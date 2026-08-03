Người phụ nữ trồng cải thìa trên ban công, sau 21 ngày thu được luống rau xanh mướt khiến ai nhìn cũng muốn làm theo

Chỉ sau 21 ngày gieo hạt, những cây cải thìa của một người phụ nữ ở Hồ Bắc đã phát triển xanh mướt, lá dày, thân mọng nước và có thể bắt đầu thu hoạch. Hình ảnh luống rau nhỏ nhưng đều tăm tắp khiến nhiều cư dân mạng thích thú, đồng loạt hỏi xin kinh nghiệm trồng rau tại nhà.

Không cần một khu vườn rộng, cũng chẳng phải đầu tư hệ thống trồng rau cầu kỳ, ngày càng nhiều gia đình tận dụng ban công, sân thượng hoặc khoảng hiên nhỏ để tạo nên một "vườn rau mini". Chỉ cần vài chiếc chậu, đất sạch, hạt giống và một chút kiên nhẫn, người trồng đã có thể tự cung cấp một phần rau xanh cho bữa ăn hằng ngày.

Câu chuyện của cô Xia, một phụ nữ sống tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, là minh chứng rõ ràng. Từ những hạt giống nhỏ được gieo xuống đất, chỉ sau ba tuần, cô đã sở hữu một khay cải thìa xanh bóng, lá xếp gọn gàng và thân cây căng mọng.

Luống cải thìa xanh mướt sau 21 ngày

Theo chia sẻ, cô Xia lựa chọn cải thìa vì đây là loại rau dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn và phù hợp với khí hậu mát mẻ. Hạt giống được gieo trong chậu đặt tại khu vực có ánh sáng tự nhiên, tưới nước đều đặn và giữ đất đủ ẩm.

Sau khoảng một tuần, hạt bắt đầu nảy mầm. Những cây con ban đầu còn nhỏ và thưa, nhưng chỉ vài ngày sau đã đồng loạt ra lá thật. Khi cây mọc dày, cô Xia tỉa bớt những cây yếu để tạo khoảng trống cho các cây còn lại phát triển.

Đến ngày thứ 21, khay cải thìa gần như phủ kín một màu xanh. Lá cây tròn, bóng, thân trắng xanh và có độ mọng nước rõ rệt. Dù chưa phải tất cả cây đều đạt kích thước lớn nhất, cô đã có thể thu tỉa những cây trưởng thành trước để chế biến món ăn, đồng thời tiếp tục chăm sóc phần còn lại.

Hình ảnh luống rau nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành quả tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được.

"Tôi cũng muốn thử trồng một khay như vậy", một người bình luận.

Người khác chia sẻ: "Nhìn cây nào cũng mập, lá xanh và đều. Rau trồng tại nhà thế này vừa đẹp mắt vừa tạo cảm giác yên tâm khi ăn".

Không ít người còn khoe thành quả trồng rau của gia đình, từ cải thìa, rau mùi, rau bina đến giá đỗ, củ cải đỏ và nấm. Tuy nhiên, bên cạnh những luống rau xanh tốt, cũng có nhiều người thừa nhận cây mình trồng thường chậm lớn, còi cọc hoặc bị sâu ăn lá.

Vì sao cải thìa được nhiều người chọn trồng tại nhà?

Cải thìa là một trong những loại rau lá phù hợp nhất với người mới bắt đầu. Cây có chu kỳ sinh trưởng ngắn, không cần chậu quá sâu và có thể thu hoạch khi còn non.

Nhiệt độ thích hợp để cải thìa phát triển thường dao động khoảng 15-25 độ C. Trong điều kiện mát mẻ, đủ sáng và được cung cấp nước hợp lý, cây có thể nảy mầm sau 4-7 ngày và bắt đầu thu hoạch rau non sau khoảng ba tuần.

Để cải thìa phát triển khỏe, người trồng nên sử dụng đất sạch, tơi xốp và thoát nước tốt. Chậu trồng cần có lỗ thoát nước phía dưới, tránh để đất bị úng lâu ngày khiến cây vàng lá hoặc thối rễ.

Ánh sáng cũng là yếu tố quan trọng. Cải thìa nên được đặt ở khu vực có khoảng 4-6 giờ nắng nhẹ mỗi ngày. Nếu ban công có nắng gắt buổi trưa, người trồng có thể dùng lưới che để hạn chế cháy lá.

Khi cây đã có từ 2-3 lá thật, cần tỉa bớt những cây mọc quá sát nhau. Khoảng cách hợp lý giúp cây nhận đủ ánh sáng, lưu thông không khí tốt hơn và giảm nguy cơ xuất hiện sâu bệnh.

Việc bón phân cũng không cần quá phức tạp. Có thể sử dụng phân hữu cơ đã xử lý hoặc phân bón dạng lỏng pha loãng theo hướng dẫn. Không nên bón phân quá đậm với mong muốn cây lớn nhanh, bởi điều này dễ làm cháy rễ hoặc khiến rau phát triển mất cân đối.

Bí quyết hạn chế sâu bệnh khi trồng rau ở ban công

Một trong những vấn đề được nhiều cư dân mạng quan tâm nhất là làm thế nào để rau không bị sâu ăn lá. Trên thực tế, trồng rau trong chậu vẫn có thể xuất hiện sâu xanh, rệp hoặc nấm bệnh, nhất là khi cây được gieo quá dày và khu vực trồng thiếu thông thoáng.

Người trồng nên kiểm tra mặt dưới của lá mỗi ngày để phát hiện trứng sâu hoặc côn trùng từ sớm. Với số lượng ít, có thể bắt thủ công, cắt bỏ lá bị hỏng hoặc dùng vòi nước nhẹ rửa trôi rệp.

Không nên tùy tiện sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong khu vực sinh hoạt. Thay vào đó, có thể dùng lưới chắn côn trùng, vệ sinh chậu thường xuyên và không để lá già, lá hỏng tích tụ trên mặt đất.

Việc sử dụng đất sạch cũng giúp hạn chế đáng kể mầm bệnh và trứng côn trùng. Đất vườn lấy trực tiếp về thường nặng, dễ nén chặt và có thể chứa nhiều mầm sâu bệnh, vì vậy không phải lựa chọn lý tưởng cho ban công nhỏ.

4 loại rau khác dễ trồng vào mùa mát

Ngoài cải thìa, người có ban công nhỏ có thể lựa chọn thêm một số loại rau có thời gian sinh trưởng ngắn.

Rau mùi

Rau mùi thích khí hậu mát, nhiệt độ phù hợp khoảng 17-20 độ C. Do vỏ hạt khá cứng, trước khi gieo có thể chà nhẹ để tách đôi hạt, sau đó ngâm trong nước ấm vài giờ.

Hạt được gieo vào đất tơi xốp, phủ một lớp đất mỏng và giữ ẩm đều. Rau mùi thường nảy mầm chậm hơn cải thìa nhưng có thể bắt đầu thu tỉa sau khoảng 30-45 ngày.

Rau bina

Rau bina phát triển tốt trong điều kiện mát và ẩm, thích hợp trồng trong chậu hoặc thùng xốp. Hạt có thể gieo trực tiếp, phủ đất mỏng và tưới bằng vòi phun nhẹ.

Cây thường có thể thu hoạch sau khoảng 30-40 ngày. Khi hái, người trồng nên lấy các lá lớn phía ngoài, giữ lại phần lá non ở giữa để cây tiếp tục phát triển.

Xà lách

Xà lách không cần chậu quá sâu nhưng cần đất giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Vì hạt nhỏ, nên trộn hạt với một ít cát mịn trước khi gieo để hạt được phân bố đều.

Cây con thường xuất hiện sau 7-10 ngày. Xà lách có thể thu hoạch theo từng lá hoặc cắt cả cây, tùy giống và nhu cầu sử dụng.

Xà lách romaine

Xà lách romaine có thân lá cứng, độ giòn cao và chịu lạnh tương đối tốt. Cây cần đủ ánh sáng, đất luôn ẩm nhưng không bị úng.

Sau khoảng 40-50 ngày, người trồng có thể nhổ cả cây hoặc chỉ hái những lá ngoài. Cách thu tỉa từng lá giúp kéo dài thời gian thu hoạch và tiết kiệm diện tích trồng.

Một khay rau nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn

Giá trị của việc trồng rau tại nhà không chỉ nằm ở số tiền tiết kiệm được. Với một ban công nhỏ, sản lượng rau thu hoạch khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của gia đình. Tuy nhiên, quá trình gieo hạt, quan sát cây lớn lên và tự tay hái rau cho bữa cơm lại mang đến cảm giác thư giãn rất riêng.

Luống cải thìa 21 ngày của cô Xia vì thế thu hút sự chú ý không chỉ bởi vẻ ngoài xanh mướt, mà còn bởi nó cho thấy trồng rau tại nhà không nhất thiết phải quá khó.

Bắt đầu từ một chậu nhỏ, một gói hạt giống và một loại rau dễ trồng, bất kỳ ai cũng có thể tạo nên góc xanh của riêng mình. Sau vài tuần, phần thưởng không chỉ là một đĩa rau tươi trên bàn ăn, mà còn là niềm vui khi nhìn thấy thành quả lớn lên từng ngày.