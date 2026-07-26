Bác sĩ nói thẳng có 6 nghề nghiệp "nguy hiểm" theo cách không ngờ tới: Giải pháp là gì?

Những nghề nghiệp tưởng chừng rất bình thường lại có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe nếu chúng ta không biết cách cân bằng, một bác sĩ cảnh báo.

Nhiều người cho rằng chỉ những công việc "nguy hiểm" mới làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, theo một bác sĩ nổi tiếng trên truyền hình Anh, thực tế lại hoàn toàn khác. Một số nghề nghiệp quen thuộc tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe mà ít người nhận ra.

Bác sĩ Amir Khan, người thường xuyên chia sẻ kiến thức y khoa trên các chương trình truyền hình của Anh như Good Morning Britain và Lorraine, cho biết ông ngày càng gặp nhiều bệnh nhân mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến những công việc rất phổ biến như nhân viên văn phòng, tài xế taxi hay nhân viên ngành dịch vụ.

Ông nói: "Khi nhắc đến những nghề nguy hiểm, mọi người thường nghĩ ngay đến khai thác than, xây dựng hay làm việc với amiăng. Nhưng với tư cách là một bác sĩ đa khoa, điều tôi chứng kiến mỗi ngày lại khác. Tôi thấy những công việc rất bình thường đang âm thầm khiến con người mắc bệnh."

Theo bác sĩ Amir Khan, những người làm các công việc này không hề làm điều gì sai. Đơn giản là cách chúng ta làm việc mỗi ngày có thể tác động đáng kể đến sức khỏe, ngay cả khi công việc đó không được xem là "nguy hiểm".

Ông cho biết giáo viên là một trong những nhóm nghề dễ gặp vấn đề sức khỏe vì quá bận rộn trong giờ học. Nhiều người "không có đủ thời gian để uống nước hay thậm chí đi vệ sinh" trong suốt cả ngày.

"Điều này có thể dẫn đến đau đầu, mất nước và thậm chí làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát ở một số người", bác sĩ nói.

Bác sĩ Amir Khan cũng cảnh báo các tài xế chuyên nghiệp như lái taxi, xe buýt hoặc giao hàng là nhóm lao động thường xuyên đối mặt với các nguy cơ như đau lưng, rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch do phải "ngồi bất động trong nhiều giờ liền".

Các tài xế chuyên nghiệp thường phải ngồi bất động nhiều giờ liền. (Ảnh: Internet)

Ở chiều ngược lại, những người làm nghề cắt tóc lại phải "đứng hàng giờ đồng hồ", khiến họ dễ gặp các vấn đề ở cổ, vai, lưng và cả bàn chân.

Ông tiếp tục: "Người chăm sóc bệnh nhân và điều dưỡng phải nâng, cúi, xoay người và hỗ trợ người khác suốt cả ngày, làm tăng nguy cơ chấn thương hệ cơ xương khớp. Nhân viên văn phòng thì ngồi gần như cả ngày, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, làm việc xuyên giờ nghỉ và rất ít khi ra ngoài, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần."

Điều dưỡng phải nâng, cúi, xoay người và hỗ trợ người khác suốt cả ngày, làm tăng nguy cơ chấn thương hệ cơ xương khớp. (Ảnh: Internet)

Đôi khi, vấn đề không nằm ở bản thân công việc mà ở cách sắp xếp thời gian làm việc.

Ông nói: "Hãy nghĩ đến những người làm trong lĩnh vực y tế hoặc bất kỳ ai làm việc theo ca. Họ phải làm ca dài, thường xuyên đổi ca đêm, chịu áp lực tinh thần và bỏ bữa."

"Chúng ta biết rằng làm việc theo ca làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, ảnh hưởng đến giấc ngủ và về lâu dài có liên quan đến nguy cơ cao mắc các bệnh như tim mạch, đái tháo đường type 2 và béo phì."

Một công việc khác thường ít được ghi nhận nhưng gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần là người chăm sóc không hưởng lương.

Bác sĩ Amir Khan cho biết: "Đó không phải lúc nào cũng được coi là một nghề, nhưng thực sự là một trong những công việc khó khăn nhất. Những người chăm sóc có tỷ lệ căng thẳng, lo âu, trầm cảm và các vấn đề sức khỏe mạn tính rất cao vì họ thường đặt nhu cầu của người khác lên trước bản thân mình."

Giải pháp là gì?

Bác sĩ Amir Khan thừa nhận rằng không phải ai cũng có thể nghỉ việc vì còn phải trang trải cuộc sống.

Ông nói: "Bạn hoàn toàn đúng, vấn đề không phải là thay đổi công việc. Điều quan trọng là hiểu công việc của mình đang đòi hỏi cơ thể phải chịu những gì."

"Nếu bạn phải ngồi cả ngày, hãy tìm lý do để đứng dậy và vận động. Nếu phải đứng cả ngày, hãy chú ý chăm sóc cơ bắp và các khớp."

"Nếu làm việc theo ca, hãy cố gắng bảo vệ giấc ngủ của mình nhiều nhất có thể. Và dù làm nghề gì, cũng đừng xem nhẹ tầm quan trọng của việc ăn uống đầy đủ, uống đủ nước và dành thời gian nghỉ ngơi."