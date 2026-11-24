Người ăn 2 quả trứng mỗi ngày và người hiếm khi ăn trứng có gì khác nhau? Nghiên cứu gần 20.000 người chỉ ra một điểm rất đáng chú ý.

Theo Sức khoẻ 24h Copy link Link bài gốc Lấy link https://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/nguoi-an-2-qua-trung-moi-ngay-va-nguoi-hiem-khi-an-trung-ai-khoe-manh-hon