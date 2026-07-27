Người nào làm tốt tất cả 5 bài kiểm tra này chứng tỏ đang có sức khỏe tốt

Những bài kiểm tra này có thể cho biết bạn có duy trì được sức khỏe, sự dẻo dai và thể lực khi về già hay không.

Một bác sĩ đã chia sẻ 5 bài kiểm tra đơn giản có thể giúp đánh giá sức khỏe của bạn. Theo ông, những dấu hiệu này phản ánh tình trạng sức khỏe chính xác hơn nhiều so với vẻ ngoài hay số lượng nếp nhăn trên khuôn mặt.

Trong một video đăng trên trang Instagram cá nhân, bác sĩ Amir Khan cho biết ông không quá quan tâm đến việc một người trông trẻ hơn tuổi. Thay vào đó, có những chỉ số đã được khoa học chứng minh có thể tiết lộ rõ hơn về tình trạng sức khỏe khi chúng ta già đi.

Bác sĩ Amir, người nổi tiếng qua các chương trình của ITV (Anh), chia sẻ: "Ai cũng muốn mình trông trẻ hơn tuổi, nhưng với tư cách là một bác sĩ đa khoa, tôi không thực sự quan tâm đến nếp nhăn hay vẻ bề ngoài của bạn. Điều tôi quan tâm là cơ thể bạn hoạt động như thế nào. Có 5 yếu tố mà tôi luôn xem xét vì chúng cho tôi biết bạn đang lão hóa tốt đến đâu, nhiều hơn bất kỳ nếp nhăn nào."

Có những chỉ số đã được khoa học chứng minh có thể tiết lộ rõ hơn về tình trạng sức khỏe khi chúng ta già đi. (Ảnh: Getty)

Sức mạnh của lực nắm tay

Theo bác sĩ Amir, lực nắm tay là một trong những chỉ số dự báo mạnh mẽ nhất về quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Ông cho biết: "Những người có lực nắm tay khỏe thường duy trì khả năng tự lập lâu hơn, đồng thời có nguy cơ suy yếu cơ thể và tử vong sớm thấp hơn. Vì vậy, đừng bỏ qua việc tập luyện sức mạnh."

Tốc độ đi bộ

Bác sĩ Amir mô tả tốc độ đi bộ giống như một cuộc "kiểm tra tổng quát" của toàn bộ cơ thể vì nó phản ánh sức khỏe của cơ bắp, tim, phổi và não bộ.

Ông nói: "Nếu bạn nhận thấy mình đi chậm hơn dần theo thời gian mà không có lý do rõ ràng, đó là điều đáng lưu ý và nên tìm cách cải thiện."

Khả năng đứng dậy khỏi sàn

Một bài kiểm tra khác là xem bạn có thể đứng dậy khỏi sàn mà không cần chống tay hay bám vịn hay không.

Bác sĩ Amir đặt câu hỏi: "Bạn có thể đứng dậy khỏi sàn mà không dùng tay không? Nghe có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng điều đó đòi hỏi sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng, sự linh hoạt và phối hợp vận động. Nếu bạn gặp khó khăn, đừng coi đó là thất bại mà hãy xem đó là điều mình có thể cải thiện thông qua luyện tập."

Vòng eo

Vị chuyên gia cho biết ông ít quan tâm đến cân nặng hơn là vị trí cơ thể tích tụ mỡ.

Ông giải thích: "Vòng eo lớn có liên quan đến nguy cơ cao mắc đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch và bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD)."

Nhịp tim lúc nghỉ

Theo bác sĩ Amir, đa số người trưởng thành có nhịp tim lúc nghỉ dao động từ 60 đến 100 nhịp/phút.

Ông nói: "Tuy nhiên, nếu sức khỏe tốt thì nhịp tim càng thấp thường càng có lợi. Nhiều người khỏe mạnh, thường xuyên vận động có nhịp tim lúc nghỉ khoảng 50-60 nhịp/phút, còn các vận động viên sức bền có thể chỉ khoảng 40 nhịp/phút.”

“Nếu nhịp tim lúc nghỉ của bạn thường xuyên trên 80 nhịp/phút, hãy cân nhắc xem liệu bạn có thể cải thiện thể lực, giấc ngủ hoặc mức độ căng thẳng hay không. Nếu kèm theo các triệu chứng bất thường, bạn nên trao đổi với bác sĩ."

Kết thúc chia sẻ, bác sĩ Amir nhấn mạnh: "Được già đi là một đặc ân, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng lão hóa khỏe mạnh không phải là trông mãi như tuổi 25. Điều quan trọng là bạn vẫn đủ khỏe để xách đồ khi đi chợ, đủ vững vàng để tránh té ngã, đủ thể lực để chơi cùng các cháu và đủ sức khỏe để tiếp tục làm những điều mình yêu thích."