với trang phục thể thao tối giản gồm áo thun, sweater trơn hay quần jogger gọn gàng và tổng thể hài hòa khi đứng cạnh nhau. Tuy nhiên, thứ được chú ý nhất không phải phong cách thời trang mà là phong độ và thể trạng của "ông trùm thời trang" Calvin Klein ở cái tuổi đáng lẽ ra người ta hay gọi là "gần đất xa trời".

Những hình ảnh mới nhất của Calvin Klein và "bạn trai tìn đồn" kém 46 tuổi Kevin Baker (Ảnh: The Sun)

Ở tuổi 83, dĩ nhiên tượng đài thời trang không giấu được những dấu vết thời gian trên gương mặt hay mái tóc. Nhưng ông vẫn giữ được phom người gọn gàng, tư thế đi đứng dứt khoát, phong độ và nguồn năng lượng trẻ hơn rất nhiều so với tuổi sinh học. Nhờ vậy, dù đứng cạnh một nam người mẫu trẻ trung kém mình tới gần nửa thế kỷ, Calvin Klein vẫn tạo ra sự hài hòa, hoàn toàn không bị lệch pha hay mang dáng vẻ suy nhược của một ông lão U90.

Nhìn vào thể trạng của ông trùm thời trang, không ít nam giới trẻ tuổi phải giật mình suy ngẫm. Sự phong độ ấy không đến từ may mắn di truyền hay những liệu pháp thẩm mỹ thần kỳ, mà là kết quả của cả một hành trình kỷ luật dài hạn. Nó khiến các quý ông nhận ra 2 điều: Chăm sóc bản thân từ sớm chính là "vốn liếng" duy nhất giúp bạn giữ được phong độ và sức khỏe khi về già và dù giàu hay nghèo, bận rộn đến đâu, chăm vận động vẫn là liều thuốc chống lão hóa hiệu quả nhất mà không số tiền nào mua thay thế được.

1. Tích lũy "ngân hàng thể chất" từ thời trẻ: Bài học về kỷ luật và trau chuốt bản thân

Nhiều đàn ông ở độ tuổi 20 hay 30 thường lấy lý do công việc bận rộn, áp lực kiếm tiền để trì hoãn việc chăm sóc bản thân. Họ sẵn sàng thức đêm cày việc, ăn uống xề xòa, lạm dụng rượu bia trên bàn nhậu và coi việc tập luyện là thứ yếu. Họ tin rằng sức trẻ có thể gánh vác tất cả mà không hề hay biết sự lão hóa sinh học không đợi chờ ai.

Dưới góc nhìn y học, sau tuổi 30, lượng testosterone tự nhiên bắt đầu sụt giảm trung bình 1% mỗi năm, kéo theo sự thoái hóa âm thầm của khối cơ nạc và mật độ khoáng trong xương. Nếu không có sự can thiệp từ thói quen vận động, cơ thể nam giới sẽ nhanh chóng rơi vào đà lão hóa diện rộng.

Sự vững vàng của Calvin Klein ở tuổi 83 chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc tích lũy thể lực từ sớm. Ít ai biết rằng, Calvin Klein nổi tiếng là một "con nghiện gym" chính hiệu từ những thập niên 1970 - 1980.

Calvin Klein rất quan tâm đến cả phòng độ sức khỏe lẫn ngoại hình từ khi còn rất trẻ (Ảnh: WWD)

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, khi chèo lái một đế chế thời trang trị giá hàng tỷ USD với lịch trình làm việc và áp lực công việc khổng lồ, ông vẫn duy trì thói quen thức dậy lúc 5 giờ sáng để chạy bộ và có mặt ở phòng tập gym mỗi ngày. Đối với ông, phòng gym không chỉ là nơi rèn luyện thể xác mà còn là lối thoát tinh thần giúp ông giải tỏa căng thẳng công việc. Tình yêu với thể hình của ông lớn đến mức ông đưa chính vẻ đẹp cơ bắp săn chắc của nam giới vào các chiến dịch quảng cáo biểu tượng, làm thay đổi chuẩn mực thẩm mỹ phái mạnh toàn cầu.

Trong tư duy của nhà thiết kế huyền thoại, việc trau chuốt hình ảnh cá nhân không dừng lại ở bộ trang phục mặc trên người hay vẻ lịch lãm bên ngoài. Đó phải là một tổng thể được xây dựng chắc chắn từ nền tảng thể lực bên trong. Khi bạn sở hữu một cơ thể săn chắc, khung xương thẳng và cơ bắp gọn gàng, bất kỳ bộ trang phục tối giản nào khoác lên người cũng sẽ tự tỏa ra khí chất hoàn hảo. Sự chỉn chu về ngoại hình khi kết hợp với một bệ đỡ thể chất dẻo dai chính là bí quyết giúp người đàn ông giữ vững sự tự tin, thần thái cuốn hút và vị thế làm chủ ở mọi mốc tuổi tác trong đời.

Calvin Klein là minh chứng cho việc chăm sóc sức khỏe càng sớm thì ngoại hình càng giữ được sự trẻ trung lâu dài (Ảnh: The Sun)

Chăm sóc cơ thể từ sớm giống như việc bạn gửi tiết kiệm vào một "ngân hàng thể chất". Khối lượng cơ nạc và khung xương chắc khỏe tích lũy ở giai đoạn sung sức chính là bệ đỡ giúp bạn chống lại quá trình teo cơ tự nhiên (Sarcopenia) khi về già. Đàn ông không tập luyện từ trẻ khi bước sang tuổi cao niên rất dễ rơi vào tình trạng da chảy xệ, lưng còng, gối yếu. Ngược lại, nhờ nguồn "vốn liếng" thể chất được đầu tư liên tục từ thời trẻ, Calvin Klein vẫn giữ được bờ vai mở, sống lưng thẳng và vóc dáng cân đối ở tuổi U90.

2. Bài học về thói quen vận động kiên trì: Không nghỉ, chỉ thích nghi

Nhiều người thường có tư duy định kiến rằng khi đã bước sang độ tuổi U80, U90, người già nên chọn cách "nằm yên dưỡng sinh", hạn chế di chuyển để giữ sức và bảo vệ xương khớp. Tuy nhiên, khoa học hiện đại đã chứng minh điều ngược lại: Sự bất động chính là ngòi nổ nhanh nhất khiến hệ xương khớp bị thoái hóa, cơ bắp teo nhót và trí tuệ suy giảm. Khi cơ thể dừng vận động, quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại tối đa, lượng mỡ thừa dễ dàng tích tụ quanh các cơ quan nội tạng và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường hay suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

Calvin Klein sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD và có toàn quyền tiếp cận những công nghệ trẻ hóa đắt đỏ nhất. Thế nhưng, bí quyết cốt lõi giúp ông duy trì sự dẻo dai bên bạn trai kém 46 tuổi lại đến từ việc giữ cho cơ thể luôn chuyển động. Y tế hay tiền bạc có thể can thiệp vẻ bề ngoài, nhưng sức bền tim mạch, độ dày của xương và sự săn chắc của thớ cơ hoàn toàn phụ thuộc vào áp lực vận động thực tế hằng ngày.

Song song với vận động, chế độ ăn uống của ông cũng tuân thủ triết lý tối giản bền bỉ. Ông ưu tiên các nguồn đạm nạc như thịt gà, cá hồi, trứng để duy trì nguyên liệu nuôi cơ bắp, kết hợp rau xanh và chất béo tốt từ quả bơ, dầu olive. Việc cắt giảm triệt để đường tinh luyện và đồ ăn chế biến sẵn giúp ông kiểm soát tuyệt đối lượng mỡ nội tạng, bởi đây kẻ thù hàng đầu gây ra các bệnh mãn tính ở nam giới lớn tuổi.

Điểm đáng học hỏi nhất ở Calvin Klein trong tập luyện không chỉ là kiên trì hàng chục năm mà còn là sự thích nghi thông minh theo từng giai đoạn đời người.

Tối ưu hóa thể lực và cơ bắp khi còn trẻ

Khi còn ở độ tuổi 30 - 50 với mức testosterone dồi dào, Calvin Klein theo đuổi phong cách tập luyện cường độ cao (HIIT) và các bài tập kháng lực với tạ nặng (Heavy Weightlifting). Ông tập trung vào các chuyển động phức hợp (Compound movements) như Squat, Deadlift, Bench Press nhằm kích thích tối đa các nhóm cơ lớn, thúc đẩy cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng tự nhiên và tạo nên phom dáng săn chắc, ngực nở vai rộng đặc trưng.

Song song đó, việc duy trì các buổi chạy bộ đường dài dọc Central Park hay bờ biển Hamptons (Mỹ) giúp ông xây dựng một hệ thống tim mạch dẻo dai, gia tăng chỉ số VO2 Max (khả năng tiêu thụ oxygen tối đa), là cơ sở để chịu đựng áp lực làm việc khủng khiếp của một "ông trùm thời trang".

Calvin Klein từ thời trẻ đã nổi tiếng là người mê gym, tranh thủ tập luyện ngay khi có thể (Ảnh minh họa)

Bảo tồn khối cơ và linh hoạt khớp khi ngày càng có tuổi

Chế độ tập luyện của Calvin Klein thay đổi từ tử để phù hợp với độ tuổi. Mục tiêu tập luyện của ông chuyển hoàn toàn từ "phát triển cơ bắp" sang "bảo tồn và phục hồi". Ý thức rõ hệ xương khớp và các dây chằng đã qua thời kỳ sung sức, ông loại bỏ hoàn toàn việc gánh tạ nặng hay chạy bộ tác động lực cao lên khớp gối. Thay vào đó, ông duy trì tần suất 2 - 3 buổi/tuần tại phòng tập dưới sự giám sát chặt chẽ của huấn luyện viên riêng.

Các bài tập được tinh chỉnh thực tế phù hợp với thể trạng như:

- Tập kháng lực nhẹ với máy và dây cao su: Nhắm thẳng vào cơ lưng trên, cơ vai và cơ đùi để giữ cột sống luôn thẳng, chống lại hội chứng gù lưng do tuổi tác (Kyphosis) và hiện tượng teo cơ (Sarcopenia).

- Bài tập kiểm soát trọng tâm (Core Stability): Tập trung vào các động tác giữ thăng bằng để tăng cường sức mạnh vùng cơ cốt lõi, giúp dáng đi vững vàng, hạn chế tối đa nguy cơ té ngã – mối nguy hiểm hàng đầu đối với người lớn tuổi.

- Chuyển động linh hoạt và đi bộ hằng ngày: Kết hợp các bài tập kéo giãn cơ (Stretching) nhằm duy trì biên độ chuyển động của khớp hông và khớp vai. Thay vì chạy bộ vắt kiệt sức, ông chuyển sang thói quen đi bộ nhẹ nhàng ngoài trời để thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ hệ tiêu hóa và giữ cho tinh thần luôn mẫn cảm.

Chính sự chuyển dịch thông minh và không cố chấp với quá khứ nhưng tuyệt đối không buông thả ở hiện tại, đã giúp ông bảo tồn trọn vẹn vóc dáng và phong thái tự tin mà không gặp phải chấn thương nguy hiểm nào ở độ tuổi U90.

Ở tuổi U90, Calvin Klein vẫn rất chú trọng việc vận động, đặc biệt là tranh thủ đi bộ trong hoạt động hàng ngày (Ảnh: Justjared)

Lời khuyên cho các quý ông thế hệ mới

Nhiều nam giới trẻ tuổi thường lấy lý do bận rộn hay mệt mỏi để trốn tránh việc vận động. Nhưng nhìn vào câu chuyện của một huyền thoại thời trang 83 tuổi, từng gánh trên vai áp lực điều hành của một tập đoàn toàn cầu mà vẫn duy trì kỷ luật tập luyện và ăn uống sạch, chúng ta sẽ hiểu rằng sự bận rộn chỉ là cái cớ cho một kỷ luật kém. Không ai quá bận đến mức không thể dành ra 30 phút mỗi ngày cho sức khỏe của chính mình.

Sự thu hút của một người đàn ông không nằm ở con số tuổi tác ghi trên giấy tờ, mà nằm ở thái độ làm chủ thể trạng của chính mình. Sự hài hòa khi Calvin Klein sánh đôi bên bạn trai kém 46 tuổi chính là bằng chứng sống động nhất cho thấy: Thời gian có thể làm tóc bạn bạc đi, nhưng kỷ luật sẽ giữ cho vóc dáng, thần thái và sức khỏe của bạn ở mức tốt nhất trong giới hạn.

Bạn không cần phải sở hữu hàng triệu USD hay những điều kiện quá xa xỉ để bắt đầu. Vài hiệp chống đẩy, đu xà, 2 - 3 buổi tập nhẹ nhàng mỗi tuần cùng một chế độ ăn bớt đồ ngọt, tăng đạm và rau xanh là những việc đơn giản mà bất kỳ nam giới nào cũng có thể thực hiện ngay hôm nay.

Đừng chờ đến khi sức khỏe lên tiếng hay cơ thể bắt đầu xệ xuống mới bắt đầu lo lắng. Hãy xỏ giày vào và vận động ngay từ bây giờ, để dù ở tuổi 30, 50 hay 80, bạn vẫn luôn là người làm chủ phong độ và vóc dáng của chính mình.