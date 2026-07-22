Con số đáng báo động liên quan xe đạp điện

Mới đây, một chuyên gia tim mạch hàng đầu đã cảnh báo về những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến xe đạp điện.

Con số đáng báo động

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cho biết nhiều vụ tai nạn thương tâm của học sinh khi sử dụng xe đạp, xe máy điện khiến nhiều cánh cửa tương lai đóng sập khi tuổi đời còn quá trẻ.

Vị chuyên gia tim mạch nổi tiếng trích dẫn số liệu từ Bộ Y tế và Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (AIP Foundation), trong đó chỉ ra rằng học sinh THPT là nhóm có nguy cơ tai nạn giao thông cao nhất.

“Khoảng 90% số vụ tai nạn giao thông ở trẻ em xảy ra ở lứa tuổi này và hơn một nửa (khoảng 55%) liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện.” PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.

“Khi các em đã có đủ sự tự tin để tự điều khiển phương tiện nhưng chưa có đủ kinh nghiệm để xử lý các tình huống bất ngờ, nguy cơ tai nạn tăng lên đáng kể. Thật sự đó là những con số đáng báo động.”

Nguyên nhân là gì?

Theo Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, có nhiều nguyên nhân có thể giải thích cho những con số đáng báo động trên, ví dụ như do xe chạy êm, không tiếng ồn nên người lái trên các phương tiện khác đi gần khó phát hiện. Các lý do khác là người điều khiển chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, thường không đội mũ bảo hiểm, đi hàng hai, hàng ba, lạng lách…

Tuy vậy, theo PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, còn có hai nguyên nhân rất cần được lưu ý.

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Ông phân tích: “Thứ nhất, do sử dụng động cơ điện nên cách tăng tốc hoàn toàn khác xe chạy bằng xăng. Khi vặn tay ga thường có một khoảng trễ rất ngắn trước khi xe bắt đầu di chuyển. Chính khoảng “trống” này khiến nhiều người có phản xạ vặn ga mạnh hơn, và ngay khi mô-tơ truyền lực, xe vọt lên đột ngột, người cầm lái lẫn người ngồi sau dễ bị bật ngửa theo quán tính. Cú “tăng ga” bất ngờ ấy là nguyên nhân của không ít vụ tai nạn giao thông rất đáng tiếc.”

Theo ý kiến của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, tất cả các xe đạp điện cần được kiểm định chặt chẽ trước khi lưu thông trên đường, đặc biệt là hệ thống điều khiển tay ga và khả năng bị tăng tốc đột ngột.

Nguyên nhân thứ hai cần được lưu tâm, theo PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, là nạn độ xe để tăng tốc độ. Người trẻ thường thích phóng nhanh. Chỉ cần Google là có thể tìm được vô số hướng dẫn tăng tốc xe điện.

“Nguy hiểm hơn nữa là không ít cửa hàng công khai quảng cáo dịch vụ độ xe để đạt tốc độ cao hơn, thậm chí cả trăm cây số một giờ. Đây là dịch vụ rất cần được nghiêm cấm vì các tiêu chuẩn an toàn của xe đạp điện không được thiết kế cho những tốc độ như vậy.” vị chuyên gia tim mạch nói rõ.

“Với những vụ tai nạn nghiêm trọng, cơ quan chức năng cũng cần điều tra xem phương tiện có bị can thiệp, độ chế hay không; nếu có thì phải truy đến nơi đã thực hiện để xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật.”

Cuối cùng, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu tiết lộ con gái của ông cũng từng bị tai nạn xe đạp điện khi ngồi trên xe do bác trai điều khiển.

“Mỗi lần nhìn khuôn mặt con với vết sẹo dưới cằm, tôi lại nghĩ đến "chiếc xe đạp điên". Bản thân nó không có tội tình gì, nhưng chính con người đã biến nó thành một phương tiện có thể trở nên vô cùng nguy hiểm.” - vị chuyên gia nhận định.

Bài đăng của PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với 7.200 lượt thích và 600 lượt chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận, chia sẻ trải nghiệm cá nhân của họ với xe đạp điện.

Người đầu tiên viết: “Các cháu còn tắt đèn pha đi buổi tối cho đỡ tốn pin nữa anh Nguyễn Lân Hiếu ạ. Em đã từng đi trên vỉa hè mà bị 1 chiếc xe không tiếng động, không ánh sáng lao thẳng từ trong ngõ ra đâm “nhấc người” theo đúng nghĩa đen.”

Người thứ hai là một bác sĩ chia sẻ: “Khoa em cũng tiếp nhận nhiều vụ tai nạn nặng mất xương và phần mềm của học sinh liên quan đến xe điện Thầy ah!”

Người thứ ba tiết lộ: “Em cũng từng 2 lần ngã xe do các bạn cấp 3 đi xe điện tông. Ngoài yếu tố pin gây nguy hại môi trường thì nguy cơ mất an toàn cũng rất cao ạ. Xin phép thầy cho em chia sẻ bài!”



