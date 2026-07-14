HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngày vui của ân nhân Mỹ Tâm sau 32 năm

Tùng Ninh
|

Có thể thấy, dù cuộc sống tại Mỹ không quá giàu có, vẫn phải ở nhà Mobile home nhưng gia đình Cam Thơ – Lê Quang rất hạnh phúc.

Mới đây, vợ nhạc sĩ Lê Quang là ca sĩ Cam Thơ đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ ấm cúng tại gia đình để kỷ niệm 32 năm ngày cưới. Vì là buổi tiệc nhỏ tại nhà nên Lê Quang chỉ mời một vài người thân trong gia đình.

- Ảnh 1.

Lê Quang tạo bất ngờ cho vợ

Cam Thơ tự tay vào bếp nấu nướng, tất bật hết cả ngày, đúng chất người vợ tào khang luôn phục vụ mọi người, còn Lê Quang chỉ việc ngồi xem đá banh. Cam Thơ nói: "Tôi đang hấp cua để ăn. Ngoài ra còn có mực xào, sườn chiên mới xong. Tôi tự tay ướp và chiên, rồi có cả thịt luộc cuốn bánh tráng. Chúng tôi sẽ ăn cua trước. Lê Quang còn đang ngồi xem World Cup, mặc áo đội Anh".

Sau khi chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn vui vẻ cùng nhau vừa ăn vừa coi World Cup với không khí cuồng nhiệt, sôi động.

Có thể thấy, dù cuộc sống tại Mỹ không quá giàu có, vẫn phải ở nhà Mobile home nhưng gia đình Cam Thơ – Lê Quang rất hạnh phúc, luôn đầy ắp tiếng cười vì thường xuyên có người thân, bạn bè qua chơi, ăn uống.

- Ảnh 2.

Sau khi ăn xong, Lê Quang tạo một bất ngờ nhỏ cho vợ là tặng hoa và bánh kỷ niệm 32 năm ngày cưới, khiến Cam Thơ vô cùng xúc động, thốt lên: "Trời ơi, thay đồ luôn. Vậy mà tôi cứ tưởng anh Lê Quang không nhớ ngày cưới, hóa ra còn chuẩn bị tới cỡ này mà không nói cho tôi biết".

Lê Quang còn tình cảm tới mức hôn chặt vợ mình khiến ai cũng trầm trổ reo lên.

Nhạc sĩ Lê Quang là một nhạc sĩ lớn có ảnh hưởng tới nhạc Việt giai đoạn thập niên 90, đầu 2000. Anh từng lăng xê nhiều ca sĩ nổi tiếng và đặc biệt có công lớn xây dựng tên tuổi cho Mỹ Tâm giai đoạn đầu sự nghiệp. Tới giờ Mỹ Tâm vẫn giữu quan hệ thân thiết với Lê Quang.

Trong khi đó, Cam Thơ được ngưỡng mộ không chỉ nhờ giọng hát mà còn qua vai trò là người vợ tào khang luôn sát cách bên chồng. Vợ chồng Lê Quang – Cam Thơ được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Việt hải ngoại.

Cả hai quen nhau từ thời còn học trung học phổ thông. Sau này, cặp đôi gặp lại nhau trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và nảy nở tình duyên.

Biến cố xảy đến khi Lê Quang gặp biến chứng tiểu đường phải cưa chân cùng một số bệnh khác. Những lúc đó, Cam Thơ luôn cận kề bên chồng để lo lắng, chăm sóc từng chút.

Sau khi Lê Quang ra viện, Cam Thơ tiếp tục chăm lo để anh hồi phục sức khỏe một cách kỳ diệu, làm quen với việc đi chân giả, dìu chồng tập đi từng bước. Tới tận bây giờ, Cam Thơ vẫn là người lo lắng, quan tâm đến từng viên thuốc, giờ uống thuốc của Lê Quang.

Không những vậy, Cam Thơ còn là trụ cột gánh vác kinh tế cả gia đình và ngày một phát triển.

Nam ca sĩ là con lai, bố ruột người Mỹ muốn tìm gặp, nói thẳng mặt sốc nặng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

sao Việt

mỹ tâm

Lê Quang

nhạc Việt

cam thơ

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại