Người phụ nữ bán rau bị xịt nước áp lực cao vào mặt: Tình hình sức khỏe mới nhất

Liên quan vụ người bán rau bị xịt nước áp lực cao vào mặt, chảy máu mắt khi xô xát trước cửa hàng hải sản ở phường Xuân Hòa (Phú Thọ), bệnh viện vừa cập nhật tình trạng bệnh nhân.

Trước đó, sáng 22/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa chủ một cửa hàng hải sản và một người phụ nữ bán rau tại phường Xuân Hòa. Hình ảnh cho thấy nạn nhân xuất hiện với nhiều vết thương ở vùng mặt, đặc biệt là khu vực mắt.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, khoảng 7h30 ngày 22/6, bà Nguyễn Thị T. (43 tuổi) cùng mẹ là bà N.T.T. (67 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.Q. (63 tuổi, trú tại xã Minh Trí, Hà Nội), người bán rau ở phía đối diện cửa hàng hải sản.

Nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ tranh chấp vị trí bán hàng. Trong quá trình xô xát, bà Q. bị thương ở vùng mắt, hai mắt sưng nề, mắt trái có biểu hiện chảy máu. Ngoài ra, tay phải của bà cũng bị thương.

Được biết, sau khi vụ xô xát xảy ra, bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội).

Hình ảnh vụ xô xát.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, bà Q. hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, song vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa.

Bác sĩ Dương Thị Hương, Liên chuyên khoa (Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn), người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Q., cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhức nhiều ở hai mắt và vùng mặt. Bệnh nhân tỉnh táo nhưng có nhiều vết thương ở vùng mặt và mắt. Hiện các vết thương đã được xử lý và tình trạng sức khỏe tạm thời ổn định.

Theo bác sĩ Hương, hiện chưa thể đánh giá chính xác liệu thị lực và vùng mắt của bệnh nhân có bị ảnh hưởng lâu dài hay không, do bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn sưng nề nhiều, một bên mắt hiện chưa thể mở được.

Qua trường hợp của bệnh nhân Q., bác sĩ khuyến cáo mọi tác động có áp lực lớn vào mắt đều có thể gây chấn thương, tụ dập, tụ máu vùng mắt. Trong những trường hợp nặng hơn, người bệnh có thể bị nhìn mờ, giảm thị lực hoặc thậm chí xuất huyết nhãn cầu.