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Người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm một lần

N.Dung
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Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập hồ sơ quản lý sức khỏe.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định 1116/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung quyết định 1579/QĐ-TTg về Chương trình Chăm sóc người cao tuổi đến năm 2030, với nhiều mục tiêu mới nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình già hóa dân số.

Người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm một lần - Ảnh 1.

Khám bệnh cho người cao tuổi tại Bệnh viện Hữu Nghị. Ảnh: Thanh Hương

Theo quyết định, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe.

Đến năm 2030, ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và sa sút trí tuệ.

Chương trình cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 90% xã, phường, đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi và một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi. Ít nhất 20% địa phương cấp xã thí điểm mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày.

Bên cạnh đó, toàn bộ các tỉnh, thành phố sẽ có cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa. Đặc biệt, 100% địa phương phải có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người cao tuổi.

Quyết định mới cũng chuyển từ khái niệm "chăm sóc sức khỏe người cao tuổi" sang "chăm sóc người cao tuổi", thể hiện cách tiếp cận toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào điều trị bệnh mà còn bao gồm chăm sóc dài hạn, hỗ trợ đời sống và nâng cao chất lượng sống.

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu tiếp tục phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường phòng chống bệnh không lây nhiễm, xây dựng mô hình chăm sóc dài hạn phù hợp với bối cảnh già hóa dân số.

Các mô hình như cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, xã phường thân thiện với người cao tuổi và các cơ sở chăm sóc theo hình thức xã hội hóa sẽ được nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới.

Bộ Y tế được giao chủ trì triển khai chương trình trên phạm vi cả nước, đồng thời nghiên cứu vận hành mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, tổ chức các chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh thường gặp và hướng dẫn các địa phương phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi.

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