Nha khoa trái phép, dùng người không có giấy phép hành nghề

Nha khoa thẩm mỹ Việt Đức ( ở số 22 Võ Thị Sáu, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) hoạt động mà không có giấy phép, sử dụng người không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Ngày 24/7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với Nha khoa thẩm mỹ Việt Đức (số 22 đường Võ Thị Sáu, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vì các vi phạm hành chính trong khám, chữa bệnh.

Nha khoa thẩm mỹ Việt Đức thời điểm khám chữa cho một bệnh nhân.

Theo đó, Sở đã ban hành quyết định xử phạt 70 triệu đồng đối với ông N.Q.T. (SN 1990, người liên quan trực tiếp tới Nha khoa thẩm mỹ Việt Đức) khi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Cũng tại Gia Lai, Sở Y tế tỉnh cũng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.T.H. (SN 1993, trú xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) 35 triệu đồng vì khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề.