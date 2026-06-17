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Người có thận yếu thường có 7 đặc điểm này trên cơ thể: Hãy kiểm tra ngay!

Lam Chi
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Bệnh thận nguy hiểm nhưng thường tiến triển âm thầm. Hãy cảnh giác với 7 dấu hiệu ngầm dưới đây để kịp thời thăm khám và bảo vệ sức khỏe trước khi quá muộn.

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc máu, điều hòa huyết áp, duy trì xương chắc khỏe và hỗ trợ sản xuất hồng cầu. Theo thông tin từ tạp chí Prevention của Mỹ, bệnh thận ảnh hưởng đến 1/7 người trưởng thành và phổ biến hơn gấp đôi so với bệnh tim mạch tại quốc gia này. Thế nhưng, đây lại là bệnh lý rất dễ bị bỏ qua.

Jeremy Allen, bác sĩ y học gia đình tại Brookwood Baptist Health Primary Care (Mỹ), cảnh báo: “Triệu chứng tổn thương thận thường rất tinh tế. Khi bạn nhận ra chúng, thường đã có tổn thương nghiêm trọng. Bạn có thể mất đến 90% chức năng thận mà không có triệu chứng rõ ràng nào”.

Theo vị chuyên gia này, hãy chú ý 7 đặc điểm dưới đây vì đó là những dấu hiệu có thể cảnh báo thận đang “gặp nguy”.

7 đặc điểm của người có thận yếu

1. Sưng mắt cá chân

Người có thận yếu thường có 7 đặc điểm này trên cơ thể: Hãy kiểm tra ngay! - Ảnh 1.

Sưng mắt cá chân có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng thận đang có vấn đề (Ảnh minh họa).

Khi thận suy giảm chức năng, chất lỏng bị giữ lại thay vì đào thải ra ngoài. Bác sĩ Mateo Ledezma, bác sĩ chuyên khoa thận tại hệ thống y tế Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết: “Điều này có thể dẫn đến sưng tấy dai dẳng ở các mô”. Tình trạng phù nề này thường xuất hiện rõ nhất ở bàn chân, mắt cá chân và cẳng chân.

2. Đi tiểu ít

Khi chất lỏng bị kẹt lại trong các mô, lượng nước được đào thải sẽ ít hơn, đồng nghĩa với việc bạn đi tiểu ít hơn bình thường. Nếu bạn uống nước như mọi khi nhưng tần suất đi tiểu lại giảm, hãy cân nhắc trao đổi vấn đề này với bác sĩ.

3. Mệt mỏi

“Một phần chức năng của thận là giúp điều hòa mức hemoglobin của con người”, bác sĩ Ledezma giải thích. Khi thận gặp vấn đề, mức hemoglobin trong máu có thể giảm xuống, gây thiếu máu, từ đó khiến bạn cảm thấy yếu ớt và mệt mỏi.

4. Buồn nôn hoặc chán ăn

Người có thận yếu thường có 7 đặc điểm này trên cơ thể: Hãy kiểm tra ngay! - Ảnh 2.

Đừng chủ quan với dấu hiệu chán ăn (Ảnh minh họa).

Khi thận không lọc được chất thải, chúng tích tụ trong hệ thống cơ thể và gây ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Điều này dẫn đến tình trạng buồn nôn, nôn mửa, chán ăn và cảm giác cơ thể không khỏe mạnh.

5. Huyết áp cao

Khi thận bị tổn thương, chúng không thể điều hòa huyết áp hiệu quả. Ở chiều ngược lại, áp lực máu cao làm căng mạch máu, gây tổn thương thêm, làm suy yếu các mạch máu trong thận.

6. Tim đập nhanh

Người có thận yếu thường có 7 đặc điểm này trên cơ thể: Hãy kiểm tra ngay! - Ảnh 3.

Tim đập nhanh (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Allen cho biết: “Nếu tổn thương thận gây tích tụ kali, bạn có thể nhận thấy nhịp tim bất thường”. Bạn có thể cảm thấy tim đập nhanh, không đều hoặc cảm giác như tim đang rung lên.

7. “Sương mù não”

Chất thải tích tụ cũng có thể ảnh hưởng đến não bộ. Hãy chú ý các triệu chứng như hay quên, khó tập trung, nhầm lẫn, đặc biệt nếu chúng là những biểu hiện bất thường so với trước đây.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh thận, hãy kiểm soát tốt lượng đường huyết và huyết áp. Nếu nhận thấy cơ thể có dấu hiệu khác lạ, đừng đợi đến kỳ kiểm tra hàng năm mà hãy chủ động thăm khám sớm để được hỗ trợ kịp thời.

Nguồn: Prevention

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bệnh thận

suy thận

thận yếu

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chức năng thận

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