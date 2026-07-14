Ngày vui của ân nhân Mỹ Tâm sau 32 năm

Có thể thấy, dù cuộc sống tại Mỹ không quá giàu có, vẫn phải ở nhà Mobile home nhưng gia đình Cam Thơ – Lê Quang rất hạnh phúc.

Mới đây, vợ nhạc sĩ Lê Quang là ca sĩ Cam Thơ đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ ấm cúng tại gia đình để kỷ niệm 32 năm ngày cưới. Vì là buổi tiệc nhỏ tại nhà nên Lê Quang chỉ mời một vài người thân trong gia đình.

Lê Quang tạo bất ngờ cho vợ

Cam Thơ tự tay vào bếp nấu nướng, tất bật hết cả ngày, đúng chất người vợ tào khang luôn phục vụ mọi người, còn Lê Quang chỉ việc ngồi xem đá banh. Cam Thơ nói: "Tôi đang hấp cua để ăn. Ngoài ra còn có mực xào, sườn chiên mới xong. Tôi tự tay ướp và chiên, rồi có cả thịt luộc cuốn bánh tráng. Chúng tôi sẽ ăn cua trước. Lê Quang còn đang ngồi xem World Cup, mặc áo đội Anh".

Sau khi chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn vui vẻ cùng nhau vừa ăn vừa coi World Cup với không khí cuồng nhiệt, sôi động.

Có thể thấy, dù cuộc sống tại Mỹ không quá giàu có, vẫn phải ở nhà Mobile home nhưng gia đình Cam Thơ – Lê Quang rất hạnh phúc, luôn đầy ắp tiếng cười vì thường xuyên có người thân, bạn bè qua chơi, ăn uống.

Sau khi ăn xong, Lê Quang tạo một bất ngờ nhỏ cho vợ là tặng hoa và bánh kỷ niệm 32 năm ngày cưới, khiến Cam Thơ vô cùng xúc động, thốt lên: "Trời ơi, thay đồ luôn. Vậy mà tôi cứ tưởng anh Lê Quang không nhớ ngày cưới, hóa ra còn chuẩn bị tới cỡ này mà không nói cho tôi biết".

Lê Quang còn tình cảm tới mức hôn chặt vợ mình khiến ai cũng trầm trổ reo lên.

Nhạc sĩ Lê Quang là một nhạc sĩ lớn có ảnh hưởng tới nhạc Việt giai đoạn thập niên 90, đầu 2000. Anh từng lăng xê nhiều ca sĩ nổi tiếng và đặc biệt có công lớn xây dựng tên tuổi cho Mỹ Tâm giai đoạn đầu sự nghiệp. Tới giờ Mỹ Tâm vẫn giữu quan hệ thân thiết với Lê Quang.

Trong khi đó, Cam Thơ được ngưỡng mộ không chỉ nhờ giọng hát mà còn qua vai trò là người vợ tào khang luôn sát cách bên chồng. Vợ chồng Lê Quang – Cam Thơ được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Việt hải ngoại.

Cả hai quen nhau từ thời còn học trung học phổ thông. Sau này, cặp đôi gặp lại nhau trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và nảy nở tình duyên.

Biến cố xảy đến khi Lê Quang gặp biến chứng tiểu đường phải cưa chân cùng một số bệnh khác. Những lúc đó, Cam Thơ luôn cận kề bên chồng để lo lắng, chăm sóc từng chút.

Sau khi Lê Quang ra viện, Cam Thơ tiếp tục chăm lo để anh hồi phục sức khỏe một cách kỳ diệu, làm quen với việc đi chân giả, dìu chồng tập đi từng bước. Tới tận bây giờ, Cam Thơ vẫn là người lo lắng, quan tâm đến từng viên thuốc, giờ uống thuốc của Lê Quang.

Không những vậy, Cam Thơ còn là trụ cột gánh vác kinh tế cả gia đình và ngày một phát triển.