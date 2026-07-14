Con gái Thúy Nga tốt nghiệp ở Mỹ

"Hôm nay Nguyệt Cát học hết cấp 2, chia tay trường cũ để chuyển sang một trường khác" – Thúy Nga nói.

Vừa qua, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ một số khoảnh khắc đi dự lễ tốt nghiệp, ra trường của con gái cô là Nguyệt Cát ở Mỹ.



Nữ danh hài hào hứng nói: "Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một video về ngày rất quan trọng của con gái tôi Tiana Nguyệt Cát, đó là ngày lễ tốt nghiệp ra trường.

Thúy Nga và con gái

Đây là clip kỷ niệm dành cho con gái tôi nên tôi chỉ quay một chút, không quay nhiều. Tôi cũng muốn chia sẻ về đời sống của các bạn nhỏ ở nước Mỹ đi học ra sao, ra trường thế nào.

Hôm nay Nguyệt Cát học hết cấp 2, chia tay trường cũ để chuyển sang một trường khác.

Mọi người ơi, năm nay Nguyệt Cát đã chuẩn bị lên lớp 10 rồi nhưng tôi mới chia sẻ clip này cho mọi người coi. Năm ngoái, con gái tôi không muốn mẹ quay clip đưa lên Youtube.

Năm nay Nguyệt Cát lớn và hiểu chuyện hơn nên dễ chịu hơn và đồng ý cho mẹ chia sẻ lên mạng xã hội để xem cảnh Nguyệt Cát ra trường ra sao. Đây cũng là một kỷ niệm để sau này Nguyệt Cát lớn lên coi lại sẽ biết mình hồi bé như thế nào, nhớ về tuổi thơ của con.

Trẻ con ở Mỹ ngộ lắm, đến một lứa tuổi nhất định nó sẽ không cho cha mẹ quay phim, chụp hình gì hết để đăng lên mạng. Nhưng nó lớn lên đã hiểu hơn chút rồi".

Thúy Nga tỏ ra vô cùng vui mừng khi chứng kiến con gái ra trường, liên tục ngồi dưới gọi tên con.

Được biết, Thúy Nga là mẹ đơn thân nên rất quan trọng việc ở bên con cái. Nữ danh hài từng chia sẻ, cô chấp nhận dừng đi show, không về nước diễn show, chuyển hẳn sang bán hàng online để có thời gian ở cạnh trông coi con gái đang ở tuổi dậy thì.

Cô nói: "Con gái tôi bắt đầu vào lứa tuổi dậy thì nên tôi không muốn đi diễn xa nữa, cứ phải bay tới bay lui, không ở gần để quản lý con được. Tôi phải ở cạnh để kèm cặp con.

Nếu tôi cứ bay đi diễn xa để con ở nhà một mình, không có sự quản lý của người mẹ thì con tôi sẽ hư, dễ đi vào con đường xấu, thiếu định hướng.

Tôi đã nghĩ, chẳng thà tôi kiếm ít tiền, không nhận show, nghỉ diễn luôn cũng được nhưng phải định hướng một con đường để ở cạnh con, quan sát nó.

Tôi bán hàng online để vẫn ngồi nhà nấu cơm cho con, vẫn đi chợ. Trong những lúc đó tôi vẫn làm việc với khách hàng. Thậm chí, tôi vừa làm việc với khách hàng vừa dọn dẹp mấy cái nhà cũng được".